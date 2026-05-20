Essa joia do cinema espanhol está na Netflix e aposto que nunca nem a notou

“O Guardião Invisível” começa quando o corpo de uma adolescente aparece perto de um rio em Elizondo, pequena cidade do norte da Espanha cercada por mata fechada, neblina e histórias antigas que os moradores repetem quase em tom religioso. A investigação cai nas mãos da inspetora Amaia Salazar, interpretada por Marta Etura, que deixa Pamplona e retorna ao lugar onde passou a infância. O problema é que Amaia não volta apenas como policial. Ela também retorna para perto da mãe agressiva, da casa onde sofreu abusos e das lembranças que ainda interferem em sua vida adulta.

Fernando González Molina aborda esse retorno com inteligência. A cidade inteira parece observar Amaia o tempo todo. Em qualquer conversa, alguém menciona seu passado, conhece um detalhe da família ou lembra situações que ela preferia manter enterradas. Isso enfraquece sua autoridade dentro da própria investigação. Em muitos momentos, a inspetora entra em uma casa para buscar informações sobre o crime e acaba obrigada a lidar com comentários sobre sua infância. O filme trabalha essa pressão de forma constante e cria um suspense que nasce mais da tensão psicológica do que de sustos.

Os assassinatos seguem um padrão perturbador. As vítimas são adolescentes encontradas nuas perto da floresta. A polícia percebe sinais parecidos entre os casos e começa a suspeitar da existência de um serial killer atuando na região. Amaia tenta acelerar a investigação antes que outro corpo apareça, mas enfrenta resistência dos moradores e até de pessoas próximas. Numa cidade pequena, quase todo mundo possui alguma ligação familiar ou emocional com os suspeitos. Isso transforma cada depoimento numa conversa atravessada por medo, culpa e silêncio.

Uma cidade cheia de silêncio

Marta Etura segura o filme inteiro com uma atuação silenciosa e resignada. Amaia fala pouco, observa muito e parece permanentemente exausta. Ela passa horas analisando fotografias, revendo arquivos e percorrendo estradas molhadas pela chuva enquanto tenta separar fatos reais das histórias sobrenaturais espalhadas pelo Vale do Baztán. Algumas pessoas acreditam que as mortes possuem ligação com antigas lendas da região. Outras usam esses mitos para esconder informações importantes. A inspetora precisa atravessar essa camada de superstição para chegar a algo concreto.

Elvira Mínguez interpreta Rosario, mãe de Amaia. Sempre que aparece em cena, o ambiente pesa. Rosario controla as conversas com poucas palavras e transforma encontros familiares em situações sufocantes. Muitas vezes basta um olhar ou uma frase curta para mostrar o tamanho do trauma carregado pela protagonista. Existe algo desconfortável naquela casa desde a primeira visita de Amaia. Até o silêncio parece agressivo.

Carlos Librado “Nene” vive Jonan Etxaide, parceiro de Amaia na polícia. Ele funciona como ponto de equilíbrio dentro da investigação. Enquanto Amaia mergulha emocionalmente no caso, Jonan tenta manter algum senso de lógica no trabalho da equipe. A relação entre os dois ajuda o filme a respirar em determinados momentos porque o suspense raramente oferece pausas ao espectador. A chuva não dá trégua, a cidade parece cada vez mais desconfiada e os assassinatos continuam cercando a polícia.

A floresta nunca descansa

Fernando González Molina utiliza bem os espaços da cidade. As estradas estreitas, os rios escuros e a mata fechada criam uma sensação permanente de isolamento. Há cenas em que Amaia apenas dirige durante a noite ouvindo informações pelo telefone e isso já basta para aumentar a tensão. O diretor não precisa transformar cada sequência em espetáculo. O desconforto nasce da espera e da impressão de que alguém observa tudo de longe.

A investigação também cresce porque o roteiro distribui pistas sem pressa. O espectador acompanha entrevistas, buscas em arquivos antigos e conversas interrompidas antes de respostas importantes aparecerem. Isso ajuda o suspense a permanecer interessante durante quase todo o filme. Em vez de correr atrás de reviravoltas exageradas, “O Guardião Invisível” prefere trabalhar a paranoia e o desgaste emocional da protagonista.

Existe ainda uma camada familiar muito forte dentro da história. Amaia não consegue separar totalmente o trabalho da própria vida pessoal. Quanto mais avança na investigação, mais ela percebe que o passado continua interferindo em suas escolhas. O marido dela, James, interpretado por Benn Northover, surge como uma tentativa de estabilidade emocional, embora permaneça distante daquela realidade sufocante do Vale do Baztán. Ele observa a deterioração emocional da esposa sem conseguir atravessar completamente a barreira criada pela cidade e pela família dela.

Feridas abertas pela investigação

“O Guardião Invisível” funciona porque mantém o foco nas pessoas e não apenas no mistério criminal. O assassino importa, mas o filme ganha força ao mostrar o efeito dos crimes sobre Amaia e sobre a cidade inteira. Cada nova descoberta deixa moradores mais assustados, aumenta a pressão sobre a polícia e faz antigas feridas reaparecerem dentro da família da protagonista.

O suspense cresce de maneira gradual e segura. Fernando González Molina cria uma atmosfera pesada sem transformar o filme numa coleção de sustos artificiais. Há momentos em que basta Amaia entrar novamente na antiga casa da família para a tensão voltar inteira. Poucos lugares no cinema recente parecem tão desconfortáveis quanto aquela residência silenciosa comandada por Rosario.

“O Guardião Invisível” também chama atenção por não subestimar o espectador. O roteiro entrega informações aos poucos e permite que a investigação respire. Enquanto Amaia tenta impedir novas mortes, ela também percebe que voltar para Elizondo teve um preço emocional muito maior do que imaginava. A floresta continua cercando a cidade, a chuva continua caindo e o passado dela permanece ali, esperando cada passo da investigação para reaparecer outra vez.