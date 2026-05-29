A nova aposta do Prime Video prova que fórmula romântica ainda pode funcionar muito bem

“Off Campus: Amores Improváveis” não chega ao Prime Video tentando fingir que o romance universitário acaba de ser descoberto. A série sabe exatamente o terreno que pisa: os livros de Elle Kennedy, o campus americano como bolha de fantasia, o atleta popular que parece ter tudo sob controle, a garota que não cai de joelhos diante dele, o acordo prático que, aos poucos, bagunça o que os dois pensavam saber sobre desejo e intimidade. Quase nada aí é novo. Mas novidade, no romance, nunca foi a única medida de valor. Às vezes, a força está em cumprir uma promessa antiga sem tratá-la como vergonha.

A primeira temporada acompanha Hannah Wells, estudante de música, e Garrett Graham, jogador de hóquei da Briar University. Ela não gosta do esporte, não se encanta com a fama universitária dele e traz marcas emocionais que a série tenta tratar sem transformar tudo em enfeite dramático. Ele é o astro do time, acostumado a vencer, a ser visto, a administrar a própria imagem. A aproximação nasce de uma troca: ela o ajuda nos estudos, ele tenta ajudá-la a se aproximar de outro rapaz. É uma engrenagem familiar, uma convenção reconhecível do romance seriado. O que interessa, então, não é descobrir para onde a história vai, mas perceber se há energia suficiente no caminho.

Fórmula assumida

O melhor de “Off Campus: Amores Improváveis” está em não pedir desculpas por ser o que é. Adaptações de romances populares costumam ser julgadas, de saída, como produtos menores, como se o gosto de um público numeroso já fosse uma falha estética. Esse preconceito diz mais sobre quem julga do que sobre a obra. Aqui, a pergunta mais honesta é outra: a série entrega bem aquilo que promete? Em boa parte da temporada, sim. Não porque reinvente o gênero, mas porque entende que o romance depende de tensão, timing e investimento emocional. Surpresa ajuda. Presença, porém, ajuda mais.

A Briar University não tem a pretensão de ser um retrato realista da vida universitária americana. É um espaço de projeção: festas, corredores, dormitórios, treinos, amizades, rivalidades e um time de hóquei que organiza boa parte da vida social dos personagens. Esse universo beira o artificial em vários momentos, e a série nem sempre disfarça suas costuras. Há o atleta desejado, a garota resistente, os amigos que já chegam com cara de próximos protagonistas, os conflitos íntimos prontos para serem reorganizados pelo amor. Tudo poderia virar apenas uma vitrine de convenções. O que salva a série, quando ela funciona, é a percepção de que clichê também exige trabalho.

O hóquei, nesse desenho, não aparece só como decoração esportiva. Ele ajuda a construir uma ideia de grupo, pressão e performance masculina. Garrett se move em um ambiente onde confiança quase faz parte do uniforme. Vencer, seduzir, provocar, bancar o seguro: tudo parece vir junto. Hannah pertence a outro registro. A música, ligada à escuta e à exposição emocional, cria para ela uma zona de identidade que não depende exclusivamente do par romântico. O contraste entre os dois é simples, até esquemático, mas tem utilidade dramática. Ela não precisa virar fã de hóquei para se aproximar dele. Ele não precisa renunciar ao time para mostrar fragilidade. A série encontra algum charme justamente nesse deslocamento gradual.

A química entre Ella Bright e Belmont Cameli impede “Off Campus: Amores Improváveis” de virar apenas um catálogo de mecanismos conhecidos. Sem essa troca, a temporada ficaria presa à superfície de suas referências. Com ela, os diálogos mais previsíveis respiram melhor, os silêncios ganham função, e a atração entre Hannah e Garrett encontra uma cadência menos automática. A série é mais interessante quando não corre para explicar o que os personagens sentem. O romance precisa de intervalo. Precisa de hesitação. Precisa daquele instante em que a cena ainda não virou declaração, mas já deixou claro que algo mudou. Nos melhores momentos, a produção entende isso.

Desejo e trauma

Há também uma tentativa clara de dar densidade a uma história que poderia se contentar apenas com escapismo. Hannah não é reduzida à garota que vai ensinar o atleta popular a amar. Essa seria a versão mais pobre e mais preguiçosa da premissa. A série se apoia no desejo feminino, na construção de confiança e na intimidade como espaço de negociação, não como atalho. Nem sempre o roteiro encontra a medida mais precisa, mas há um cuidado perceptível em tratar o vínculo entre os protagonistas a partir de escuta, consentimento e reconhecimento dos limites do outro.

Esse cuidado, felizmente, não transforma “Off Campus: Amores Improváveis” em um drama solene. A série continua interessada em atração, beleza, humor, fantasia e prazer. O problema é que, em alguns trechos, ela tenta acumular registros demais: leveza de comédia romântica, melodrama de ferida emocional, sensualidade de romance adulto e embalagem de série jovem feita para maratona. Quando essas forças não se equilibram, a costura aparece. Certos conflitos parecem acionados para manter o episódio em movimento, alguns personagens secundários funcionam mais como promessa de futuro do que como presença real, e a familiaridade da fórmula, vez ou outra, substitui uma elaboração mais afiada.

Ainda assim, a temporada raramente abandona seu centro. Hannah e Garrett funcionam porque não são tratados apenas como peças de um tabuleiro de fandom, embora também ocupem esse lugar. Ela tem uma vida emocional anterior ao romance. Ele tem uma imagem pública que não resolve sua vida íntima. A série não precisa transformá-los em figuras de grande complexidade psicológica para que o vínculo tenha algum efeito. Basta dar a ambos contradições suficientes para que a aproximação pareça menos automática, menos ditada pelo manual do gênero.

A música é um dos elementos que ajudam Hannah a escapar da função de par romântico puro. Ela organiza parte de sua sensibilidade e cria um contraponto ao universo físico, competitivo e performático do hóquei. Já o núcleo masculino amplia a série para além do casal central e deixa clara a aposta em uma estrutura de grupo, com romances futuros sendo discretamente preparados. É uma estratégia esperta, mas arriscada. Quando a produção olha demais para a próxima temporada, alguns personagens deixam de parecer pessoas naquele momento e passam a soar como anúncios de arcos que ainda virão.

O resultado é uma série mais eficiente do que ousada. “Off Campus: Amores Improváveis” não desmonta os códigos do romance universitário; ela os reorganiza com alguma esperteza, atualiza pontos importantes e aposta no prazer de vê-los funcionando. Seu limite está justamente nessa zona de conforto. Quem procura ruptura, estranhamento ou uma visão menos idealizada do campus talvez encontre uma produção polida demais, satisfeita demais com o próprio repertório. Quem aceita o pacto, porém, encontra uma adaptação que entende a lógica emocional do seu público sem tratar esse público com condescendência.

Dizer que “Off Campus: Amores Improváveis” é previsível é verdade, mas não basta. A questão é saber se a previsibilidade vem acompanhada de preguiça ou de precisão. A série tem um pouco das duas coisas. Tropeça quando acredita que o gênero resolve tudo sozinho. Acerta quando lembra que um clichê não funciona por existir, e sim por ganhar corpo, ritmo e temperatura. É nessa diferença que a temporada encontra seu melhor jogo: não como reinvenção do romance universitário, mas como prova de que fórmula, quando bem defendida, ainda pode ter pulso.