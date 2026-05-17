Um pesadelo muito real: thriller de ação com Daisy Edgar-Jones e Glen Powell está na Netflix

Depois de perder amigos durante uma tentativa fracassada de estudar tornados, Kate Carter (Daisy Edgar-Jones) abandona o trabalho de campo e tenta manter distância das tempestades que antes ocupavam sua rotina. Em “Tornados”, Lee Isaac Chung leva a personagem novamente para as estradas de Oklahoma quando Javi (Anthony Ramos), antigo parceiro de pesquisas, pede ajuda em um novo projeto meteorológico. Eles precisam testar equipamentos capazes de coletar dados diretamente do centro das formações climáticas. A temporada de tempestades daquele ano, no entanto, começa mais agressiva que o esperado.

Kate retorna às planícies carregando medo, culpa e uma desconfiança enorme de qualquer operação improvisada. Ela conhece bem o perigo das decisões tomadas sob adrenalina. Enquanto Javi tenta provar que sua pesquisa merece investimento pesado, a meteorologista prefere analisar mapas, radares e mudanças de vento antes de colocar a equipe em movimento. Esse cuidado cria atritos constantes dentro da caminhonete. Cada minuto perdido diminui a chance de alcançar os tornados antes que eles mudem de rota.

Tyler Owens (Glen Powell) entra na história cercado por drones, câmeras e seguidores nas redes sociais. Tyler virou celebridade transformando perseguições climáticas em conteúdo online. Ele grava vídeos perto das tempestades, vende produtos, distribui frases de efeito e trata cada tornado quase como um show itinerante. Só que o personagem não é apenas um sujeito irresponsável brincando com o perigo. Tyler conhece estradas secundárias, domina o funcionamento das tempestades e percebe alterações no clima com rapidez impressionante. Sua equipe chega antes da concorrência porque vive dentro daquele caos.

Fama no meio do desastre

Grande parte da tensão de “Tornados” nasce da convivência entre grupos que enxergam as tempestades de formas completamente diferentes. Kate trabalha pensando em prevenção e pesquisa científica. Tyler pensa em audiência, patrocínio e vídeos virais. Javi tenta equilibrar as duas coisas porque precisa apresentar resultados para investidores interessados em lucro. Esse conflito deixa a narrativa mais interessante do que simplesmente acompanhar carros correndo atrás de nuvens gigantes.

Lee Isaac Chung filma as perseguições sem transformar tudo em um desfile artificial de efeitos especiais. Há destruição, ventos violentos e caminhões sendo arremessados pelo ar, mas o diretor mantém atenção constante nos personagens dentro dos veículos, ouvindo alertas no rádio e procurando rotas de fuga enquanto cidades pequenas entram em estado de emergência. A sensação de perigo cresce porque o filme nunca deixa os personagens confortáveis. Eles passam boa parte do tempo cobertos de poeira, presos em congestionamentos ou procurando abrigo improvisado em postos de gasolina e estacionamentos.

Glen Powell aproveita esse cenário para criar um personagem divertido sem cair na caricatura. Tyler gosta da própria fama e sabe disso. Em vários momentos ele aparece mais preocupado com o enquadramento da câmera do que com a própria segurança. Ainda assim, existe algo genuíno naquele entusiasmo quase infantil diante das tempestades. O ator trabalha bem essa mistura de arrogância e carisma. Quando Tyler fala sobre tornados, parece alguém descrevendo um velho vício impossível de abandonar.

Kate observa tudo com certo incômodo. Daisy Edgar-Jones interpreta a personagem sem exagerar no sofrimento. A atriz transmite o trauma da protagonista em pequenos gestos, especialmente durante os momentos em que sirenes começam a tocar ao fundo. Ela permanece alerta o tempo inteiro, quase esperando que alguma tragédia aconteça outra vez. Essa tensão silenciosa acompanha o filme inteiro.

Estradas cercadas pelo vento

A segunda metade do longa cresce quando vários sistemas climáticos começam a se formar ao mesmo tempo sobre Oklahoma. Rodovias travam, moradores deixam suas casas às pressas e equipes de televisão ocupam postos improvisados para transmitir boletins ao vivo. O filme cresce bastante nessas sequências porque transforma logística em suspense. Os personagens precisam decidir qual estrada pegar, onde estacionar os veículos e quanto tempo ainda resta antes que os ventos destruam as rotas de saída.

Anthony Ramos entrega um Javi pressionado por todos os lados. Ele depende do financiamento milionário da empresa que apoia o projeto meteorológico e sabe que qualquer fracasso pode encerrar a pesquisa. Isso faz o personagem insistir em operações perigosas mesmo quando as condições pioram. Em uma das melhores passagens do filme, a equipe entra em uma pequena cidade minutos antes da chegada de um tornado gigantesco. Enquanto moradores tentam se esconder em abrigos subterrâneos, os pesquisadores correm para posicionar sensores no caminho da tempestade. A sequência funciona porque ninguém ali parece ter controle total da situação.

Integrantes da equipe de Tyler fazem brincadeiras absurdas durante viagens longas, discutem músicas ruins tocando no rádio e transformam refeições improvisadas em momentos de respiro antes do próximo alerta climático. Essas cenas ajudam o público a enxergar aquelas pessoas além da função de caçadores de tempestade.

Quando a natureza atropela tudo

“Tornados” acerta principalmente ao manter os personagens no centro da confusão. A comparação com Twister surge naturalmente, embora a produção de 2024 esteja muito mais interessada em discutir a relação entre espetáculo digital e catástrofe climática. Tyler transforma tornados em entretenimento online. Kate tenta impedir que o trabalho científico vire apenas mais um produto de internet. No meio disso tudo estão cidades inteiras tentando sobreviver a ventos capazes de arrancar casas do chão em poucos segundos.

Sirenes tocam sem parar, equipamentos quebram no meio das operações e os personagens ficam presos em estradas cercadas por destroços. Lee Isaac Chung mantém a tensão elevada até os últimos minutos porque ninguém parece protegido de verdade. Quando as nuvens finalmente descem sobre Oklahoma, sobra pouco espaço para discursos heroicos. O que resta é gente correndo contra o vento, tentando atravessar a próxima esquina antes que o céu inteiro desabe outra vez.