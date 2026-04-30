Fenômeno de bilheteria: ação com Brad Pitt e Javier Bardem lucrou 3 bilhões nos cinemas e está na Apple TV+

“F1: O Filme” coloca Sonny Hayes (Brad Pitt) de volta ao grid depois de anos afastado, sob direção de Joseph Kosinski, ao lado de Joshua Pearce (Damson Idris) e com apoio de Ruben Cervantes (Javier Bardem), dono da equipe ApexGP, em uma história sobre retorno, pressão e disputa por espaço dentro da elite do automobilismo.

Ruben Cervantes (Javier Bardem) procura Sonny Hayes (Brad Pitt) quando a ApexGP acumula resultados ruins e perde credibilidade no campeonato. Ele precisa de alguém que traga experiência e reorganize a equipe dentro e fora das pistas. Sonny aceita porque enxerga ali uma última chance de provar que ainda tem lugar na Fórmula 1, mas já entra sabendo que não terá controle total sobre as decisões.

Ao chegar, ele encontra Joshua Pearce (Damson Idris), um piloto jovem, rápido e ainda tentando se firmar. Joshua vê Sonny como uma oportunidade de aprendizado, mas também como uma possível ameaça. A equipe deixa claro que a prioridade é desenvolver o novato, o que coloca Sonny em uma posição delicada desde o início, com acesso limitado às decisões estratégicas.

Dois pilotos, um espaço

Nos treinos, Sonny tenta impor sua leitura de corrida, sugerindo mudanças no carro e nas estratégias. Ele aposta na experiência acumulada, enquanto os engenheiros preferem seguir dados mais recentes e confiar no estilo de Joshua. Essa diferença cria atrito dentro da equipe, que passa a dividir atenção entre os dois pilotos.

Joshua, por sua vez, busca equilíbrio. Ele escuta Sonny, mas evita seguir tudo ao pé da letra. Sabe que precisa mostrar personalidade para não ser visto apenas como aprendiz. Quando os resultados não aparecem, a pressão aumenta, e a equipe começa a cobrar desempenho mais consistente, o que reduz ainda mais a margem de erro para ambos.

Bastidores com mais tensão que a pista

Fora dos circuitos, a ApexGP funciona como um ambiente cheio de interesses cruzados. Patrocinadores cobram visibilidade, dirigentes querem resultados e a comissão técnica tenta manter algum controle sobre as decisões. Sonny tenta ganhar espaço nesse cenário, conversando diretamente com engenheiros e buscando influência nas escolhas.

Joshua prefere agir com mais cautela. Ele evita conflitos abertos e tenta garantir seu lugar entregando resultados dentro do possível. Ainda assim, a convivência entre os dois nunca fica totalmente confortável. Há momentos em que Sonny usa o humor para quebrar o clima, com comentários sobre idade e experiência, mas nem sempre isso é bem recebido. Para parte da equipe, soa como distração em um momento que exige foco total.

Corridas que definem quem fica

Nas pistas, as diferenças entre Sonny e Joshua ficam mais evidentes. Sonny assume mais riscos, tenta ultrapassagens ousadas e busca recuperar posições a qualquer custo. Ele corre como alguém que sabe que cada volta pode ser decisiva para sua permanência. Já Joshua prefere consistência, evita erros e tenta somar pontos de forma mais controlada.

Essa diferença leva a decisões difíceis dentro da equipe. Em algumas corridas, é preciso escolher quem terá prioridade em estratégias, pit stops e ajustes no carro. Essas escolhas afetam diretamente o desempenho e a confiança de cada piloto, criando um ambiente onde qualquer erro pode custar caro.

Pressão crescente dentro da equipe

Com o campeonato avançando, a ApexGP passa a rever suas próprias decisões. Resultados abaixo do esperado levam a mudanças na distribuição de recursos e na forma como a equipe apoia cada piloto. Sonny precisa mostrar que ainda pode entregar resultados concretos, enquanto Joshua enfrenta a expectativa de assumir um papel maior antes do planejado.

O filme acompanha essa disputa sem perder o ritmo das corridas. A direção mantém o foco nas ações e nas consequências, alternando momentos de tensão nos bastidores com sequências intensas nas pistas. As escolhas dos personagens aparecem sempre ligadas a efeitos claros, seja na posição no campeonato, seja na forma como são vistos dentro da equipe.

Ao longo da história, Sonny Hayes (Brad Pitt) e Joshua Pearce (Damson Idris) seguem dividindo espaço em uma equipe que depende dos dois, mesmo sem conseguir equilibrar totalmente essa relação. Cada corrida redefine quem ganha mais confiança e quem precisa correr atrás do prejuízo, enquanto a ApexGP tenta se manter competitiva em um cenário onde ninguém tem garantia de permanência.