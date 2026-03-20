Com Jeff Bridges, faroeste mais subestimado da história do cinema está no Prime Video

Em “Wild Bill”, Jeff Bridges interpreta o lendário pistoleiro Wild Bill Hickok. Sob direção de Walter Hill, o jovem Jack McCall (David Arquette) o persegue para vingar o abandono que atribui à destruição da vida de sua mãe. Bill chega a Deadwood com o peso de quem já foi mais rápido no gatilho e mais firme nas decisões. Ele entra no saloon como quem conhece o terreno, procura uma mesa de cartas e tenta retomar uma rotina que lhe dê algum controle. Calamity Jane (Ellen Barkin), que administra o espaço com pulso firme, permite sua presença, mas deixa claro que não tolera confusão que afaste clientes. A autorização vem com prazo implícito: qualquer deslize vira motivo para expulsão.

A cidade reage como se estivesse diante de uma lenda que ainda respira, o que é ao mesmo tempo vantagem e problema. Bill usa a fama como moeda para conseguir bebida, jogo e silêncio momentâneo. Só que reputação também chama atenção de quem quer ajustar contas, e é assim que Jack McCall entra em cena, observando primeiro, testando depois. Ele não chega pedindo conversa; chega cobrando.

McCall se aproxima de forma insistente, repetindo a acusação de que Bill abandonou sua mãe e destruiu sua vida. Não é um ataque discreto. Ele fala alto, expõe, provoca. Bill tenta conter a situação com respostas curtas e um certo desprezo calculado, como quem não quer legitimar a história diante de todos. Funciona por pouco tempo. A cada nova abordagem, a tensão deixa de ser ruído e vira pauta central dentro do saloon.

Deadwood vira campo de confronto

O saloon deixa de ser apenas um lugar de descanso e passa a operar como arena improvisada. Bill tenta manter o controle pela rotina: cartas, apostas, presença constante. Ele ganha algumas mãos, impõe respeito, mas paga o preço de se expor cada vez mais. Cada vitória atrai olhares, cada pausa vira oportunidade para McCall avançar.

Calamity Jane intervém quando percebe que o conflito ameaça sair do controle. Ela não toma partido, mas impõe regras claras para proteger o negócio. Bill pode ficar, desde que resolva seus problemas sem transformar o salão em palco de duelo. A decisão estabelece um limite prático: o conflito precisa sair dali ou vai custar a ele o único espaço onde ainda tem alguma autoridade.

John Hurt aparece como uma figura que observa e regula esse equilíbrio frágil. Ele não ignora a tensão, mas prefere administrá-la a partir de regras que mantenham a cidade funcionando. Ao permitir que ambos circulem sob certas condições, ele empurra o confronto para fora das paredes, como quem adia o inevitável sem perder o controle imediato da situação.

Entre o vício e a memória

Nos intervalos entre uma rodada e outra, Bill recua para um quarto e busca no ópio uma forma de silenciar lembranças que insistem em voltar. Não é um detalhe decorativo; é um recurso que altera diretamente sua capacidade de reação. O alívio é breve, e o retorno vem com lentidão, lapsos e decisões atrasadas.

Esse estado afeta o jogo e, mais ainda, o confronto com McCall. Bill tenta manter a postura de quem ainda domina a situação, mas o corpo já não responde no mesmo ritmo. Ele negocia tempo, evita encontros diretos, aposta na experiência para compensar a perda de agilidade. Só que o adversário joga outro tipo de partida, uma que depende menos de técnica e mais de insistência.

McCall, por sua vez, transforma a acusação em estratégia. Ele repete a história em público, cria testemunhas involuntárias e pressiona Bill a reagir diante de todos. Não há tentativa de acordo. Há uma cobrança contínua que reduz as opções do pistoleiro. Ficar em silêncio passa a soar como confirmação; responder, como admissão de fraqueza.

A reputação cobra a conta

A disputa deixa de ser apenas pessoal e passa a envolver a própria imagem de Bill. Ele não luta só contra McCall, mas contra a expectativa de quem ainda o vê como invencível. Cada gesto é observado, cada hesitação pesa mais do que deveria. A mesa de cartas vira tribunal informal, onde sua autoridade é testada rodada após rodada.

Bill tenta contornar a situação propondo resolver a questão fora do olhar público, em condições mais controladas. McCall recusa. Para ele, a exposição é parte essencial da vingança. É preciso que todos vejam, que todos ouçam, que a queda, se vier, seja registrada ali, sem cortes.

A partir daí, o espaço para negociação diminui rapidamente. O saloon já não oferece proteção suficiente, o quarto já não garante descanso, e a cidade, que antes funcionava como abrigo, passa a operar como vitrine. Bill continua tentando administrar o tempo e os encontros, mas cada movimento o aproxima do confronto que ele vinha adiando.

Quando a história avança para seus momentos decisivos, não há mais como separar o homem da lenda. Bill precisa agir sabendo que qualquer escolha terá efeito imediato sobre sua posição. McCall mantém a pressão até o limite, sem recuar. E Deadwood, que abriu as portas para um nome famoso, agora observa em silêncio enquanto a conta finalmente chega para ser paga.