Florence Pugh quase engole um elenco inteiro nesta adaptação indicada a 6 Oscars na Netflix

“Adoráveis Mulheres” poderia ser apenas mais uma adaptação reverente de um clássico literário. O romance de Louisa May Alcott já atravessou o cinema e a televisão em versões diversas, e sua história de irmãs em processo de amadurecimento carrega um risco conhecido: virar peça de museu, bonita, correta, imóvel. Greta Gerwig evita esse caminho porque entende que a força do material não está em preservar cada episódio como relíquia, mas em reorganizar a memória das personagens como matéria dramática. Seu filme é caloroso, mas nunca dócil. Há nele uma consciência firme de que crescer, para aquelas mulheres, significa aprender a negociar desejo, dinheiro, trabalho, casamento e afeto em um mundo que raramente lhes oferece escolhas simples.

A trama acompanha Jo, Meg, Amy e Beth March durante e depois da Guerra Civil Americana, mas o conflito central não está no campo de batalha. Está dentro da casa, nas conversas atravessadas, nas expectativas familiares, nos ressentimentos pequenos e persistentes, nas ambições ditas com culpa ou impaciência. Gerwig filma a vida doméstica sem reduzi-la a refúgio idealizado. A casa das March é abrigo, escola sentimental e limite. É ali que as irmãs se formam, se protegem e se ferem; é ali também que descobrem que o amor familiar, por mais intenso, não resolve sozinho as exigências práticas da vida adulta. O filme observa essa passagem sem cinismo e sem verniz edificante. Essa medida é uma de suas qualidades.

Memória em movimento

A escolha mais decisiva de “Adoráveis Mulheres” está na estrutura. Em vez de seguir a cronologia de modo linear, o filme alterna passado e presente, juventude e maturidade, promessa e consequência. Esse movimento poderia soar como simples artifício de montagem, mas ganha sentido porque se aproxima da própria experiência da lembrança. O passado não surge como explicação organizada; aparece como contraste. Uma alegria antiga ilumina uma perda. Um gesto infantil retorna carregado de arrependimento. Uma irmã que parecia definida por um traço simples passa a ser vista de outro ângulo quando a narrativa volta a ela mais tarde.

Essa construção dá ao filme uma densidade que uma versão linear talvez não alcançasse com a mesma força. Gerwig usa a montagem para mostrar que a infância, quando lembrada, nunca é apenas infância. Ela vem atravessada pelo que se perdeu, pelo que se entendeu tarde demais, pelo que não pôde ser preservado. O procedimento também impede que o filme se acomode na progressão previsível de uma história de formação. As irmãs não caminham em linha reta rumo à maturidade; elas avançam, recuam, cedem, insistem. A vida adulta, aqui, não é a superação da juventude, mas a revisão dolorosa daquilo que a juventude prometia.

Saoirse Ronan dá a Jo uma combinação precisa de energia, orgulho e insegurança. Sua personagem não é apenas a jovem que rejeita convenções; é alguém que percebe, muitas vezes de modo desconfortável, que liberdade exige custo. Ronan encontra a aspereza de Jo sem transformá-la em pose. Ela pode ser generosa e autocentrada, brilhante e injusta, leal e incapaz de enxergar o desejo dos outros quando esse desejo contraria sua própria ideia de mundo. É esse atrito que impede a personagem de virar emblema. Jo pensa, escreve, erra e tenta controlar a narrativa ao redor como quem tenta controlar a própria vida.

Florence Pugh, por sua vez, é uma das grandes forças do filme. Amy costuma ser lida de maneira apressada como a irmã vaidosa ou calculista, mas “Adoráveis Mulheres” lhe devolve complexidade. A atuação de Pugh faz com que sua ambição deixe de parecer simples capricho. Amy entende com nitidez o lugar social que ocupa e as ferramentas que tem à disposição. Pode ser mimada, pode ser ferina, mas não é ingênua. Quando fala de casamento, dinheiro e posição, o filme não a trata como alguém menos romântica do que as outras; trata-a como alguém que aprendeu cedo a ler as regras do mundo.

O preço da liberdade

É nesse ponto que “Adoráveis Mulheres” se distingue de uma adaptação apenas charmosa. Gerwig não moderniza Alcott por meio de frases de efeito. A atualização está na ênfase. O filme insiste que casamento, carreira e criação artística não são escolhas abstratas para suas personagens. São decisões atravessadas por herança, renda, reputação e sobrevivência. A liberdade de Jo não existe fora das condições materiais que a cercam. O pragmatismo de Amy não é uma falha moral isolada. A doçura de Beth não apaga sua fragilidade. O desejo de Meg por estabilidade não a torna menor. Cada uma das irmãs encontra uma forma de lidar com os limites impostos às mulheres, e o filme tem inteligência suficiente para não transformar essas respostas em hierarquia moral.

A direção de Gerwig trabalha bem essa multiplicidade. As cenas em grupo têm ritmo vivo, com vozes que se sobrepõem, corpos que atravessam os ambientes e pequenas interrupções que dão à família uma impressão de desordem verdadeira. Há momentos em que o filme parece quase apressado, como se quisesse condensar anos de intimidade em poucos gestos. Em geral, isso favorece a obra, porque comunica a intensidade daquela convivência. Em alguns trechos, porém, essa velocidade reduz a densidade de personagens secundários e faz certas passagens dependerem do vínculo prévio que parte do público já tem com a história. Não compromete o conjunto, mas é uma limitação perceptível.

Visualmente, “Adoráveis Mulheres” evita a rigidez de certo cinema de época que confunde elegância com imobilidade. O figurino não é apenas ornamentação; ajuda a marcar temperamentos, fases da vida e posições sociais. A fotografia valoriza a textura dos interiores, a luz doméstica e a diferença entre lembrança e presente, sem transformar cada quadro em cartão-postal. A trilha acompanha o movimento emocional do filme com presença reconhecível, às vezes muito evidente, mas raramente intrusiva. O desenho de produção constrói um mundo convincente porque parece habitado, não apenas decorado.

O maior mérito do filme está em equilibrar emoção e lucidez. “Adoráveis Mulheres” se permite comover, mas não pede adesão automática. A relação entre Jo e sua escrita, especialmente, dá ao filme um comentário importante sobre autoria e mercado. Criar, para ela, não é apenas expressar uma vocação íntima; é também negociar a forma como uma história de mulher pode ser aceita, vendida e lida. Essa dimensão torna o desfecho mais interessante do que uma resolução sentimental convencional. A vida e a literatura se aproximam sem que uma anule a outra.

Há adaptações que sobrevivem por fidelidade. “Adoráveis Mulheres” sobrevive por interpretação. Greta Gerwig respeita o clássico ao tratá-lo como algo ainda disputável, não como objeto intocado. Seu filme entende que a delicadeza pode ser firme, que o afeto pode conviver com frustração e que a independência raramente aparece em estado puro. Entre a memória da infância e as exigências da vida adulta, as irmãs March continuam reconhecíveis, mas não congeladas. É por isso que esta versão encontra seu lugar: não porque atualiza o passado de maneira ostensiva, mas porque mostra o quanto ele ainda fala de escolhas que nunca foram simples.