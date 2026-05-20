John Travolta e Madeleine Stowe em suspense violento e brutal na Netflix

“A Filha do General”, dirigido por Simon West, começa durante um treinamento noturno em Fort MacCallum. O corpo da capitã Elisabeth Campbell (Leslie Stefanson) aparece em uma área isolada da base militar. Ela é filha do respeitado general Joe Campbell (James Cromwell), veterano conhecido dentro do Exército por sua fama de líder rígido e influente. A partir dali, os investigadores Paul Brenner (John Travolta) e Sara Sunhill (Madeleine Stowe) recebem a missão de descobrir quem esteve com Elisabeth antes da morte e por que tantos militares parecem desconfortáveis em falar sobre ela.

Paul Brenner entra na investigação carregando um jeito debochado que irrita colegas e superiores quase na mesma velocidade. Ele faz piadas inconvenientes, invade conversas sem cerimônia e transforma interrogatórios em disputas silenciosas de paciência. Sara Sunhill segue outro caminho. Mais séria e disciplinada, ela tenta manter o caso dentro dos protocolos do CID enquanto percebe que boa parte da base prefere proteger o sobrenome Campbell a colaborar com a investigação.

A relação entre Brenner e Sara também pesa no ambiente. Os dois tiveram um envolvimento amoroso no passado e ainda carregam desconfortos mal resolvidos. Esse detalhe interfere nas conversas e cria atritos constantes durante as buscas por testemunhas, registros e relatórios militares. Em vários momentos, eles precisam escolher entre confiar um no outro ou agir separadamente para conseguir acesso a informações escondidas dentro do quartel.

O peso do sobrenome

Elisabeth Campbell ocupa uma posição curiosa dentro da história. Publicamente, ela é vista como exemplo de disciplina e competência. Nos corredores da base, porém, surgem comentários sobre festas, relações problemáticas e episódios que muita gente preferia deixar enterrados. Brenner percebe cedo que alguns oficiais demonstram mais preocupação com a repercussão do caso do que com a própria morte da capitã.

A investigação segue de forma tensa porque quase todo personagem tenta preservar alguma coisa. Um oficial protege a carreira. Outro teme perder prestígio dentro do Exército. Alguns soldados mudam depoimentos depois de reuniões reservadas com superiores. Cada conversa abre outra camada de segredos ligados à família Campbell e ao funcionamento daquela instituição militar fechada para o mundo exterior.

Simon West trabalha bem essa sensação de sufocamento. Os corredores estreitos da base, as salas de reunião e os dormitórios militares parecem apertar os investigadores aos poucos. A câmera acompanha Brenner observando pessoas à distância, ouvindo pedaços de conversa e tentando perceber quem está mentindo antes mesmo do interrogatório começar. Existe sempre alguém entrando na sala no momento errado ou interrompendo uma busca importante.

O filme também usa a hierarquia militar como ferramenta permanente de pressão. Um coronel consegue barrar documentos. Um superior altera horários de interrogatório. Um telefonema vindo de uma sala importante muda completamente o clima de uma investigação. Brenner sabe que está cercado por gente poderosa e passa boa parte do tempo tentando descobrir até onde pode insistir sem ser retirado do caso.

Feridas escondidas

Conforme a investigação cresce, “A Filha do General” começa a revelar que Elisabeth carregava marcas profundas da relação com o próprio ambiente militar. O filme trata de abuso, humilhação e violência sexual dentro de uma estrutura acostumada a preservar aparências. Algumas dessas revelações aparecem de forma dura, especialmente porque envolvem oficiais respeitados e episódios abafados ao longo dos anos.

Madeleine Stowe segura boa parte emocional da história. Sara Sunhill percebe rapidamente que Elisabeth era julgada pelos homens da base antes mesmo de qualquer investigação séria começar. A personagem observa o comportamento dos oficiais durante depoimentos e sabe que muitos enxergavam a capitã mais como problema político do que como vítima de um crime brutal.

John Travolta, por outro lado, aposta em um investigador cansado daquele ambiente militar cheio de formalidades e orgulho masculino. Brenner usa ironia para circular entre oficiais influentes, mas também demonstra desgaste crescente conforme o caso se aproxima de pessoas importantes dentro da corporação. Em determinado momento, ele percebe que qualquer erro pode encerrar sua participação na investigação e transformar todo o trabalho em relatório arquivado numa gaveta qualquer da base.

James Cromwell faz do general Campbell uma figura difícil de decifrar. O personagem fala pouco, mantém postura firme diante dos subordinados e raramente perde o controle emocional. Ainda assim, existe tristeza evidente em vários momentos. O general acompanha o avanço da investigação sabendo que cada descoberta ameaça destruir a imagem construída durante décadas dentro do Exército.

Segredos atrás da farda

“A Filha do General” nunca depende apenas da identidade do assassino. O interesse cresce pelas histórias escondidas dentro daquela base militar e pela maneira como oficiais tentam impedir que certos episódios cheguem ao público. Brenner e Sara passam boa parte do filme entrando em salas fechadas, revisando arquivos e ouvindo versões contraditórias de uma mesma noite.

Simon West mantém o ritmo firme e evita transformar a história em um desfile exagerado de reviravoltas. O diretor prefere trabalhar tensão através de pequenas descobertas e diálogos carregados de desconforto. Quando alguém resolve falar a verdade, outro personagem surge tentando proteger reputações e impedir novos depoimentos.

“A Filha do General” também envelheceu de maneira curiosa. Muitos filmes policiais dos anos 1990 apostavam em investigadores quase invencíveis e soluções espalhafatosas. Aqui existe desgaste, burocracia e medo constante de interferência política dentro do caso. Brenner e Sara trabalham cercados por oficiais armados, regras militares e portas fechadas, enquanto o nome Campbell continua abrindo privilégios dentro da base mesmo depois da morte de Elisabeth.