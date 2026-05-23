O sucesso esquecido de Catherine Zeta-Jones que faturou quase US$ 100 milhões reapareceu na Netflix

“Sem Reservas” funciona melhor quando não se esforça tanto para ser simpático. O filme de Scott Hicks parte de uma situação conhecida: uma mulher fechada, um homem mais expansivo, uma criança atravessada por uma perda e um ambiente sofisticado o bastante para transformar tensões íntimas em drama romântico de acabamento elegante. A diferença está no que Catherine Zeta-Jones consegue fazer com Kate Armstrong. A chef de um restaurante refinado em Manhattan não é apenas uma personagem rígida à espera de leveza. Ela construiu uma maneira de viver apoiada na competência, na disciplina e no domínio absoluto do espaço em que trabalha. É nesse ponto que o filme encontra seu conflito mais forte, ainda que prefira resolvê-lo por caminhos seguros demais.

Kate se move na cozinha como quem conhece o peso de cada gesto. Sua autoridade não depende de afeto, carisma ou concessão. Ela intimida porque é precisa, porque exige dos outros o mesmo rigor que impõe a si mesma, porque parece confiar mais no procedimento do que na conversa. O filme acerta ao não tratá-la, ao menos de saída, como uma mulher fria que precisa ser corrigida pelo amor. Sua dureza tem função. No restaurante, o erro pode ser identificado, cobrado, corrigido. Na vida doméstica, não. Fora daquele território de comando, Kate perde a gramática que a protege.

A chegada de Zoe, sua sobrinha, desorganiza essa engrenagem. Depois de uma perda familiar, a menina passa a viver com a tia, e “Sem Reservas” desloca Kate para uma intimidade para a qual ela não tem preparo. Cuidar de uma criança em luto não se parece com coordenar uma equipe de cozinha. Não há hierarquia clara, nem técnica suficiente, nem prato devolvido que possa ser refeito. O filme entende essa diferença, embora nem sempre tenha coragem de permanecer nela por muito tempo. Seus melhores momentos aparecem quando a protagonista percebe, sem grandes declarações, que ser excelente no trabalho não a torna automaticamente capaz de acolher alguém.

A cozinha do controle

A cozinha é o espaço mais vivo de “Sem Reservas”. Ali, o filme encontra uma relação concreta entre gesto, pressão e identidade. O restaurante não serve apenas de cenário charmoso para um romance com pratos bonitos. Ele traduz Kate. Tudo pede atenção, temperatura, velocidade, repetição. A beleza da comida convive com a dureza do serviço. O ambiente é elegante, mas não é leve. Para Kate, ele funciona como abrigo e campo de batalha: um lugar em que a ansiedade pode virar método.

É por isso que a entrada de Nick Palmer, interpretado por Aaron Eckhart, tem efeito imediato. Ele chega como contraponto: mais solto, mais musical, menos armado. Ouve ópera enquanto trabalha, conversa com facilidade e parece enxergar a cozinha como prazer, não apenas como desempenho. A função dramática é evidente. Nick desarruma o sistema de Kate e mostra que a excelência talvez não precise ser tão hostil. Eckhart dá charme ao personagem, mas o roteiro o mantém perto demais de uma solução pronta. Nick é agradável, cria movimento, tem presença. Falta-lhe, porém, uma zona de sombra. Muitas vezes, ele parece menos uma pessoa complexa do que a peça destinada a empurrar Kate para fora de sua rigidez.

Essa é a limitação central do filme. “Sem Reservas” lida com morte, guarda familiar, solidão, trabalho e medo de perder o controle, mas quase sempre conduz esses elementos para uma conciliação macia. Não há erro em um drama romântico buscar acolhimento. O problema surge quando o acolhimento começa a aparar todas as arestas. A dor de Zoe, a inadequação de Kate e a aproximação entre Kate e Nick poderiam produzir instantes mais duros, menos limpos, menos dependentes da elegância geral da produção. O filme, no entanto, prefere não deixar que o desconforto pese demais.

Afeto em fogo baixo

A relação com “Simplesmente Martha”, filme alemão que serviu de base para “Sem Reservas”, ajuda a perceber a natureza dessa escolha, mas não precisa comandar a leitura. O ponto mais importante é que a versão de Scott Hicks se inclina para uma sensibilidade mais palatável, mais luminosa, mais disposta a transformar fratura em aconchego. Os conflitos estão lá, mas embalados de modo a não ameaçar muito a superfície do romance. A direção é correta, o elenco sustenta boa parte do material e o acabamento visual é seguro. Ainda assim, fica a impressão de que o filme se aproxima de seus temas mais difíceis apenas até onde a fórmula permite.

Mesmo com essa contenção, há méritos claros. Catherine Zeta-Jones dá à obra sua melhor ancoragem. Quando o roteiro encaminha Kate para transformações previsíveis, a atriz conserva uma reserva que impede a personagem de virar apenas a profissional controladora que será “salva” pela convivência afetiva. Há tensão no modo como ela ocupa os ambientes, uma espécie de vigilância permanente, como se baixar a guarda fosse uma derrota. Abigail Breslin também evita que Zoe seja reduzida a instrumento de amadurecimento dos adultos. Sua presença traz deslocamento e tristeza, sem sublinhar a dor a cada cena. A relação entre tia e sobrinha é mais interessante do que o romance justamente porque não se resolve apenas por atração ou contraste de temperamentos. Ela exige escuta, paciência e uma forma de cuidado que Kate ainda não sabe oferecer.

O romance entre Kate e Nick, por sua vez, cumpre o percurso esperado. Há atrito, aproximação, diferença de postura e um jogo de oposição que o roteiro usa como motor. Funciona, mas raramente surpreende. O filme ganha mais quando se afasta da mecânica romântica e observa pequenas mudanças de convivência: a casa que precisa absorver outra presença, a criança que não se encaixa na rotina da tia, a profissional brilhante que descobre sua limitação num território onde não basta ser eficiente. Nesses trechos, “Sem Reservas” toca em algo mais preciso: a insuficiência da competência diante do afeto.

O incômodo é que o filme parece desconfiar dessa própria descoberta. Sempre que a crise ameaça ficar mais áspera, a narrativa volta a uma temperatura agradável. Isso torna “Sem Reservas” um filme fácil de acompanhar, mas também menos marcante. A comida é filmada com apelo, os ambientes têm sofisticação, a música ajuda a compor o clima de romance adulto, mas falta ao conjunto um pouco de risco. Não um risco formal, grandioso, e sim a disposição de deixar os personagens mais tempo no desconforto que a história apresenta.

Ainda assim, seria injusto descartá-lo como produto apenas inofensivo. Sua suavidade reduz a potência dos conflitos, mas não apaga completamente o que há de interessante neles. O filme percebe que Kate não precisa simplesmente “se abrir para o amor”, ideia pobre demais para a personagem que Catherine Zeta-Jones constrói. Ela precisa aprender que afeto não se administra como uma cozinha, que uma criança não é um problema de logística e que dividir a vida com alguém não equivale a perder autoridade. Quando se aproxima dessa percepção, “Sem Reservas” encontra seu melhor sabor.

O resultado é um drama romântico agradável, eficiente e limitado pela própria vontade de agradar. O conforto que oferece tem valor, mas cobra um preço: luto, controle e reconstrução familiar aparecem mais domesticados do que deveriam. Ainda assim, a presença de Catherine Zeta-Jones e a força simbólica da cozinha sustentam o filme acima da simples fórmula. “Sem Reservas” não deixa uma marca profunda, mas também não se dissolve por completo. Fica como uma obra de sabor reconhecível, correta em seu preparo, que teria ganhado mais personalidade se aceitasse um pouco de amargor.