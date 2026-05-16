Emily Blunt rouba a cena em um dos filmes de ficção científica mais inteligentes da Netflix

O tempo pode ser medido por aniversários, despedidas, promoções, perdas domésticas, filhos que crescem, amigos que permanecem e problemas que só se resolvem porque alguém insiste ao lado de quem já não sabe por onde começar. Há também quem atravesse os anos sem apego a essa contabilidade comum, tratando fracassos e vitórias como acidentes menores de percurso. Uma terceira figura, mais rara no cinema de ação, passa pelo tempo como se ele fosse campo de manobra. Não envelhece diante dele. Usa-o, quebra-o, retorna ao mesmo ponto e tenta de novo, quase sempre deixando destruição pelo caminho antes de alcançar algum lampejo de utilidade para os outros.

Tom Cruise conhece esse tipo de personagem. Em “No Limite do Amanhã”, de Doug Liman, ele vive William Cage, oficial ligado à comunicação das Forças Armadas americanas que acaba arrancado do conforto institucional e enviado à linha de frente no último dia de uma guerra contra alienígenas. Cage não começa como guerreiro exemplar. Seu posto está mais próximo da propaganda e da administração da imagem militar do que do combate físico. Essa distância importa porque Liman coloca o personagem onde ele tem menos preparo. O homem que vendia confiança precisa entrar no campo de batalha sem dominar a própria sobrevivência.

A invasão alienígena dá escala global ao conflito, mas o motor do filme está no defeito temporal que prende Cage ao mesmo dia. Ele morre, retorna, repete, falha, memoriza, corrige. A cada volta, uma informação pequena pode alterar o próximo movimento. O inimigo não é apenas mais forte. É organizado, agressivo, rápido e difícil de antecipar. Os mimics, criaturas de tentáculos que avançam sobre a Terra, não funcionam como obstáculo decorativo. Eles empurram o protagonista para um aprendizado brutal, no qual errar não encerra a missão, mas devolve Cage ao início com o corpo vivo e a memória ferida.

A guerra recomeça

Doug Liman trabalha a repetição sem transformar o filme em exercício mecânico. O mesmo dia volta, mas não volta igual para Cage. O desembarque, os gritos, o peso da armadura, os soldados ao redor, a confusão do ataque, tudo se converte em mapa. Primeiro ele apenas reage. Depois passa a evitar um golpe, corrigir um passo, prever uma morte próxima, usar uma falha do inimigo. O que poderia virar truque de estrutura ganha consequência física. Cage não aprende porque recebe uma explicação longa. Aprende porque morre muitas vezes e carrega para a próxima tentativa o que o corpo anterior não conseguiu suportar.

A presença de Rita Vrataski, interpretada por Emily Blunt, muda a repetição de patamar. Ela não entra apenas como parceira de ação. Rita compreende a anomalia que atinge Cage e transforma a confusão dele em método. O treinamento, nesse ponto, não é ilustração de coragem. É uma sequência de correções duras, quase sempre encerradas por fracasso. Cage passa a depender dela para entender o que lhe acontece, e Rita depende da capacidade dele de voltar para reunir dados que ninguém mais consegue preservar. A relação entre os dois nasce menos de confiança imediata do que de uso prático da memória.

É nessa engrenagem que o suspense se firma. O perigo não vem só da morte, já que a morte, durante parte do percurso, também reinicia o jogo. O risco está em perder a chance de aprender, em chegar tarde demais a um ponto, em repetir uma escolha inútil, em descobrir que uma rota aparentemente correta não leva à vitória. Cage precisa dominar o dia como quem decora um terreno minado. Cada detalhe pode salvar alguns segundos. Cada segundo pode empurrá-lo para perto de Rita, para longe dos mimics, ou para uma derrota já conhecida.

Cruise se ajusta bem a esse desenho porque permite que Cage comece menor do que sua imagem habitual. O personagem hesita, tenta escapar, não sabe usar a violência que a situação exige. A transformação não vem de uma revelação heroica instantânea, mas de desgaste. O corpo de Cruise, tantas vezes associado à execução impecável de missões impossíveis, aparece primeiro desajeitado dentro de uma guerra que não lhe pertence. Quando Cage aprende a agir, o filme não apaga a covardia inicial. Usa essa covardia como ponto de comparação para medir o custo de cada retorno.

Rita, Cage e o campo de batalha

Emily Blunt dá a Rita uma dureza que impede o filme de entregar apenas a ascensão de Cage. A guerreira já chega marcada por experiência, disciplina e perda. Ela não precisa admirar o protagonista para treiná-lo. Precisa que ele seja útil. Essa diferença limpa boa parte do sentimentalismo que poderia pesar sobre a dupla. Quando os dois avançam, recuam ou recomeçam, a ligação cresce por acúmulo de tentativas, não por declarações. Cage lembra de conversas que Rita ainda não viveu. Rita exige dele uma precisão que nenhum discurso de motivação conseguiria fabricar.

A guerra contra os mimics se espalha por um mundo de cidades destruídas, cadáveres sem sepultamento e frentes militares desesperadas. O filme trabalha com esse quadro amplo sem abandonar a mecânica central. Mesmo quando a ameaça é planetária, Cage precisa resolver movimentos imediatos. Onde pisar. Quando correr. Em quem confiar. Que informação guardar. Que erro não repetir. Essa redução do apocalipse a uma sequência de decisões práticas impede que a ficção científica se perca em grandiloquência. O mundo está em jogo, mas a sobrevivência começa no próximo gesto.

O argumento temporal também dá ao filme uma inteligência rara dentro do espetáculo de guerra. A repetição não serve apenas para multiplicar cenas de ação. Ela muda a posição moral e física do protagonista. Cage tem acesso a versões dos fatos que os outros ignoram. Ele sabe quem pode morrer, sabe que um avanço pode fracassar, sabe que uma conversa pode se repetir sem que a outra pessoa tenha consciência disso. Esse privilégio cobra um preço. Quanto mais ele aprende, mais isolado fica dentro do próprio dia. Ele está cercado por soldados, mas carrega sozinho a memória das tentativas anteriores.

A comparação com figuras de ficção científica como o caçador de androides de “Blade Runner” ajuda a situar Cage nesse lugar entre eras e mundos. Ele não pertence inteiramente ao tempo comum, nem domina o futuro que tenta impedir. Move-se num intervalo quebrado, preso à guerra e ao retorno. A diferença é que “No Limite do Amanhã” troca a melancolia urbana por urgência militar. O personagem não investiga um enigma em ruas escuras. Ele atravessa a mesma carnificina até descobrir que a repetição só tem valor quando vira ação mais limpa.

Liman mantém o filme perto do entretenimento sem esvaziar a premissa. Há humor na inadequação inicial de Cage, há velocidade nas mortes repetidas, há prazer de engenharia quando uma tentativa fracassada ilumina a seguinte. A cada ciclo, o protagonista deixa de ser apenas vítima do fenômeno e passa a testar seus limites. O tempo, que parecia condenação, vira ferramenta instável. Ele permite correção, mas não garante vitória. Um erro novo pode substituir o erro antigo. Uma informação tardia pode inutilizar dezenas de mortes anteriores.

“No Limite do Amanhã” se sustenta porque não trata seu herói como pronto. Cage precisa ser desmontado antes de funcionar. O oficial de gabinete, empurrado para a lama da guerra, sobrevive ao repetir o próprio fracasso até transformá-lo em técnica. Cruise acompanha essa passagem com energia, humor seco e uma fisicalidade que aceita o ridículo antes do heroísmo. Quando o filme chega ao ponto em que a missão parece possível, o caminho já passou por medo, treino, perda de tempo, corpos destruídos e retorno compulsório ao mesmo campo de batalha.