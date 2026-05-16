O filme de 96 minutos da Netflix que ganhou outro peso depois da doença de Bruce Willis

O primeiro movimento de “Fuga da Morte” acende uma lembrança conhecida para quem viu Bruce Willis atravessar o cinema de ação das últimas décadas. Há algo de “Duro de Matar” no jeito como ele surge, encara suspeitos em circunstâncias tortas e restabelece autoridade antes que a cena peça explicação demais. Mike Burns não finge estar reinventando o gênero. Trabalha com peças reconhecíveis: parque isolado, testemunha acidental, policial corrupta, traficante, perseguição e um veterano chamado a agir quando a situação sai do controle.

O filme dura 96 minutos e não tenta esconder suas engrenagens. Em alguns trechos, elas rangem. Coincidências aparecem com pressa, conflitos se armam de modo conveniente e certas passagens dependem de acelerações que poderiam ter sido mais bem preparadas. Mesmo assim, o roteiro de Bill Lawrence encontra zonas de interesse, principalmente quando deixa Willis ocupar a cena sem exigir dele o vigor de outros tempos. O ator aparece menos do que o cartaz pode sugerir, divide a ação com nomes mais jovens e já não carrega o mesmo brilho físico. Mas sua entrada ainda altera a temperatura do suspense. Quando Jack Harris aparece, o filme ganha eixo.

Essa percepção ficou mais dura depois. “Fuga da Morte” é de 2021, lançado antes do anúncio público da afasia de Willis, feito no ano seguinte. Hoje, cada aparição dele carrega uma leitura que o filme não poderia controlar. O corpo parece mais econômico, os movimentos são mais contidos, a presença não domina a tela com a antiga facilidade. O carisma, porém, resiste. E esse contraste dá ao personagem uma densidade que talvez não estivesse toda no papel.

Harris em campo

Jack Harris surge como policial ainda preso a uma ideia quase antiga de corporação. Ele ama o ofício como quem se lembra do primeiro dia de trabalho, mesmo cercado por sinais de desgaste e corrupção. A memória da patrulha aparece em histórias de rua: adolescentes com carro dos pais, canivete enferrujado, pequenos delitos que podem virar ferimento real. Esses detalhes importam porque situam Harris longe do policial imbatível e perto de alguém que acumulou marcas de serviço.

Burns abre a trama com dois disparos e depois recua para mostrar o caminho até eles. A cena funciona como prolepse, não como enfeite. Ela coloca o espectador diante de uma pergunta prática: quem atirou, por quê, e quem terá de pagar por ter visto demais. A suspeita de corrupção policial entra cedo. Pessoas encarregadas de proteger a sociedade aparecem enredadas em acordos paralelos, atraídas por promessas de avanço dentro da própria instituição. Harris permanece ligado à lei, mas o sistema ao redor dele já não oferece segurança clara.

Quem tropeça nessa banda podre é Shannon Mathers, vivida por Jaime King. Ela não chega à história como investigadora, informante ou cúmplice. Está quase concluindo a trilha do lago Easton, no estado de Washington, quando faz uma pausa. Senta, recupera o fôlego, abre a mochila verde, retira uma caderneta de capa grená e registra impressões sobre o lugar. A reserva traz lembranças do pai, com quem costumava caminhar ali tanto em dias bons quanto sob chuva forte. O vínculo dela com aquele espaço é pessoal, não criminal.

Essa diferença muda o risco da cena. Shannon está num lugar que conhece, mas não controla. A natureza que parecia refúgio vira área de exposição. O parque tem árvores, trilhas, acessos e distância suficiente para isolar uma testemunha. Quando ela ouve uma conversa vindo de uma caminhonete parada num dos acessos, sua posição deixa de ser a de visitante. Ela passa a ocupar o pior ponto possível: perto o bastante para ver, longe demais para interferir.

A testemunha na trilha

O encontro entre o traficante vivido por Oliver Trevena e a policial Billie Jean, interpretada por Lala Kent, começa com uma intimidade que confunde. Os dois parecem se conhecer bem, mas a situação degringola rápido. O filme não dá ao público tempo para compreender todos os motivos daquele atrito. A conversa avança para o confronto, e Shannon observa sem ter planejado participar de nada.

O disparo de Billie contra o traficante muda a rota do filme. A bala, mostrada com efeito à “Matrix”, formaliza a passagem de Shannon de caminhante a alvo. O perigo deixa de ser abstrato. Ela viu uma policial atirar. Viu demais. A partir daí, a arma e o distintivo pesam juntos contra ela. Billie Jean não é apenas uma criminosa comum. Tem autoridade, acesso, conhecimento do território e meios para manipular a versão dos fatos.

Esse é o ponto em que “Fuga da Morte” se torna mais eficiente. Shannon precisa fugir, esconder-se, ganhar tempo e esperar que alguém de fora consiga acreditar em sua versão antes que a policial corrompida chegue primeiro. A ameaça é simples, e isso favorece o ritmo. O parque limita o movimento. A informação não circula com facilidade. A sobrevivência depende de distância, resistência física e alguma chance de contato com Harris.

Harris, claro, entra como figura de resgate. Move contatos, aciona memória de patrulha, volta a uma lógica de enfrentamento que remete aos papéis que fizeram Willis parecer tão confortável em situações de cerco. O filme sabe usar essa associação. Não tenta apagar a idade do ator nem negar que ele aparece menos. Ao contrário, a presença reduzida acaba criando outra dinâmica. Harris não precisa estar em todas as cenas para pesar sobre elas. Quando surge, traz uma promessa de resolução.

Há algo estranho nessa equação. Willis foi durante anos uma das imagens mais reconhecíveis da virilidade no cinema comercial americano: o homem ferido que continua, o policial que sangra e faz piada, o corpo que aguenta mais do que deveria. Em “Fuga da Morte”, essa imagem já aparece diminuída, não destruída. O ator não domina o filme pela quantidade de cena, mas pelo acúmulo que carrega consigo. O espectador lembra do que ele foi enquanto vê o que ainda consegue fazer.

Capítulos e despedida

A divisão em capítulos tenta organizar uma história que acumula perseguição, corrupção, memória policial e sobrevivência em área isolada. O recurso dá alguma ordem ao material e cria sensação de avanço por blocos. Nem sempre a construção é discreta. Certas soluções chegam com facilidade excessiva, e a artificialidade aparece quando a trama precisa encostar personagens e informações no mesmo ponto com rapidez. A concisão dos 96 minutos ajuda a impedir que essas fragilidades pesem demais.

Billie Jean funciona como ameaça porque reúne crime e instituição. Ela pode perseguir Shannon e, ao mesmo tempo, ocupar o lugar de quem deveria protegê-la. Essa duplicidade dá ao suspense seu melhor combustível. Não se trata apenas de escapar de um agressor armado. Shannon precisa sobreviver a alguém capaz de reescrever a ocorrência, usar o uniforme como cobertura e transformar uma testemunha em problema descartável.

O roteiro ganha quando mantém esse conflito no plano físico. Uma mulher na trilha. Uma caminhonete. Uma arma. Uma reserva grande demais para quem precisa de ajuda e pequena demais para quem está sendo caçada. Um policial veterano tentando atravessar a sujeira da própria corporação. Quando “Fuga da Morte” se agarra a esses elementos, a história anda com clareza. Quando força explicações ou estiliza demais alguns instantes, o suspense perde um pouco da firmeza.

Willis é o que impede o filme de se tornar apenas mais um exercício de perseguição policial. Não porque esteja no auge, mas porque não está. A vulnerabilidade involuntária que cerca sua presença hoje se mistura ao papel de Harris. O personagem ainda quer resolver, ainda acredita numa linha entre lei e crime, ainda age como se o dever pudesse organizar a confusão. O ator, por sua vez, parece se despedir sem declarar despedida. Entra, cumpre, recua, volta. Não pede cerimônia.

O quinto e último capítulo concentra essa sensação de fechamento. “Fuga da Morte” não elimina seus atalhos, mas usa bem a memória que Willis carrega. Há filmes finais que tentam ampliar artificialmente a grandeza de um astro. Este prefere colocá-lo dentro de uma trama direta, com policial corrupta, testemunha em fuga e um homem experiente acionado para reparar o estrago possível. A despedida não está num discurso. Está no modo como Harris ainda se move em direção ao perigo, mesmo quando o corpo já não parece pertencer aos velhos tempos.