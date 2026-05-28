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O Segredo do lagoDivulgação / Elite Filmes
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

No Prime Video, Emma Mackey encara um dos dramas familiares mais sufocantes do streaming

Muito mais do que uma receita criada para capturar a atenção do público, o suspense revela o estranhamento que cada um de nós manifesta acerca de questões as mais variadas, o que não raro leva ao choque. A câmera vai  aproximando-se devagar, o silêncio antecede um grito e o espectador fica à mercê de seu próprio inconsciente, traído pelo que acha ver. Phil Sheerin manobra todos esses recursos em “O Segredo do Lago”, além de socorrer-se da estética para elevar a tensão da narrativa. Famílias disfuncionais, luxúria, condutas hediondas e crime irmanam-se num drama sobre amores mortos que dão numa avalanche de outras emoções, completamente desconexas. E sem qualquer possibilidade de um recomeço.

Água suja

Em sua estreia à frente de longas, Sheerin verte o roteiro de David Turpin numa longa sequência de imagens góticas, cujo teor repulsivo é destacado pela fotografia de Ruairí O’Brien. Elaine e Tom despendem muito tempo com discussões em que cada qual defende um ponto de vista, como um jogo de crianças mimadas. Realmente, nenhum dos dois tem maturidade para tomar as decisões tão próprias da vida adulta, e quando se sabe que, apesar da diferença de apenas doze anos, são mãe e filho, fica ainda mais angustioso acompanhar a dupla. O diretor elabora esse argumento dando uma ou outra pista do mistério em que se ancora o filme e dispondo das performances afiadas de Charlie Murphy e Anson Boon. Na pele de Holly, Emma Mackey movimenta o segundo ato e define tudo.

Filme: O Segredo do Lago
Diretor: Phil Sheerin
Ano: 2020
Gênero: Drama/Mistério
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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