A atuação indicada ao Oscar que muita gente ainda não descobriu na Netflix

“Lembranças de Hollywood” poderia ter ficado preso ao interesse imediato de sua origem: um filme escrito por Carrie Fisher, baseado em seu romance, sobre uma atriz em recuperação que volta a morar com a mãe, uma antiga estrela de Hollywood. Essa leitura biográfica existe e ronda o filme, mas também pode empobrecê-lo. O que há de mais instigante na comédia dramática dirigida por Mike Nichols não é a possibilidade de reconhecer pessoas reais por trás das personagens, e sim a maneira como ela observa uma casa em que a intimidade nunca está inteiramente fora de cena. Quando a fama entra pela porta, até o gesto de cuidado parece ensaiado.

Suzanne Vale, vivida por Meryl Streep, é uma atriz tentando refazer a vida depois de problemas com drogas. Para voltar ao trabalho, precisa ficar sob a supervisão da mãe, Doris Mann, interpretada por Shirley MacLaine, uma veterana do show business que conserva o hábito de ocupar todos os espaços. A situação é cruel sem precisar ser barulhenta: Suzanne necessita de amparo, mas esse amparo vem justamente da pessoa que mais a inquieta. Doris não é uma vilã doméstica, assim como Suzanne não cabe no papel confortável da vítima. O filme cresce porque permanece nessa zona incômoda, onde amor, vaidade, dependência emocional e ressentimento se confundem sem pedir licença.

A Fama em Casa

O roteiro de Carrie Fisher tem sua melhor qualidade na recusa de explicar demais. Ele prefere o choque miúdo das conversas: uma resposta atravessada, uma ironia usada como escudo, um comentário aparentemente leve que carrega anos de disputa. O humor de “Lembranças de Hollywood” não serve para aliviar o drama como quem muda de assunto. Ele mostra como aquelas pessoas aprenderam a sobreviver. Dizer a dor de frente talvez seja exposição demais; transformá-la em piada, charme ou provocação parece mais seguro. É nesse desvio que o filme encontra seu pulso.

A relação entre Suzanne e Doris tem a textura de uma guerra antiga, travada em volume doméstico. A mãe quer proteger, mas também quer comandar. A filha quer distância, mas ainda procura reconhecimento. Doris prolonga histórias, chama atenção para si, mistura afeto com controle e parece incapaz de perceber quando sua presença vira invasão. Suzanne reage com sarcasmo e impaciência, mas sua irritação não apaga a necessidade de ser vista por aquela mulher. Nichols entende que esse tipo de vínculo raramente se resolve em grandes explosões. Muitas vezes, a ferida aparece numa pausa, numa frase dita com aparente naturalidade, numa tentativa de rir antes que o assunto doa.

A direção confia nesse material. “Lembranças de Hollywood” é um filme de atores, de ritmo interno, de cenas que dependem menos de viradas fortes do que da tensão entre uma réplica e outra. Nichols não precisa sublinhar a todo momento que está falando de Hollywood porque a lógica da performance já atravessa tudo: a casa, os sets, os encontros profissionais, as festas, os pedidos de desculpa. O mundo do cinema não aparece apenas como cenário de bastidor. Ele funciona como um modo de comportamento. As personagens vivem como se sempre houvesse alguém avaliando a entrada, a saída, o tom da voz, o efeito da vulnerabilidade.

Essa escolha dá ao filme uma acidez particular. A casa de Doris não é refúgio; é outro palco, menor e talvez mais perigoso. Ali, Suzanne não enfrenta apenas a memória da dependência ou a pressão para retomar a carreira. Enfrenta também uma mãe que a ama de um jeito excessivo, competitivo, às vezes sufocante. O filme não demoniza esse amor, e por isso mesmo ele incomoda mais. Doris pode ferir enquanto acredita estar ajudando. Suzanne pode desejar liberdade e, ao mesmo tempo, continuar presa ao velho impulso de responder à mãe, de provocá-la, de medir a própria força contra ela.

Dor com Ironia

Meryl Streep interpreta Suzanne sem transformá-la em emblema de fragilidade. Há vergonha, inteligência, irritação, talento e uma autoconsciência ainda falha na personagem. Suzanne sabe bastante sobre o que a desorganiza, mas saber não basta. Ela continua se defendendo antes de escutar, continua tentando controlar o próprio estrago com frases rápidas, continua oscilando entre lucidez e impulso. Streep acerta porque não arruma demais essa mulher. Sua Suzanne está em recuperação, mas não surge purificada pela crise. Está viva, inquieta, por vezes injusta, muitas vezes cansada de si mesma.

Shirley MacLaine, por sua vez, faz de Doris uma figura difícil de reduzir. A personagem pode ser invasiva, egocêntrica e exaustiva, mas também tem graça, vulnerabilidade e uma energia que explica por que todos continuam girando ao seu redor. MacLaine não interpreta Doris como alguém consciente da própria tirania. Ao contrário: ela parece acreditar que sua intensidade é generosidade, que sua presença resolve, que sua memória de estrela lhe dá algum direito natural sobre a cena. Essa ambiguidade sustenta o confronto com Suzanne. O embate não se organiza entre certo e errado, mas entre duas mulheres que se conhecem bem demais e, por isso, sabem exatamente onde tocar.

A fragilidade de “Lembranças de Hollywood” aparece quando o tema da dependência química pede uma atenção que o filme nem sempre oferece. A crise de Suzanne é decisiva, mas sua recuperação fica, em alguns momentos, subordinada ao brilho do diálogo, à sátira dos bastidores e ao conflito familiar. O vício é mais ponto de partida do que investigação profunda. Essa limitação não anula o filme, mas define seu alcance. Ele é mais convincente como estudo de uma relação familiar intoxicada por fama, vaidade e necessidade de aprovação do que como drama sobre reabilitação.

Ainda assim, seria injusto cobrar de “Lembranças de Hollywood” um peso que ele não procura sustentar. O filme pulsa na observação de pessoas treinadas para transformar quase tudo em cena. Suzanne e Doris pertencem a um ambiente em que a vulnerabilidade pode virar anedota, a culpa pode virar charme e a mágoa pode surgir disfarçada de frase espirituosa. Nichols e Fisher captam bem essa exaustão. A aprovação externa não desaparece quando a porta se fecha. Ela continua no modo de falar, no jeito de pedir perdão, na disputa por memória, na dificuldade de admitir que uma relação pode ser amorosa e danosa ao mesmo tempo.

Por isso, o filme conserva força. Não porque resolva todos os temas que toca, nem porque aprofunde a dependência com a dureza que ela poderia exigir, mas porque observa com inteligência uma forma de afeto que também machuca. “Lembranças de Hollywood” é irregular em alguns desvios, mas tem vida quando põe mãe e filha frente a frente, sem absolvição fácil. Seu brilho está menos na ideia de superação do que na exposição de uma convivência cheia de farpas, recaídas de vaidade e tentativas imperfeitas de autocontrole. Entre o riso e o desconforto, o filme encontra uma verdade simples e nada agradável: em certas famílias, sair de cena também é uma forma de sobrevivência.