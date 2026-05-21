A história real que incendiou igrejas e hippies nos anos 70 virou um filme acessível na Netflix

“Movimento de Jesus” parte de uma ideia dramática forte: jovens hippies da Califórnia, perdidos entre desencanto, drogas e busca espiritual, encontram espaço em uma igreja evangélica tradicional no início dos anos 1970. O choque é fértil. De um lado, uma juventude que desconfia das instituições e procura algum sentido fora das respostas herdadas da família, da política e da religião organizada. De outro, uma comunidade cristã que precisa decidir se a fé que anuncia é capaz de acolher corpos, roupas, músicas e hábitos que ela própria aprendeu a rejeitar. O filme dirigido por Jon Erwin e Brent McCorkle reconhece a potência desse encontro, mas raramente o deixa ferver. Prefere o caminho da reconciliação. Mesmo assim, encontra momentos de verdade quando observa a dificuldade de abrir uma porta sem tentar controlar quem entra.

O centro emocional da narrativa está em Greg Laurie, apresentado como um jovem à procura de pertencimento em uma época de promessas quebradas. Sua trajetória funciona como entrada para um universo em que a contracultura não aparece apenas como estilo, mas como sintoma de uma geração cansada de respostas prontas. O problema é que “Movimento de Jesus” se aproxima desse mal-estar com certa pressa. O filme olha para a juventude hippie com simpatia, mas também com uma vontade evidente de organizar o caos em uma rota de redenção. A inquietação social vira, quase sempre, carência espiritual; a crise coletiva é reduzida a uma dor íntima à espera de conversão. Isso não anula o drama, mas limita sua capacidade de atravessar a complexidade do período que pretende retratar.

Fé e Contracultura

O melhor de “Movimento de Jesus” está na construção do espaço comunitário. A igreja que passa a receber jovens vistos como inadequados se torna o núcleo mais interessante da história, porque ali o conflito deixa de ser tese e ganha presença. O desconforto dos fiéis mais conservadores, a chegada de pessoas que não se encaixam no padrão esperado e a alteração gradual da rotina religiosa dão ao filme sua energia mais concreta. Nesses momentos, a questão não é apenas crer ou não crer. É conviver. Quem pode ocupar o banco da igreja? Quem precisa se adaptar a quem? Em que ponto a defesa da tradição se confunde com medo de contaminação?

Kelsey Grammer, como Chuck Smith, dá ao filme uma âncora importante. Sua interpretação evita transformar o pastor em figura unidimensional. Há rigidez, mas também escuta; há apego à ordem, mas não incapacidade absoluta de mudança. O personagem funciona porque sua transformação não depende de explosões dramáticas. Ela se dá no deslocamento de alguém que percebe, aos poucos, que a igreja talvez tenha se acostumado demais a falar sempre para os mesmos. Jonathan Roumie, como Lonnie Frisbee, aparece em registro mais expansivo. Ele encarna o pregador carismático, capaz de traduzir a linguagem da rua para o vocabulário religioso. O filme entende sua força visual e simbólica, embora o trate com reverência demais e investigação de menos. Joel Courtney, no papel de Greg Laurie, sustenta a identificação juvenil, ainda que o roteiro o mantenha dentro de um arco bastante seguro.

A reconstituição de época ajuda a dar corpo a essa sensação de comunidade em formação. Figurinos, músicas, vans, cultos e espaços californianos situam o espectador sem transformar cada detalhe em vitrine nostálgica. Há clareza na maneira como a direção contrapõe a informalidade dos jovens ao ambiente mais ordenado da igreja. Também há eficiência na organização das cenas de grupo, dos encontros e das celebrações. O filme sabe ser legível, e isso conta a seu favor. Mas a mesma legibilidade que torna a narrativa acessível também a deixa previsível. Os conflitos surgem já encaminhados para uma harmonia que parece decidida antes de qualquer resistência mais séria.

História Suavizada

O maior limite de “Movimento de Jesus” está na forma como sua estrutura dramática domestica o próprio tema. Um movimento religioso nascido do contato entre contracultura, juventude, carisma, crise familiar, busca espiritual e instituições estabelecidas dificilmente caberia em uma narrativa tão limpa. O filme parece saber disso, mas não se dispõe a enfrentar plenamente o que sabe. A figura de Lonnie Frisbee, por exemplo, carrega uma complexidade histórica que a obra apenas contorna. Ele aparece como força catalisadora de uma transformação coletiva, mas suas zonas de sombra ficam subordinadas à função inspiradora que o roteiro lhe reserva.

Esse recorte faz parte da natureza do projeto. “Movimento de Jesus” pertence ao campo do cinema cristão norte-americano contemporâneo e assume uma perspectiva de fé. Isso, por si só, não é um problema. Um filme não precisa fingir neutralidade para ter interesse crítico. A questão é outra: ao escolher quase sempre a solução mais edificante, a obra abre mão de parte da densidade que seu material oferecia. A fé aparece menos como experiência atravessada por dúvida, conflito e contradição do que como resposta capaz de ordenar todos os ruídos. Para parte do público, essa será justamente a qualidade central do filme. Para uma leitura mais ampla, é também sua limitação.

Seria injusto, porém, reduzir “Movimento de Jesus” a uma peça devocional sem interesse cinematográfico. Há competência na condução do drama, cuidado na relação entre personagens e uma compreensão razoável de que a emoção não nasce apenas de discursos, mas de gestos de inclusão. O filme cresce quando mostra uma porta aberta, uma comunidade contrariada, um pastor obrigado a rever seus próprios filtros. Nesses instantes, alcança algo que ultrapassa a mensagem religiosa mais direta: a percepção de que instituições só permanecem vivas quando aceitam ser desarrumadas por aquilo que dizem defender.

O roteiro, ainda assim, insiste em aparar arestas. A juventude em crise, as tensões internas do movimento, as ambiguidades das lideranças carismáticas e o contexto social dos Estados Unidos aparecem mais como moldura do que como matéria dramática. O resultado é um filme correto, caloroso em vários momentos, mas mais interessado na ideia de acolhimento do que nas dificuldades reais de sustentá-la. Existe uma diferença importante entre simplificar para comunicar e simplificar até neutralizar. “Movimento de Jesus” passa boa parte do tempo oscilando entre esses dois gestos.

O filme também expõe um dilema recorrente do drama religioso contemporâneo: como falar de fé sem transformar todos os conflitos em etapas previsíveis de uma conclusão consoladora? “Movimento de Jesus” encontra uma resposta parcial. Quando se apoia na experiência comunitária, no desconforto causado por uma juventude que chega sem pedir licença e na tensão entre doutrina e hospitalidade, ganha corpo. Quando reduz a história a uma linha de transformação quase sem perda, perde temperatura crítica. Sua sinceridade é visível. Sua cautela também.

Talvez o modo mais justo de olhar para “Movimento de Jesus” seja reconhecer sua eficácia sem aceitar integralmente sua harmonia. O filme tem ritmo, boas presenças no elenco e uma história com apelo humano evidente. Também tem pudor demais diante das contradições que poderiam torná-lo mais forte. Sua melhor qualidade está em lembrar que a fé, quando se abre ao outro, pode deslocar espaços endurecidos. Sua maior fragilidade está em transformar essa abertura em percurso quase sem atrito.

“Movimento de Jesus” não é um retrato definitivo do Jesus Movement, nem parece interessado em ser. É um drama de conversão, comunidade e pertencimento, feito para dialogar com um público que reconhece naquela história uma origem espiritual e cultural. Como cinema, funciona parcialmente: tem calor humano, organização narrativa e bons momentos de encontro. Como reflexão histórica, fica devendo. A obra prefere celebrar a chama a examinar a fumaça. É nessa escolha que repousam, ao mesmo tempo, sua força popular e seu limite artístico.