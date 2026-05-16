O filme da Netflix em que ninguém deveria ter voltado àquela casa

Sete escritores jovens chegam a uma casa de campo para comemorar um livro publicado em conjunto. Bebem, conversam, ocupam o lugar como quem acredita que o grupo ainda tem muito tempo pela frente. Antes de ir embora, cada um escreve uma carta para si mesmo, e todas são enterradas com uma regra simples: só poderão ser abertas dez anos depois. “Entre Nós”, dirigido por Paulo Morelli e Pedro Morelli, com Caio Blat, Carolina Dieckmann e Maria Ribeiro no elenco, parte dessa promessa. A morte de um dos amigos durante a viagem corta o plano inicial. Quando os sobreviventes retornam ao mesmo endereço, já adultos, a leitura dos envelopes deixa de ser um jogo entre colegas e passa a ameaçar vínculos, carreiras, casais e versões mantidas em silêncio.

O reencontro não depende de saudade. Essa é uma escolha decisiva. Os personagens não voltam porque querem reviver um fim de semana feliz, nem porque a amizade permaneceu intacta. Voltam porque existe um pacto guardado no chão. A carta obriga cada um a comparecer diante dos outros e diante de uma imagem antiga de si mesmo. O obstáculo não está só no conteúdo dos textos. Está em lê-los no mesmo espaço onde a convivência foi interrompida por uma morte.

Cartas no chão

As cartas dão ao drama uma tarefa visível. Alguém escreveu, alguém enterrou, alguém precisa desenterrar, abrir e escutar. O passado, portanto, não aparece como comentário. Ele passa pelas mãos dos personagens. Esse objeto impede que o reencontro se apoie apenas em lembranças vagas ou em discursos sobre juventude perdida. Há papel, terra, combinação e testemunhas.

A promessa feita no começo carrega uma confiança que já não existe do mesmo modo dez anos depois. No primeiro encontro, o grupo divide ambição literária e proximidade afetiva. Na volta, a situação mudou. Felipe surge como escritor bem-sucedido. Cazé aparece ligado à crítica literária. Entre os dois, o atrito não fica no campo da antipatia. Há uma crítica, há um livro, há reconhecimento profissional desigual. A antiga amizade fornece intimidade suficiente para que uma cobrança pública pese mais do que pesaria entre estranhos.

Esse eixo ajuda o filme a manter o conflito no terreno prático. O incômodo não nasce de declarações amplas sobre fracasso ou sucesso. Ele se organiza em torno de quem publicou, de quem avaliou, de quem se beneficiou, de quem ficou em posição menor dentro do próprio grupo. Quando as cartas entram nesse ambiente, elas não abrem apenas lembranças. Elas podem deslocar o lugar que cada um ocupou durante anos.

A casa fechada

A casa de campo funciona porque não oferece muita fuga. Os personagens precisam permanecer perto de quem evita, de quem cobra, de quem sabe demais ou de quem pode ouvir o que não deveria. O lugar que antes serviu à comemoração volta como espaço de permanência forçada. A mesma casa reúne a promessa enterrada, a ausência de Rafa e a diferença entre o que o grupo imaginava ser e o que conseguiu manter.

A divisão entre a fase jovem e o reencontro adulto sustenta essa comparação sem depender de explicações extensas. No primeiro tempo, há movimento de grupo, projetos e confiança no futuro. No segundo, as entradas são mais cautelosas. Uma pergunta pode não receber resposta direta. Uma leitura pode provocar reação antes de qualquer confronto aberto. Um personagem escuta porque falar cedo demais aumenta o risco de se comprometer.

A montagem entre os dois períodos precisa administrar o que informa e o que retém. Quando uma volta ao passado altera o peso de uma frase no presente, o filme ganha precisão dramática. Quando uma informação chega antes da hora, parte do suspense perde força. Essa é uma das limitações do conjunto. A leitura das cartas depende de ameaça, e essa ameaça diminui quando o público entende cedo demais o caminho de certas revelações.

A fotografia de Gustavo Hadba foi lembrada positivamente na recepção do filme, mas interessa menos como acabamento visual e mais pelo uso ligado aos personagens. Os rostos importam porque muita coisa no reencontro depende de reação. Uma carta lida em voz alta altera a posição de quem ouve. Uma crítica mencionada diante do grupo muda o grau de defesa de Felipe e Cazé. Um silêncio, nesse caso, não vale por si. Vale porque alguém precisa sustentar a presença enquanto os outros observam.

A trilha encontra um problema parecido quando insiste em reforçar uma emoção já organizada pela situação. O filme tem material suficiente para não precisar sublinhar tudo. Há um morto ausente, uma casa repetida, cartas guardadas por dez anos, amizades gastas e disputas profissionais atravessando a mesa. Quando a música pesa demais, ela reduz a secura que algumas cenas pedem. Quando recua, o constrangimento entre os personagens trabalha melhor.

Grupo em cobrança

O elenco precisa lidar com duas versões de cada personagem. A primeira pertence ao tempo da promessa. A segunda chega ao reencontro carregando escolhas, perdas e acomodações. Não é uma questão de transformação aparente. O que pesa são os ajustes pequenos. Alguém mede a resposta. Alguém tenta controlar o efeito de uma informação. Alguém usa uma fala curta para não abrir espaço a uma acusação maior. Alguém permanece no cômodo porque sair também seria uma forma de admitir desconforto.

Martha Nowill foi destacada por parte da crítica, e a personagem Drica ajuda a mostrar o tipo de operação que “Entre Nós” procura. Quando duas pessoas conversam depois de cartas, acusações e lembranças cruzadas, a cena depende menos de revelação espetacular do que de consequência. O que foi dito antes não desaparece. O grupo ouviu. A casa reteve. A conversa seguinte já acontece em outro terreno.

O filme perde firmeza quando marca demais a passagem do tempo ou quando facilita a antecipação de alguns conflitos. Também poderia confiar mais nos vazios que a própria situação cria. Mesmo assim, seu centro dramático permanece claro e produtivo. Os personagens voltam a um lugar onde não é possível fingir que a promessa foi apenas uma brincadeira. Cada envelope reabre uma relação em público. Cada leitura diminui a margem para preservar versões privadas.

“Entre Nós” funciona melhor quando não tenta resolver a vida adulta em frases grandes. A matéria mais forte está nas tarefas pequenas e incômodas. Voltar à casa. Desenterrar cartas. Ouvir o que foi escrito por alguém que ainda não conhecia a morte que viria. Permanecer perto dos outros depois disso. O fechamento mais justo não está numa conclusão sobre amizade, culpa ou passagem do tempo. Está no chão da casa de campo, onde os envelopes foram guardados.