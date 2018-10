30 coisas nojentas que as mulheres fazem, mas não admitem

Você já viu aqui na Bula 50 coisas que todo mundo faz, mas não admite. Desta vez, decidimos elaborar uma lista exclusiva para as mulheres. Reunimos 30 coisas embaraçosas ou consideradas desagradáveis que toda mulher faz quando ninguém está olhando. Usar xampu a seco ou outros truques para disfarçar o cabelo sujo, dormir de maquiagem e acordar com a aparência de um urso panda, lavar calcinhas durante o banho e deixá-las penduradas no banheiro, guardar dinheiro e outros objetos dentro do sutiã, são algumas das situações comuns da rotina da maior parte das mulheres, mas que elas não costumam admitir.

1 — Limpar o nariz e depois os olhos com o mesmo lenço durante uma crise de choro. 2 — Pegar um sutiã do cesto de roupas sujas e usá-lo. 3 — Cheirar camisetas e calças nas regiões da axila e virilha pra ver se dá pra vestir de novo. 4 — Dormir de maquiagem e acordar com a aparência de um urso panda. 5 — Lavar e secar apenas a franja e deixar o restante do cabelo sujo. 6 — Guardar dinheiro ou outros objetos dentro do sutiã. 7 — Fazer um verdadeiro contorcionismo ao usar banheiro público e deixar o sanitário com respingos de urina. 8 — Cheirar roupas íntimas após o uso. 9 — Usar xampu a seco ou outros truques para disfarçar o cabelo sujo. 10 — Colar unha quebrada. 11 — Ficar dias sem lavar o cabelo para não perder a escova. 12 — Usar maquiagem com prazo de validade vencido. 13 — Durante o banho, encontrar fios de cabelo em partes do corpo em que eles não deveriam estar. 14 — Lavar calcinhas durante o banho e deixá-las penduradas no banheiro. 15 — Acumular fios de cabelo no ralo do banheiro. 16 — Usar o mesmo absorvente por mais tempo do que deveria. 17 — Não limpar os pincéis de maquiagem por anos. 18 — Usar papel higiênico quando falta absorvente. 19 — Limpar as sujeiras das unhas com as próprias unhas. 20 — Remover esmalte das unhas com os dentes. 21 — Usar o mesmo pijama por semanas seguidas, sem lavar. 22 — Usar máscaras de cílios mesmo com os resquícios da aplicação anterior. 23 — Usar um mesmo sutiã ocasionalmente, porque é o único que combina com algumas roupas, mas nunca lavá-lo. 24 — Deixar comida cair no decote, pegar disfarçadamente e comer. 25 — Lavar sutiãs só quando eles ficam muito sujos ou com cheiro ruim. 26 — Sujar os lençóis durante o período menstrual e não trocá-los de imediato. 27 — Nunca remover os fios acumulados na escova de cabelo. 28 — Aplicar perfume em uma roupa suja e usá-la novamente. 29 — Usar o mesmo top ou sutiã esportivo a semana toda, sem lavar. 30 — Limpar os ouvidos com as unhas compridas.