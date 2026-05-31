No Prime Video, Ridley Scott transforma ganância real em um thriller adulto de tirar o conforto

“Todo o Dinheiro do Mundo” parte de um sequestro, mas o crime não é exatamente o que mais incomoda. O que pesa no filme de Ridley Scott é a imagem de uma vida colocada diante de uma conta. John Paul Getty III, adolescente sequestrado na Itália em 1973, vira o centro de uma negociação em que o perigo imediato convive com uma frieza ainda mais perturbadora: a de um avô bilionário que trata o resgate como problema financeiro, não como urgência familiar. O suspense nasce dessa tensão, mas o filme funciona melhor quando olha para além dela. Seu verdadeiro assunto é a fortuna como deformação moral.

A trama poderia se apoiar apenas na aflição do cativeiro, no tempo correndo e na crueldade dos sequestradores. Scott, porém, encontra um conflito mais interessante no choque entre Gail Harris e o império Getty. Interpretada por Michelle Williams, Gail não luta apenas para recuperar o filho. Ela precisa convencer homens ricos, assessores, investigadores e jornalistas de que sua dor tem autoridade. É uma personagem cercada por estruturas que tentam administrar seu desespero, como se até o sofrimento materno precisasse de autorização. Williams entende essa armadilha e constrói Gail sem explosões fáceis. Sua força está na exaustão controlada, na lucidez de quem não pode se dar ao luxo de quebrar.

Essa contenção dá ao filme sua parte mais humana. Gail não aparece como símbolo abstrato de maternidade, nem como heroína moldada para aplauso. Ela é uma mulher pressionada por todos os lados, tentando agir dentro de um jogo cujas regras foram escritas por outros. A cada recusa de J. Paul Getty, a cada gesto de cálculo em torno do resgate, “Todo o Dinheiro do Mundo” desloca a violência do sequestro para um campo mais amplo. O menino está em perigo nas mãos dos criminosos, mas também está preso à lógica de uma família que mede tudo em patrimônio, precedente e reputação.

A fortuna como prisão

Christopher Plummer compõe J. Paul Getty com uma secura que evita a caricatura. O personagem não precisa parecer demoníaco para ser assustador. O desconforto vem justamente de sua calma. Ele fala como quem organiza despesas, avalia riscos, protege uma coleção ou negocia uma aquisição. A vida do neto entra nessa mesma contabilidade. Plummer dá ao bilionário uma presença quase burocrática, e isso torna sua crueldade mais crível. Getty não se vê como vilão. Ele parece acreditar que sua lógica é a única forma sensata de permanecer no controle.

É nesse ponto que o filme encontra sua melhor ideia. A riqueza extrema, em “Todo o Dinheiro do Mundo”, não aparece apenas como luxo ou privilégio. Ela surge como uma doença de percepção. Getty possui objetos raros, propriedades, funcionários, obras de arte e poder, mas não consegue se relacionar com nada sem converter tudo em posse. O dinheiro não amplia seu mundo; estreita. Não o torna livre; o isola. Scott acerta ao mostrar que a fortuna, quando vira identidade absoluta, pode destruir justamente aquilo que deveria proteger: vínculos, responsabilidade, presença.

O problema é que o filme nem sempre leva essa percepção tão longe quanto poderia. Há uma tese forte em sua superfície, mas ela é desenvolvida com certa prudência. “Todo o Dinheiro do Mundo” sabe apontar a monstruosidade de Getty, sabe contrastá-la com a urgência de Gail e sabe transformar essa oposição em suspense. Ainda assim, falta uma zona mais incômoda, menos organizada, em que a crítica à riqueza deixe de ser apenas clara e passe a ser mais cortante. O filme é inteligente, mas raramente arrisca perder o controle. E talvez essa história pedisse um pouco mais de desordem moral.

Como thriller, o longa tem firmeza. Scott conduz a narrativa com senso de ritmo, alternando o cativeiro, as negociações, as movimentações da família e a investigação conduzida por Fletcher Chace, vivido por Mark Wahlberg. A reconstituição de época é discreta o suficiente para não virar vitrine. Os ambientes carregam uma frieza coerente com o universo retratado: salas amplas, escritórios, corredores, espaços em que decisões brutais podem ser tomadas com voz baixa e boas maneiras. O diretor organiza bem as informações e mantém o conflito em circulação, sem depender de grandes truques para sustentar a tensão.

O thriller e seus limites

A eficiência, porém, também cobra seu preço. Em alguns momentos, “Todo o Dinheiro do Mundo” parece mais interessado em fazer a engrenagem funcionar do que em deixar suas contradições respirarem. O suspense avança, as peças se encaixam, os personagens cumprem suas funções, mas há pouco espaço para ambiguidade real. Fletcher Chace, por exemplo, ajuda a ligar o mundo de Getty ao desespero de Gail, mas permanece mais útil à trama do que marcante como figura dramática. Wahlberg ocupa bem esse lugar intermediário, embora o filme ganhe força sempre que retorna ao confronto indireto entre Williams e Plummer.

Também há uma limitação na forma como os sequestradores entram na narrativa. Eles são importantes para a pressão do enredo, claro, mas raramente ganham densidade comparável à do núcleo familiar. Scott prefere concentrar a atenção na violência limpa da fortuna, aquela que não precisa tocar diretamente na vítima para ferir. A escolha faz sentido e rende os melhores momentos do filme, mas deixa algumas áreas menos trabalhadas. O resultado é um drama de sequestro mais elegante do que visceral, mais preciso do que perturbador.

Mesmo assim, a sobriedade do conjunto tem valor. “Todo o Dinheiro do Mundo” não tenta transformar sua história em espetáculo de choque. Seu interesse está na mecânica das decisões, na calma com que certas pessoas conseguem discutir uma vida como se avaliassem um ativo. Quando o filme se fixa nesse ponto, encontra uma força rara: a percepção de que a barbárie não precisa ser ruidosa. Às vezes, ela aparece numa sala silenciosa, numa frase calculada, numa recusa dita sem alteração de tom.

Plummer é decisivo para que essa ideia se sustente. Ele transforma Getty num homem que não precisa demonstrar poder porque o mundo já se acostumou a obedecê-lo. Michelle Williams, em sentido oposto, dá corpo à urgência de quem precisa lutar para ser ouvida. Entre os dois, o filme localiza sua tensão mais duradoura: não a expectativa pelo desfecho, mas o desconforto de ver uma mãe obrigada a provar que o filho vale mais do que uma fortuna quer admitir.

“Todo o Dinheiro do Mundo” não é o filme mais profundo que poderia nascer dessa história. Falta-lhe um golpe mais duro, uma disposição maior para encarar as consequências morais daquilo que apresenta. Ainda assim, é um thriller adulto, bem conduzido e sustentado por atuações que dão peso ao conflito. Seu mérito está em mostrar que o dinheiro, quando ocupa o centro de tudo, não compra segurança nem grandeza. Compra distância. E, no caso de J. Paul Getty, essa distância é tão imensa que a vida de um neto quase desaparece dentro dela.