15 suspenses da Netflix que vão te deixar sem fôlego

A Bula explorou o acervo da Netflix do início ao fim e selecionou os filmes de suspense mais envolventes do serviço de streaming. O resultado é uma lista com produções de diferentes nacionalidades, e que mesclam gêneros distintos, como romance e drama, mas que possuem uma mesma característica: mistério bem construído. Alguns destaques são: “Invasão Zumbi” (2016), de Sang-ho Yeon; “Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres” (2011), de David Fincher; “Paranoia” (2007), de D.J. Caruso; e “TE3N” (2016), de Ribhu Dasgupta. Foram considerados apenas os títulos lançados nos anos 2000. Além disso, a seleção não está organizada de acordo com critérios classificatórios.

Invasão Zumbi (2016), Sang-ho Yeon

O filme é centrado em um pai, Seok-woo, que não tem tempo para a filha pequena, Soo-an. Nas vésperas do aniversário da garota, ele se vê obrigado a acompanhá-la em uma viagem de trem à cidade de Busan, para que a menina visite a mãe. Durante o trajeto, um vírus misterioso começa a transformar as pessoas em zumbi, e a locomotiva é atacada.

TE3N (2016), Ribhu Dasgupta

Após uma década do desaparecimento de sua neta, um avô inconformado encontra uma nova pista, que finalmente pode ajudá-lo a descobrir o que aconteceu. No entanto, a busca pela verdade colocará a sua vida em perigo, além de fazer com que ele se depare com fatos difíceis de encarar.

Crimes Ocultos (2015), Daniel Espinosa

Durante o período stalinista, um agente de segurança do regime descobre que crianças estão sendo assassinadas em série. Ao comunicar o governo sobre o fato, ele é afastado, pois oficiais de alto escalão podem estar envolvidos com os crimes. Inconformado, o homem convence a esposa a ajudá-lo a investigar as mortes por conta própria.

Sem Retorno (2015), Tarsem Singh

Um magnata sofre de câncer terminal. Antes de morrer, ele consegue que a sua mente seja transplantada para o corpo de um jovem saudável. No entanto, ele descobre fatos perturbadores sobre a origem de seu novo eu, o que coloca a sua vida em risco novamente, mas dessa vez não por causas naturais.

O Melhor Lance (2014), Giuseppe Tornatore

Virgil, um famoso especialista em arte dono de uma casa de leilões, é contrato pela jovem Claire para leiloar a coleção de arte que ela herdou de seus pais. Contudo, a garota se recusa a encontrá-lo pessoalmente. Com todo o mistério, o homem acaba desenvolvendo uma estranha atração pela enigmática cliente.

13º Distrito (2014), Camille Delamarre

Um conjunto habitacional na periferia de Detroit, nos Estados Unidos, é chefiada por uma organização criminosa, e possui índices altíssimos de violência. Depois que seu pai é assassinado, um jovem policial decide se infiltrar na gangue local para se vingar, encerrando de vez o reinado do chefe do tráfico, que ordena os crimes.

Kahaani (2012), Sujoy Ghosh

Vidya Bagchi, uma engenheira de software grávida, viaja para Londres em busca do marido, que está desaparecido. Ao chegar à cidade, ela conhece um policial, Satyoki, que se dispõe a ajudá-la. A única pista que ela possui é de que o marido foi enviado em uma missão especial pelo Centro Nacional de Dados, mas não há registros de qualquer pessoa contratada pelo órgão.

Protegendo o Inimigo (2012), Daniel Espinosa

Matt Weston é um jovem agente da CIA com uma difícil missão: retirar um perigoso criminoso de um esconderijo da corporação, que está sob ataque, e levá-lo para um local seguro. O criminoso é o ex-agente Tobin, que detém importantes informações que as forças americanas estão em busca.

Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres (2011), David Fincher

A jovem Harriet desapareceu há 36 anos, quando ainda era adolescente. Sem encontrar pistas, a polícia não descobriu o que houve com a garota. No entanto, o seu tio Henrik está decidido a tirar a história a limpo. Para isso, ele contrata o jornalista investigativo Mikael Bomkvist, que pede ajuda a Lisbeth Salander, uma detetive particular incontrolável, para solucionar o caso.

O Livro de Eli (2010), Albert Hughes e Allen Hughes

Em um futuro próximo, as guerras devastaram todo o planeta. Trinta anos após o fim do último conflito, Eli, um solitário andarilho, percorre a América do Norte. Em busca de paz, ele evita confusão, mas não foge quando ela é inevitável. Em sua mochila ele guarda um misterioso objeto, que desperta a cobiça de um poderoso.

Controle Absoluto (2008), D.J. Caruso

Jerry e Rachel são dois desconhecidos unidos por um intrigante telefonema, que ameaça as suas vidas e a de suas famílias. Enquanto tentam entender o que está acontecendo, eles precisam trabalhar juntos para garantir a segurança das pessoas que mais amam. Nem que para isso eles se tornem os fugitivos mais procurados do país.

Paranoia (2007), D.J. Caruso

Kale foi condenado a três meses de prisão domiciliar. Sem poder se afastar um centímetro sequer do perímetro de sua casa, ele passa o tempo jogando videogame, navegando na internet, assistindo TV e espionando os vizinhos. A sua rotina começa a mudar quando ele desconfia que um deles pode ser um perigoso assassino.

Babel (2006), Alejandro G. Iñárritu

O casal Richard e Susan estão a bordo de um ônibus que atravessa uma região montanhosa do Marrocos. Perto do local, os garotos Ahmed e Youssef brincam com o rifle de seu pai. Sem querer, os meninos acabam disparando contra o ônibus, ferindo Susan. O acontecimento desencadeia vários fatos, envolvendo pessoas de diferentes locais do mundo.

Uma Saída de Mestre (2003), F. Gary Gray

Charlie é uma das mentes mais audaciosas que o crime já viu. Contudo, a sua inteligência não o ajuda a prever a traição de um parceiro de golpes, que rouba seu cofre repleto de ouro. Para recuperar o prejuízo, ele reúne um time de especialistas em quebrar a lei: o gênio da computação Steve, o expert em explosivos Left, o especialista em cofres John e a perspicaz Stella.