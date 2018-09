Melhores filmes que estreiam na Netflix em setembro

Noite de Lobos (2018), Jeremy Saulnier



Um naturalista viaja para uma aldeia remota do Alasca para uma difícil missão: resgatar um menino que foi levado por lobos. A mãe do garoto, desesperada, aguarda o retorno do marido da guerra, e tenta a todo custo entender o que aconteceu com seu filho. Para além do clima rigoroso e da natureza selvagem, forças ocultas dificultam a resolução do caso.