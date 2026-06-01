Com Kevin Costner, esse é um dos filmes mais bonitos que você vai ver na Netflix hoje

“Campo dos Sonhos” estreou em 1989 sob direção de Phil Alden Robinson e transformou uma ideia improvável em uma das histórias mais emocionantes do cinema americano. Ambientado nas vastas plantações de Iowa, o filme acompanha Ray Kinsella, personagem vivido por Kevin Costner, um agricultor que leva uma vida tranquila ao lado da esposa Annie (Amy Madigan) e da filha Karin (Gaby Hoffmann). Tudo muda quando ele passa a ouvir uma voz misteriosa surgindo entre os milharais de sua propriedade. A frase é simples. “Se você construir, ele virá.” Sem compreender seu significado, Ray toma uma decisão que coloca em risco sua estabilidade financeira e sua própria sanidade aos olhos de quem está ao redor.

A partir desse momento, “Campo dos Sonhos” entra em uma narrativa que mistura drama familiar, fantasia e esporte sem tirar o foco de seus personagens. Ray acredita que precisa construir um campo de beisebol no meio de sua plantação. O problema é que ninguém consegue enxergar motivo para destruir uma parte valiosa da colheita apenas para erguer um estádio improvisado. Enquanto os vizinhos o observam com desconfiança e as dívidas começam a preocupar sua família, ele segue adiante movido por uma convicção que nem ele próprio consegue explicar.

Quando o campo fica pronto, acontecimentos extraordinários começam a surgir. Jogadores mortos há décadas aparecem para disputar partidas naquele gramado. Entre eles está Shoeless Joe Jackson, interpretado por Ray Liotta, astro do Chicago White Sox que teve a carreira marcada pelo escândalo da World Series de 1919. Para Ray, aquelas aparições confirmam que a voz estava certa. Para o restante das pessoas, porém, nada parece acontecer. Essa diferença de percepção cria uma camada interessante na história, porque o protagonista precisa continuar acreditando mesmo quando não possui provas capazes de convencer os outros.

Delicadeza

Phil Alden Robinson constrói essa fantasia de maneira delicada. O filme jamais tenta transformar seus eventos sobrenaturais em espetáculo. O que importa são os sentimentos despertados por eles. Cada nova mensagem recebida por Ray funciona como uma peça de um quebra-cabeça que ainda está longe de ser montado. Ele sabe que existe um propósito por trás daquele campo, mas não consegue enxergar qual.

A busca por respostas leva Ray para longe de Iowa. Uma nova pista o coloca no caminho de Terence Mann, interpretado por James Earl Jones. Mann é um escritor recluso, cansado da exposição pública e aparentemente sem qualquer interesse em participar daquela aventura. O encontro entre os dois rende algumas das melhores cenas do longa. Costner e Jones estabelecem uma química natural, baseada em diálogos simples e na curiosidade compartilhada diante de acontecimentos que desafiam qualquer lógica.

À medida que viajam juntos, novas pistas surgem e aumentam o significado daquela construção perdida no meio do interior americano. O roteiro evita entregar todas as informações de uma vez. Em vez disso, prefere alimentar a curiosidade do espectador pouco a pouco. Cada descoberta parece abrir uma nova pergunta. Essa escolha ajuda a manter o interesse mesmo quando o filme desacelera para observar seus personagens.

Performances que tocam

Kevin Costner oferece uma atuação sincera. Ray poderia parecer ingênuo ou excêntrico. O ator faz o oposto. Seu personagem permanece próximo do público porque demonstra dúvidas, inseguranças e preocupações reais. Ele não abandona a razão. Apenas decide seguir algo que não consegue ignorar. Amy Madigan também contribui para essa credibilidade ao interpretar Annie como uma parceira que apoia o marido sem perder a noção dos riscos envolvidos.

Ray Liotta surge em cena com uma serenidade que combina perfeitamente com o clima da narrativa. Seu Shoeless Joe Jackson carrega o peso da nostalgia sem se tornar uma figura melancólica. Já James Earl Jones entrega uma atuação carregada de presença. Mesmo nos momentos mais silenciosos, o ator domina a atenção do espectador.

Tema que vai além

Embora o beisebol ocupe espaço central na história, “Campo dos Sonhos” conversa até mesmo com quem nunca assistiu a uma partida. O esporte funciona como ponto de encontro para temas maiores ligados à memória, arrependimento, família e reconciliação. O filme compreende que algumas feridas atravessam décadas e que certas oportunidades parecem desaparecer para sempre. Ainda assim, insiste na possibilidade de uma segunda chance.

Grande parte da força emocional da obra nasce dessa combinação entre fantasia e sentimento genuíno. Phil Alden Robinson cria um universo onde fantasmas caminham por um campo de beisebol, mas trata seus personagens com honestidade suficiente para que tudo pareça possível. O resultado é um filme que atravessou gerações sem perder sua capacidade de emocionar.

Mais de três décadas após seu lançamento, “Campo dos Sonhos” fala sobre algo universal. Todos carregam lembranças que gostariam de revisitar e conversas que desejariam ter novamente. Poucos filmes conseguem abordar esse desejo com tanta sensibilidade quanto esta produção. Ao transformar um simples campo de beisebol em um espaço onde passado e presente podem coexistir, a obra encontrou um lugar permanente na memória do cinema.