Prepare-se para odiar Jake Gyllenhaal em uma de suas melhores atuações, no Prime Video

“O Abutre” começa em uma Los Angeles escura, vazia e atravessada por sirenes. Louis Bloom, interpretado por Jake Gyllenhaal, vive de pequenos furtos e trabalhos improvisados. Ele rouba cercas de metal, invade propriedades e tenta vender material furtado para depósitos da cidade. Em uma dessas tentativas, pede emprego para um encarregado de obra e escuta um “não“. Sem currículo, sem experiência formal e sem qualquer apoio, Louis passa a procurar outra forma de ganhar dinheiro em uma cidade onde ninguém parece disposto a dar uma segunda chance.

Depois de presenciar um acidente de trânsito cercado por ambulâncias e viaturas, Louis observa cinegrafistas registrando vítimas ensanguentadas para telejornais locais. Ele descobre ali um mercado que depende de velocidade e falta de escrúpulo. Quem chega primeiro filma melhor. Quem filma melhor recebe mais dinheiro. A partir daquele momento, Louis compra uma câmera usada, instala um rádio policial dentro do carro e começa a circular pelas ruas de Los Angeles atrás de crimes, incêndios e perseguições.

Jornalismo noturno

Dan Gilroy constrói o filme quase inteiro a partir dessa rotina noturna. Louis dirige por avenidas vazias ouvindo chamadas da polícia enquanto tenta alcançar cenas de violência antes dos concorrentes. Ele não trabalha como jornalista tradicional. Não existe investigação profunda, apuração cuidadosa ou preocupação humanitária. O interesse está na imagem chocante que pode abrir o telejornal da manhã seguinte. Quanto mais brutal a cena, maior o valor da gravação.

Essa dinâmica fica ainda mais forte quando Louis conhece Nina Romina, personagem de Rene Russo. Ela é diretora de um telejornal local pressionado por audiência baixa e necessidade constante de material sensacionalista. Nina percebe que Louis entrega exatamente aquilo que o programa procura. Crimes em bairros ricos, invasões domésticas violentas e acidentes com vítimas rendem audiência porque alimentam medo dentro da cidade. Aos poucos, a emissora passa a depender do material gravado por ele durante as madrugadas.

Trabalho sem ética e sem apego emocional

Jake Gyllenhaal transforma Louis Bloom em uma figura difícil de esquecer. Magro, inquieto e sempre sorrindo de maneira artificial, ele fala usando frases motivacionais aprendidas em vídeos de internet e entrevistas corporativas. O comportamento provoca mal-estar porque Louis age como um vendedor otimista mesmo diante de cadáveres espalhados pelo asfalto. Em vários momentos, ele parece mais interessado na posição da câmera do que nas vítimas registradas por ela.

O filme ganha outra camada quando Rick, interpretado por Riz Ahmed, entra na história. Desempregado e sem dinheiro, Rick aceita trabalhar como assistente de Louis em troca de um salário baixo. Ele passa a monitorar rotas policiais, organizar equipamentos e dirigir o carro durante as perseguições pela cidade. A relação entre os dois nunca transmite confiança verdadeira. Louis trata Rick como funcionário descartável enquanto exige lealdade absoluta dentro daquele esquema improvisado.

Existe algo particularmente cruel na maneira como “O Abutre” retrata a televisão local. Nina Romina sabe que o conteúdo vendido por Louis ultrapassa qualquer barreira ética, mas continua comprando as imagens porque os índices de audiência sobem. O filme mostra redações interessadas em transformar tragédia em espetáculo cotidiano. Corpos, sangue e perseguições passam a funcionar como produto de consumo antes do café da manhã. Dan Gilroy filma esse ambiente sem exagerar no sentimentalismo. As situações já são desconfortáveis por si mesmas.

A cidade como personagem

A direção usa Los Angeles como peça fundamental da narrativa. A cidade aparece iluminada por faróis, helicópteros e outdoors enquanto Louis atravessa ruas desertas em busca da próxima ocorrência policial. Tudo parece funcionar vinte e quatro horas por dia. Sempre existe alguém sendo perseguido, assaltado, baleado ou retirado de um carro destruído. O rádio da polícia vira praticamente uma bússola para aquele universo onde tragédia significa oportunidade financeira.

Jake Gyllenhaal transforma pequenos gestos em ameaça silenciosa. Um olhar longo durante uma conversa já cria tensão suficiente para alterar completamente o ambiente. Louis Bloom nunca levanta a voz sem motivo. Ele prefere falar de maneira calma, educada e assustadoramente calculada. Isso torna várias cenas ainda mais perturbadoras porque a violência surge misturada ao discurso empresarial que ele repete o tempo inteiro.

“O Abutre” mantém o foco nas consequências daquela busca incessante por audiência. Cada gravação leva Louis para situações mais perigosas. Cada venda aumenta sua ambição. Cada madrugada coloca mais pessoas em risco. Quando as emissoras percebem até onde ele está disposto a ir para conseguir imagens exclusivas, já existe dinheiro demais circulando naquele mercado para alguém interromper o esquema.