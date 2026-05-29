Poucas adaptações recentes arriscam tanto quanto esta série com Nicolas Cage no Prime Video

“Spider-Noir” parte de uma ideia que poderia virar apenas embalagem estilosa: pegar um personagem ligado ao universo do Homem-Aranha, jogá-lo na Nova York dos anos 1930 e cercá-lo de crime, culpa, sombras e decadência. A série, felizmente, é mais curiosa do que isso. Seu melhor traço está em não tentar aparar demais as próprias pontas. Ela é torta, oscila, às vezes exagera na pose, mas tem algo que anda escasso em adaptações recentes de quadrinhos: uma vontade real de parecer específica.

No centro da trama está Ben Reilly, investigador particular que tenta viver longe do passado como The Spider, o único super-herói de Nova York. A premissa é simples, e essa simplicidade joga a favor. Há um homem cansado, uma cidade atravessada por corrupção, casos que puxam fantasmas antigos e a sensação de que o heroísmo, naquele mundo, não tem brilho de vocação. Tem peso. “Spider-Noir” não funciona por acumular grandes reviravoltas, mas por entender que seu interesse está no clima, no desgaste do protagonista e na fricção entre um mito popular e uma moldura mais amarga.

Herói fora de época

A aproximação com o noir não se limita ao figurino, embora a série flerte com esse perigo em alguns momentos. Estão ali o detetive particular, a cidade noturna, o crime organizado, a moralidade embaçada, personagens de lealdade incerta e a impressão de que ninguém atravessa aquele ambiente sem perder alguma coisa. Quando “Spider-Noir” acerta, esses elementos não parecem apenas referências empilhadas. Eles ajudam a traduzir o estado de Ben Reilly, um sujeito menos interessado em salvar o mundo do que em suportar a memória do que já foi.

A versão em preto e branco reforça essa leitura. Não como sinal automático de sofisticação, porque isso seria fácil demais, mas como escolha que desloca o olhar. O universo do Homem-Aranha costuma estar associado à cor, ao movimento, ao humor ligeiro, à juventude e à elasticidade visual. Aqui, tudo parece mais fechado. A aventura existe, a fantasia também, mas a série prefere trabalhar com um mundo de linhas duras, becos apertados e uma tristeza que não precisa ser sublinhada o tempo todo. O preto e branco não resolve os problemas da produção, mas dá unidade ao seu gesto.

Nicolas Cage é decisivo para que esse gesto não soe apenas como exercício de estilo. Há algo em sua presença que combina com personagens fora de lugar. Cage não precisa parecer discreto para funcionar. Ao contrário, seu registro meio quebrado, meio teatral, ajuda a construir um Ben Reilly que já não cabe direito na própria lenda. O ator traz uma energia que oscila entre o absurdo e a melancolia, e essa oscilação é útil para uma série que vive justamente do choque entre quadrinho, pulp e drama policial. Seu herói não é elegante. É um homem amassado pelo que carrega.

Também está aí um dos riscos. “Spider-Noir” depende tanto de Cage que, em certos trechos, parece se apoiar demais na excentricidade do ator. A série é melhor quando sua atuação conversa com a cidade, com o peso do passado e com a atmosfera de decadência. Fica menos forte quando apenas exibe o desencaixe como atração principal. O carisma segura muita coisa, mas não substitui tensão dramática. Ainda assim, seria difícil imaginar essa proposta com um protagonista comportado demais. A inadequação de Cage não é detalhe; é parte do motor.

Charme do excesso

A principal falha da série está na tentativa de conciliar registros demais. “Spider-Noir” quer ser drama policial, aventura de super-herói, fantasia pulp, peça noir e comentário autoconsciente sobre um personagem já bastante explorado. A mistura rende bons atritos, mas também deixa marcas. Há momentos em que a obra parece viva justamente porque não foi domesticada. Em outros, a costura fica aparente, e a série se aproxima do pastiche: muito clima, muita referência, nem sempre a mesma força interna para sustentar tudo.

Ainda assim, essa irregularidade não torna a série menor do que é. Pelo contrário, parte do interesse de “Spider-Noir” vem desse desequilíbrio. Ela não tem a superfície lisa de uma produção feita para não incomodar ninguém. Prefere apresentar um herói já marcado, que não está descobrindo poderes nem aprendendo a ser responsável. Ele já passou por isso. Agora lida com o resto. Essa mudança de eixo importa. O heroísmo deixa de ser promessa e vira incômodo, uma espécie de dívida antiga que o protagonista tenta ignorar sem conseguir.

A ambientação nos anos 1930 também ajuda a afastar a série do modelo mais previsível das adaptações de quadrinhos. A cidade não aparece apenas como cenário bonito, mas como pressão constante. Escritórios, ruas, becos e espaços de poder compõem um mundo em que a corrupção parece menos um desvio e mais uma regra de funcionamento. “Spider-Noir” ganha força quando se concentra nessa engrenagem, quando entende que a pergunta mais interessante não é se o herói vencerá, mas quanto dele ainda resta depois de tanto tempo tentando fugir do próprio nome.

O problema é que a série nem sempre confia nessa força. Em algumas passagens, ela parece querer avisar o tempo todo que está operando dentro de uma tradição visual reconhecível. O noir, nesses momentos, vira pose antes de virar drama. O excesso de atmosfera pesa. Ainda assim, mesmo quando tropeça, “Spider-Noir” tem mais identidade do que boa parte das obras recentes derivadas de grandes propriedades. Ela não parece movida apenas pela obrigação de expandir um universo, preparar conexões ou abrir caminho para a próxima aparição. Seu interesse maior está no tom, no protagonista e na estranheza de ver um herói aracnídeo atravessar um mundo de sombras.

Isso não faz da série uma revolução. “Spider-Noir” reorganiza elementos conhecidos, com estilo, algum risco e um protagonista improvável. Seu mérito não está em inventar um novo caminho para as adaptações de super-heróis, mas em recusar a neutralidade. A produção tem uma assinatura, e assinatura envolve falha, atrito, escolha. O excesso de Cage pode virar ruído, mas também impede que tudo fique sem sangue. A estética pode soar calculada, mas dá personalidade. A mistura de gêneros cria instabilidade, mas afasta a sensação de fórmula.

“Spider-Noir” funciona melhor quando aceita sua própria imperfeição. Não há equilíbrio pleno entre suas ambições, nem sempre há controle sobre o tom, mas existe uma aposta visual clara e um protagonista cuja inadequação vira força. A série encontra algo vivo ao deslocar o imaginário do Homem-Aranha para um território mais sombrio, menos juvenil e menos obediente. Não salva o gênero, nem precisa carregar esse peso. Basta ser estranha o suficiente para lembrar que ainda existe espaço para desvios.