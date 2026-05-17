Suspense na Netflix vai te deixar na ponta do sofá e com os olhos grudados na tela até o último segundo

Há dias em que sobreviver parece depender de um número de mágica executado com as mãos ocupadas, a respiração curta e a certeza de que qualquer distração cobra caro. “Truque de Mestre” nasce exatamente desse lugar instável, onde o truque não serve apenas para entreter, mas para desviar olhares, embaralhar culpas e colocar gente poderosa diante de uma plateia que aplaude sem saber se está vendo justiça ou golpe. Louis Leterrier abre aqui uma trilogia construída sobre uma ideia sedutora e perigosa, a de que a ilusão pode funcionar como ferramenta de correção moral quando a realidade já apodreceu o bastante. O diretor transforma um bando de criminosos em agentes de desordem calculada, artistas capazes de fazer dinheiro evaporar, reputações ruírem e certezas se quebrarem no meio do palco. Ao redor deles, sobra um sistema cansado, quase vencido, que continua de pé por hábito, por medo e por uma quantidade generosa de cinismo. Em tempos duros, mudanças costumam chegar com a delicadeza de uma pancada, e os cavaleiros de Leterrier não demonstram nenhum constrangimento em empurrar o mundo nessa direção.

Para esse quarteto, mágica não vive separada de desejo, dinheiro e poder. Tudo parece fazer parte da mesma máquina, movida por vaidade, chantagem emocional, golpes de vista e uma estranha aptidão para tocar pontos frágeis em pessoas que nem sabem que estão sendo examinadas. As primeiras sequências trabalham nessa zona de encantamento e ameaça. O roteiro assinado por Boaz Yakin, Ed Solomon e Edward Ricourt apresenta seus jogadores como quem embaralha cartas diante de alguém já disposto a ser enganado. Surge então um mágico de nome ostensivo, diante de uma jovem vulnerável ao charme do número, e dali o filme abre espaço para a formação do grupo que sustentará a engrenagem. Jesse Eisenberg conduz J. Daniel Atlas com a energia nervosa de quem gosta de estar sempre um passo à frente, ainda que lhe falte o magnetismo espontâneo que Woody Harrelson empresta a Merritt McKinney. O mentalista de Harrelson rouba ar em volta de si com ironia, leveza e uma graça que não precisa se esforçar para aparecer. Dave Franco, com menos espaço para alargar Jack Wilder, deixa claro o perfil mais juvenil do personagem, alguém que usa sua habilidade como quem garante defesa, sustento e saída de emergência. Isla Fisher, por sua vez, impede que Henley Reeves se reduza à imagem fácil da assistente bonita cercada por homens vaidosos. Sua presença ganha corpo nas apresentações, nos movimentos de cena, no modo como enfrenta a competição interna e encontra um lugar próprio entre eles. Quando os quatro atuam juntos, há um humor de palco, quase em jogral, que areja o primeiro ato e prepara a virada para um suspense volumoso, ágil e cheio de figuras pouco confiáveis.

Truques e perseguição

“Truque de Mestre” já teria motivos para ser lembrado se oferecesse apenas o encontro entre Morgan Freeman e Michael Caine numa externa rara em Las Vegas, longe da iconografia mais preguiçosa da cidade. Não há cassino emoldurando a disputa, nem capela de casamento rápido, nem neon usado como muleta visual. A conversa acontece numa barraca de objetos esotéricos, cenário pequeno para dois atores que ocupam a tela com autoridade de sobra. Thaddeus Bradley, envolvente justamente por parecer sempre guardar uma camada a mais de informação, encara Arthur Tressler sem pressa, e o duelo ganha uma luminosidade curiosa. Não se sabe ao certo quem domina melhor a situação, quem lê com mais precisão o adversário ou quem captura de modo mais firme a atenção do público. Freeman trabalha a opacidade de Bradley com controle absoluto. Caine dá a Tressler uma mistura de arrogância e ameaça financeira que dispensa explicações longas. A cena permanece porque os dois parecem disputar não apenas um segredo, mas a posse do próprio espetáculo.

Em outra faixa, Mark Ruffalo e Mélanie Laurent carregam a investigação como quem tenta segurar água com as mãos. Dylan Rhodes e Alma Drey correm atrás de pistas, versões e rastros deixados por artistas que transformam fuga em assinatura. A lei aparece cansada, irritada, obrigada a lidar com truques que humilham procedimentos, hierarquias e mapas de operação. Entre Rhodes e Alma, o filme insinua uma possibilidade afetiva que nunca se completa, como se qualquer aproximação real entre os dois fosse sempre empurrada para depois da próxima perseguição, do próximo interrogatório, do próximo número público. Essa tensão ganha outro peso nos quinze minutos finais, quando Rhodes entrega à personagem de Laurent uma revelação sem doçura, uma dessas informações que reorganizam a memória de tudo o que se acabou de ver e deixam a confiança em estado de ruína.

Leterrier conhece bem a velocidade, o impacto físico e a necessidade de manter a imagem em movimento sem abandonar completamente a clareza. O mesmo diretor que ajudou a fixar Jason Statham no imaginário do cinema de ação musculoso com “Carga Explosiva”, de 2002, usa aqui outra espécie de força. Em vez de depender apenas de pancadas, perseguições e explosões, ele aposta numa sucessão de números, blefes, mudanças de posição e falsas certezas. O elenco acompanha esse desenho com rara afinação. Eisenberg acelera, Harrelson relaxa a cena, Fisher sustenta presença, Franco injeta agilidade, Ruffalo dá ao investigador uma irritação quase física, Laurent equilibra firmeza e desconfiança, Freeman e Caine elevam cada aparição. A história é grandiosa, sim, mas não se entrega ao excesso vazio. Sua loucura tem cálculo, sua pressa tem método, sua teatralidade sabe onde pousar. Quando a última peça se encaixa e o espetáculo se encerra, fica uma espécie de frustração boa, aquela vontade de permanecer mais alguns minutos diante de um truque que acabou de revelar o mecanismo sem perder inteiramente o encanto.