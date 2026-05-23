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O Amante DuploDivulgação / Mars Films
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por Fernanda Santos
Fernanda Santos

Suspense erótico francês no Prime Video vai te deixar completamente obcecado

“O Amante Duplo” deixa claro logo de cara que Chloé (Marine Vacth) vive em permanente estado de angústia. Ela abandonou a carreira de modelo, sente dores abdominais constantes e circula por Paris com uma expressão de cansaço que parece antiga demais para alguém de apenas 25 anos. Médicos não encontram causas físicas relevantes para o problema e sugerem tratamento psicológico. É assim que ela chega ao consultório do terapeuta Paul Meyer (Jérémie Renier).

Paul é a figura calma que faltava na vida dela. Ele escuta mais do que fala, mantém postura gentil e oferece uma estabilidade que Chloé claramente procura há muito tempo. O problema aparece cedo demais. A relação profissional logo se transforma em envolvimento amoroso. Paul interrompe as sessões quando percebe que a aproximação passou do limite ético, mas o casal continua junto fora do consultório. Pouco depois, eles decidem morar no mesmo apartamento.

François Ozon trabalha essa mudança com calma. Nada acontece de forma espalhafatosa. O diretor prefere pequenos silêncios, portas fechadas e frases interrompidas. Chloé começa a perceber que Paul sabe muito sobre ela, enquanto ela sabe quase nada sobre ele. O namorado evita falar da família, não comenta o passado e desaparece em momentos específicos do dia. Quanto mais ela pergunta, menos informação recebe.

A descoberta do outro homem

A insegurança cresce quando Chloé descobre a existência de Louis Delord, também interpretado por Jérémie Renier. O choque não acontece apenas pela aparência idêntica ao namorado. Louis possui personalidade oposta à de Paul. Enquanto um fala baixo e tenta transmitir delicadeza, o outro age de maneira agressiva, provocadora e sexualmente invasiva.

A partir desse momento, “O Amante Duplo” mergulha de vez no suspense psicológico. Chloé passa a frequentar o consultório de Louis escondida. Ela quer descobrir quem ele é e qual ligação mantém com Paul. O problema é que essa investigação improvisada também alimenta a própria confusão emocional dela. Em vez de obter segurança, Chloé fica ainda mais vulnerável.

Marine Vacth segura boa parte do filme porque interpreta Chloé com enorme naturalidade. A personagem fala pouco, mas o rosto transmite ansiedade constante. Existe sempre a impressão de que ela está tentando permanecer funcional enquanto o mundo ao redor perde estabilidade. Em várias cenas, basta um olhar atravessado ou uma pausa mais longa para que a tensão cresça dentro do apartamento.

Jérémie Renier também merece destaque pelo trabalho duplo. Ele consegue transformar Paul e Louis em homens completamente diferentes sem ser caricato. Paul transmite controle e discrição. Louis entra em cena com energia inquieta e comportamento imprevisível. A mudança entre os dois cria parte importante da tensão do longa.

Desejo tratado como ameaça

Ozon utiliza o erotismo quase como ferramenta de instabilidade emocional. As cenas de sexo não aparecem apenas para provocar. Elas revelam relações de poder, insegurança e dependência. Chloé procura carinho e acolhimento através da intimidade física, mas frequentemente termina os encontros ainda mais angustiada.

O filme também brinca o tempo inteiro com a dúvida entre realidade e imaginação. Chloé começa a desconfiar da própria percepção. Algumas situações parecem concretas. Outras surgem carregadas de estranheza e deixam o espectador sem certeza absoluta sobre o que realmente aconteceu. François Ozon aposta nessa sensação de incerteza durante quase toda a narrativa.

A câmera acompanha corredores estreitos, espelhos, elevadores e quartos apertados que reforçam a sensação de aprisionamento. Paris aparece distante do glamour turístico habitual. A cidade surge fria, silenciosa e quase clínica. Até os ambientes mais sofisticados carregam sensação permanente de desconforto.

Jacqueline Bisset aparece em participação pequena, mas importante para aumentar o mistério em torno da vida de Paul. Sua presença adiciona novas dúvidas ao quebra-cabeça emocional vivido por Chloé. O roteiro distribui essas revelações aos poucos e mantém a protagonista presa numa rotina cada vez mais paranoica.

Entre obsessão e fragilidade

“O Amante Duplo” lembra thrillers eróticos dos anos 1990 em alguns momentos, especialmente pela mistura de desejo, mistério e jogos psicológicos. Ainda assim, François Ozon prefere um caminho mais intimista e menos espalhafatoso. O suspense nasce muito mais da insegurança emocional de Chloé do que de grandes acontecimentos externos.

Isso faz diferença porque o filme permanece interessado na fragilidade daquela mulher. Chloé não possui perfil clássico de investigadora corajosa. Ela toma decisões impulsivas, se coloca em situações perigosas e frequentemente parece perdida dentro das próprias suspeitas. Em vários momentos, o espectador sente vontade de avisá-la para sair daquele apartamento, cancelar consultas e procurar um pouco de paz. Infelizmente, ela sempre escolhe continuar.

“O Amante Duplo” aceita sua natureza estranha e desconfortável. François Ozon constrói um suspense elegante, sensual e inquieto, apoiado principalmente na atuação hipnótica de Marine Vacth. Quanto mais Chloé tenta descobrir quem é Paul, mais distante ela fica de qualquer sensação real de segurança.

Filme: O Amante Duplo
Diretor: François Ozon
Ano: 2017
Gênero: Drama/Romance/Suspense
Avaliação: 3.5/5 1 1

Fernanda Santos

Fernanda Santos

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