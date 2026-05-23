A história real por trás deste filme na Netflix é mais absurda do que muita ficção

“Serra Pelada” nasce de uma imagem difícil de acomodar na memória: homens espremidos numa cratera de lama, subindo e descendo barrancos em busca de uma promessa quase abstrata de riqueza. O filme de Heitor Dhalia entende que esse cenário tem força própria, anterior aos personagens. Antes que Juliano e Joaquim se firmem como figuras dramáticas, o garimpo já se impõe como um organismo instável, barulhento, sujo e regido pela urgência. É aí que o longa encontra sua matéria mais expressiva. A terra revolvida, os corpos em esforço e a desordem permanente constroem um ambiente mais vivo do que muitas passagens do roteiro.

A trama acompanha dois amigos que deixam São Paulo em 1980 rumo ao Pará, atraídos pela notícia de que Serra Pelada poderia mudar a vida de quem tivesse coragem, sorte ou resistência suficiente para enfrentar o garimpo. O filme organiza essa viagem como uma queda gradual. A amizade, inicialmente sustentada por cumplicidade e expectativa, passa a ser corroída por dinheiro, poder, medo e violência. A escolha é clara e funcional. O problema é que, em diversos momentos, é clara demais. “Serra Pelada” tem uma premissa forte, elenco vigoroso e uma reconstituição de época capaz de sustentar a atmosfera, mas nem sempre transforma essas qualidades em complexidade dramática.

A febre do ouro

O principal acerto do filme está na maneira como o espaço contamina tudo. A lama não é apenas cenário, nem mero sinal de pobreza ou precariedade. Ela define a circulação dos corpos, o peso dos gestos, a aspereza das relações. A fotografia, a direção de arte e o figurino trabalham para retirar qualquer brilho fácil da corrida do ouro. O metal precioso, quase sempre mais imaginado do que vivido como solução concreta, funciona como força de desorganização. Quanto mais os personagens se aproximam da possibilidade de enriquecer, mais o mundo ao redor parece perder regra, medida e estabilidade.

Essa dimensão física dá a “Serra Pelada” seus melhores momentos. O garimpo surge como máquina social, um lugar onde os homens reaprendem a negociar, ameaçar, obedecer, trair e sobreviver. O filme cresce quando observa a multidão como parte do drama, não apenas como pano de fundo. Mesmo quando a narrativa se concentra em Juliano e Joaquim, fica a impressão de que a história deles é uma entre muitas, submetida a uma lógica coletiva mais ampla. Serra Pelada aparece, então, como síntese incômoda de fantasias brasileiras persistentes: a ascensão rápida, a informalidade como destino, a sorte como método e a violência como idioma cotidiano.

Juliano Cazarré e Júlio Andrade são fundamentais para que essa engrenagem não se reduza a ilustração histórica. Cazarré dá a Juliano uma presença física marcada por impulso, arrogância e vulnerabilidade mal administrada. Júlio Andrade constrói Joaquim por outro caminho, com uma contenção que sugere resistência moral, mas também hesitação diante de um ambiente que exige adaptação contínua. A relação entre os dois permite que o filme encontre alguma tensão humana dentro do painel coletivo. Há disputa, ressentimento, afeto antigo e cálculo novo. O garimpo altera essa amizade não de uma vez, mas por pressão acumulada.

Sophie Charlotte, Wagner Moura e Matheus Nachtergaele ampliam o campo de forças da narrativa, embora o filme dependa mais do confronto entre os protagonistas do que de suas figuras laterais. O elenco, de modo geral, ajuda a dar densidade ao universo masculino, instável e agressivo que o roteiro propõe. O mérito das atuações está menos em explosões dramáticas do que na capacidade de sugerir que todos ali estão sendo moldados por um lugar onde a sobrevivência cobra algum tipo de deformação.

Drama em erosão

É justamente quando precisa aprofundar essa deformação que “Serra Pelada” revela seus limites. O roteiro conduz a trajetória de Juliano e Joaquim por etapas bastante reconhecíveis: entusiasmo, choque, adaptação, ambição, ruptura. Esses movimentos fazem sentido dentro da história, mas nem sempre surpreendem ou incomodam como poderiam. O filme aponta a corrosão moral causada pelo ouro, porém tende a organizar essa corrosão em termos simples, como se a força do tema bastasse para dar espessura aos personagens.

Há uma diferença importante entre mostrar homens transformados por um ambiente brutal e apenas cumprir o desenho esperado de uma transformação. “Serra Pelada” se aproxima da primeira possibilidade quando deixa o garimpo respirar, quando permite que a paisagem humana se imponha sem explicação excessiva. Aproxima-se da segunda quando reduz conflitos complexos a escolhas previsíveis. A tragédia existe, mas nem sempre parece construída com a paciência necessária. Em alguns momentos, soa como destino anunciado desde a partida de São Paulo, não como resultado contraditório de decisões, oportunidades e fraquezas.

Também há um desequilíbrio entre espetáculo e intimidade. A ambição de produção é evidente e importante. O cinema brasileiro nem sempre se permite encenar episódios históricos com essa dimensão física, popular e visualmente robusta. “Serra Pelada” tem escala, textura e senso de ambiente. Mas a força da cratera cria uma expectativa que o drama íntimo nem sempre acompanha. O garimpo é mais ameaçador, mais contraditório e mais interessante do que a linha narrativa usada para atravessá-lo. A imagem coletiva permanece na memória com mais intensidade do que a evolução psicológica dos protagonistas.

Ainda assim, seria inadequado tratar “Serra Pelada” como um filme menor. Ele enfrenta um tema difícil, foge da aparência asséptica e busca uma escala rara na ficção brasileira recente. Seu mérito está em compreender que a corrida do ouro não pode ser filmada apenas como aventura individual. Há ali uma economia do desespero, uma política da força e uma ideia muito brasileira de que a chance de escapar da pobreza pode justificar quase qualquer risco. Quando o filme encena essa mistura de desejo, cansaço e brutalidade, encontra uma verdade dura.

O que falta é converter essa verdade em dramaturgia mais ambígua. “Serra Pelada” tem imagens fortes, bons atores e uma percepção aguda do espaço, mas confia demais em atalhos morais. O resultado é irregular: impressiona mais como painel físico e histórico do que como tragédia de amizade e ambição. A cratera, afinal, parece mais viva do que os homens que descem até ela. Na lama, o filme encontra sua matéria mais convincente. No drama, encontra seus limites.