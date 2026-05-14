A série nova da HBO Max que vai te deixar mais viciado que chocolate

“I Love LA”, criada, dirigida e protagonizada por Rachel Sennott, acompanha Maia (Sennott), uma agente de talentos de vinte e poucos anos que vive tentando permanecer relevante numa Los Angeles dominada por influenciadores, campanhas publicitárias e celebridades fabricadas pelo algoritmo. A rotina dela muda quando Tallulah (Odessa A’zion), antiga melhor amiga e agora estrela crescente das redes sociais, reaparece depois de um afastamento longo. Tallulah aparece carregando milhares de seguidores, contratos de moda e uma confiança que parece ensaiada diante do espelho. Maia aceita empresariá-la mesmo sabendo que dividir trabalho e ressentimento costuma produzir um desastre lento.

A série começa tratando o reencontro das duas como eixo principal da narrativa. Maia tenta convencer a si mesma de que consegue separar amizade e negócios enquanto organiza compromissos, responde mensagens de marcas e procura espaço em festas onde ninguém conversa sem pensar em networking. O problema aparece rápido. Tallulah cresce profissionalmente numa velocidade maior do que Maia consegue administrar emocionalmente. Quando Maia descobre que a influenciadora participou de uma campanha importante da Heaven, linha ligada à Marc Jacobs, sem avisá-la, a relação passa a funcionar sob desconfiança constante.

Rachel Sennott escreve diálogos que parecem conversas atravessadas numa cozinha depois de uma madrugada ruim. Alani (True Whitaker), amiga rica do grupo, tenta aliviar o colapso emocional de Maia usando astrologia para explicar a crise dos vinte e sete anos. Charlie (Jordan Firstman), stylist desesperado por aprovação social, circula por eventos tentando parecer íntimo de pessoas que mal lembram seu nome. A graça vem dessa humilhação cotidiana que a série nunca tenta esconder.

Los Angeles engole pessoas

A cidade ocupa espaço central na narrativa. Los Angeles é um território onde todo mundo tenta vender alguma versão de si mesmo antes que outro rosto viralize primeiro. Maia passar por reuniões, apartamentos pequenos, campanhas de publicidade e festas absurdamente caras tentando convencer clientes, amigos e parceiros amorosos de que ainda está subindo profissionalmente. Quanto mais ela insiste nessa imagem, mais cansada parece.

Dylan (Josh Hutcherson), namorado de Maia, é um contraponto silencioso ao caos daquele grupo. Ele não vive correndo atrás de influência digital, convites exclusivos ou campanhas de moda. Em vários momentos, Dylan observa Maia se desgastando emocionalmente para permanecer dentro de círculos sociais que trocam de favorito toda semana. Josh Hutcherson interpreta o personagem com uma calma deslocada daquele ambiente. Enquanto todos falam demais, Dylan percebe o que ninguém verbaliza.

Existe uma percepção amarga sobre fama online atravessando a série inteira. “I Love LA” entende que muitos jovens cresceram vendo Los Angeles como um parque temático para influenciadores, herdeiros ricos e celebridades cansadas tentando parecer interessantes outra vez. A série aceita essa imagem sem tentar suavizar o ridículo envolvido nela. Maia grava vídeos, organiza encontros e repete frases motivacionais diante do espelho porque acredita que confiança performática ainda pode abrir alguma porta importante. Em alguns momentos, ela parece uma empresária. Em outros, uma adolescente tentando entrar numa festa sem convite.

Gente bonita e profundamente cansada

Rachel Sennott já vinha explorando personagens constrangedores em trabalhos anteriores, como “Shiva Baby” e “Bottoms”, mas aqui ela encontra um material ainda mais cruel. Maia não possui estabilidade emocional suficiente para administrar a própria vida, mas precisa vender segurança profissional o tempo inteiro. A série enxerga como pessoas da geração das redes sociais aprenderam a transformar insegurança em performance pública.

Charlie oferece alguns dos momentos mais engraçados da temporada. Jordan Firstman interpreta o personagem como alguém permanentemente assustado com a possibilidade de desaparecer socialmente. Ele muda roupas, comportamento e até opinião dependendo de quem aparece na festa. Em determinado momento, Charlie tenta se aproximar de pessoas influentes fingindo uma intimidade inexistente. A situação vira um constrangimento longo, quase doloroso de assistir, e a série aproveita muito bem esse tipo de humor.

O formato de episódios curtos ajuda bastante. “I Love LA” evita alongar discussões emocionais até o esgotamento. Depois segue adiante, quase como alguém rolando vídeos infinitos numa madrugada de insônia. Essa velocidade combina com a ansiedade dos personagens, sempre preocupados com números, seguidores, convites e comentários circulando online.

Fama fabricada em tempo integral

A melhor escolha da série talvez esteja na maneira como ela evita transformar seus personagens em vítimas inocentes da internet. Maia, Tallulah e companhia sabem perfeitamente como aquele mercado funciona. Eles entendem que influência digital depende de exposição constante, aparência convincente e contatos certos. Ainda assim, continuam alimentando o sistema porque também desejam reconhecimento, dinheiro e acesso aos espaços mais exclusivos da cidade.

Rachel Sennott consegue encontrar humanidade nesses personagens mesmo quando eles tomam decisões egoístas ou absurdas. Maia frequentemente trata relações pessoais como extensão do trabalho. Tallulah manipula situações para preservar a própria imagem. Charlie implora por aprovação social sem qualquer dignidade restante. E, apesar disso, existe algo melancólico naquele grupo tentando desesperadamente permanecer interessante para um público distraído.

“I Love LA” acerta ao retratar uma geração cansada de performar felicidade o tempo inteiro. Entre campanhas de moda, vídeos curtos, festas privadas e reuniões superficiais, os personagens vivem tentando parecer seguros diante de pessoas igualmente perdidas. A série acompanha essa disputa com humor ácido, vergonha alheia e uma tristeza discreta que aparece sempre que alguém pega o celular para verificar se ainda continua sendo lembrado.