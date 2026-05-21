Mais um filme de Paul Feig sobre rivalidade feminina: desta vez com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, no Telecine

Millie Calloway, interpretada por Sydney Sweeney, chega à mansão dos Winchester procurando algo simples. Um quarto para dormir, salário fixo e distância de problemas antigos que continuam perseguindo sua vida. Em “A Empregada”, dirigido por Paul Feig, essa tentativa de estabilidade vira uma convivência sufocante dentro de uma casa elegante onde ninguém parece realmente tranquilo. Amanda Seyfried interpreta Nina Winchester, a patroa rica que alterna fragilidade emocional e comportamento controlador. Brandon Sklenar assume o papel de Andrew Winchester, marido de Nina e presença silenciosa que passa a interferir no equilíbrio daquela rotina.

O filme começa como um drama social. Millie aceita tarefas domésticas, aprende hábitos da casa e tenta agradar a família para manter o emprego. O problema aparece quando Nina transforma situações banais em pequenos jogos emocionais. Um comentário no jantar vira constrangimento. Um pedido simples ganha tom de acusação. Uma mudança na arrumação do quarto desperta irritação desproporcional. Millie percebe cedo que a mansão possui regras invisíveis e que qualquer erro pode custar seu único espaço seguro naquele momento.

Humilhações públicas

Sydney Sweeney trabalha a personagem com expressão cansada de quem passou tempo demais tentando convencer outras pessoas de que merece confiança. Millie fala pouco sobre o passado, mas o filme deixa evidente que ela chegou ali sem margem para perder o emprego. Isso dá peso até para conversas comuns na cozinha. Quando Nina pergunta onde ela esteve ou por que demorou alguns minutos além do esperado, a tensão aparece porque Millie sabe que depende daquela casa para continuar respirando com alguma calma.

Amanda Seyfried aproveita muito bem a ambiguidade de Nina. Em uma cena, ela convida Millie para beber vinho e conversar sobre casamento. Pouco depois, muda completamente de postura diante de convidados e trata a empregada com frieza desconcertante. A personagem parece viver em estado permanente de insegurança. Nina quer atenção constante, aprovação contínua e controle absoluto sobre tudo que acontece dentro da casa. Até os corredores da mansão passam sensação estranha. As portas estão abertas, mas ninguém ali parece realmente livre para circular.

Mudança de estilo

Paul Feig deixa de lado o ritmo acelerado das comédias pelas quais ficou conhecido e aposta num suspense mais silencioso. Ele trabalha muito bem o desconforto de ambientes bonitos demais. A casa dos Winchester parece organizada para revista de decoração, mas existe algo opressivo em cada cômodo. O diretor segura informações importantes, interrompe conversas antes das respostas e prolonga silêncios durante cenas aparentemente simples. Essa escolha acompanha a própria insegurança de Millie. Ela nunca consegue saber se está sendo acolhida ou observada.

Andrew Winchester ocupa um espaço importante nesse clima de instabilidade. Brandon Sklenar interpreta o personagem de maneira discreta, quase sempre mantendo aparência educada e calma. Aos poucos, porém, Millie percebe que a cordialidade dele também provoca tensão dentro da casa. Nina acompanha cada aproximação entre os dois com atenção exagerada. Pequenos gestos começam a ganhar peso desproporcional. Um elogio durante o jantar produz constrangimento. Uma conversa casual perto da escada gera suspeita. O filme usa essas situações para aumentar a sensação de perigo sem depender de grandes cenas espalhafatosas.

Existe também uma discussão interessante sobre classe social. Millie observa pessoas ricas transformando inseguranças pessoais em jogos de poder enquanto tenta apenas preservar trabalho e moradia. A diferença financeira aparece em detalhes pequenos. Nina pode explodir emocionalmente e desaparecer por algumas horas. Millie não possui esse privilégio. Ela precisa continuar servindo café, organizando quartos e sorrindo para visitas mesmo quando percebe que está sendo manipulada emocionalmente.

Suspense

“A Empregada” deixa os mistérios em segundo plano e passa a observar o desgaste psicológico da protagonista. Há uma boa sequência envolvendo um quarto trancado que muda completamente a forma como Millie passa a enxergar a família. Paul Feig filma o momento sem exageros sonoros ou cortes frenéticos. Ele prefere criar ansiedade através da espera. Millie anda pelos corredores da casa quase sem respirar enquanto tenta descobrir até onde pode ir sem provocar nova crise dentro da mansão.

Sydney Sweeney segura boa parte do filme porque consegue transmitir desconforto até durante cenas silenciosas. Millie raramente reage impulsivamente. Ela observa primeiro, calcula riscos e tenta sobreviver emocionalmente naquele ambiente. Isso torna a personagem mais interessante do que a típica protagonista ingênua de thrillers domésticos. O espectador percebe que ela está sempre escondendo alguma coisa, mas também entende por que aquela mulher continua ali mesmo diante de tantos sinais preocupantes.

“A Empregada” transforma situações comuns em tensão constante. Uma refeição em família, uma conversa no corredor ou um pedido aparentemente gentil carregam segundas intenções o tempo inteiro. Paul Feig cria um thriller elegante sem abandonar o lado humano dos personagens. A mansão continua bonita do começo ao fim, mas basta a porta de um quarto permanecer fechada por tempo demais para toda a atmosfera da casa ganhar outro significado.