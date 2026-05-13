Máquina do tempo não existe? Filme na Netflix vai te fazer voltar 30 anos: muita nostalgia e diversão

“As Namoradas do Papai” começa em um acampamento de verão onde Amanda Lemmon, interpretada por Mary-Kate Olsen, tenta sobreviver à rotina barulhenta de um orfanato administrado por adultos exaustos. Amanda fala demais, se mete em problemas e parece incapaz de obedecer qualquer regra por mais de cinco minutos. Do outro lado daquele mesmo espaço está Alyssa Callaway, também interpretada por Mary-Kate e Ashley Olsen, filha do empresário Roger Callaway (Steve Guttenberg), um viúvo rico que vive cercado de empregados, carros luxuosos e reuniões de trabalho.

As duas meninas se encontram por acaso e levam alguns segundos para perceber o absurdo da situação. Elas são idênticas. O roteiro não perde tempo tentando explicar demais aquela coincidência. O filme entende que a graça está justamente na velocidade com que as crianças aceitam a maluquice e começam a pensar nas vantagens daquilo. Amanda vê uma oportunidade rara de escapar do orfanato por alguns dias. Alyssa enxerga uma chance de impedir que o pai se case com a pessoa errada.

A futura madrasta atende pelo nome de Clarice Kensington, interpretada por Jane Sibbett. Clarice é o tipo de personagem que entra numa sala já pensando onde ficará o sofá depois do casamento. Ela sorri pouco, controla os horários, corrige comportamentos e trata Alyssa como um acessório inconveniente dentro da própria casa. Roger Callaway demora para perceber isso porque vive ocupado administrando negócios e tentando manter uma aparência estável após a morte da esposa. O homem trabalha muito, fala pouco e prefere evitar qualquer conflito doméstico que atrapalhe sua rotina.

A troca de lugares

Amanda e Alyssa então montam um plano que faria qualquer assistente social perder alguns anos de vida. As meninas trocam de lugar. Alyssa vai para o orfanato fingindo ser Amanda, enquanto Amanda assume temporariamente a identidade da filha milionária de Roger. A ideia parece impossível de sustentar, mas a comédia se encontra nos detalhes pequenos. Amanda chega à mansão sem qualquer refinamento, mexe em objetos caros, responde empregados com intimidade exagerada e transforma jantares elegantes em situações constrangedoras.

Enquanto isso, Alyssa descobre rapidamente que a vida no orfanato está longe do conforto ao qual estava acostumada. Ela divide espaço com outras meninas, precisa obedecer regras coletivas e percebe que Amanda convive diariamente com a ameaça de ser enviada para outra família ou outra instituição. O filme consegue inserir esse peso emocional sem abandonar o humor. Existe uma tristeza silenciosa em Amanda que aparece nos momentos mais simples, especialmente quando ela percebe como funciona uma casa onde alguém realmente presta atenção nas crianças.

O centro emocional da história acaba sendo Diane Barrows, interpretada por Kirstie Alley. Diane trabalha como assistente social e cuida de Amanda com uma mistura de firmeza e carinho maternal. Ela não possui a elegância artificial de Clarice, nem tenta impressionar ninguém. Diane entra na mansão dos Callaway como alguém completamente deslocada daquele ambiente sofisticado, mas justamente por isso sua presença muda a dinâmica da casa. Roger relaxa perto dela. Alyssa percebe isso antes de qualquer adulto. Amanda também.

Adultos distraídos e crianças espertas

Boa parte da graça de “As Namoradas do Papai” surge da absoluta incapacidade dos adultos de perceberem o que está acontecendo diante deles. Amanda precisa fingir bons modos que nunca aprendeu, enquanto Alyssa tenta esconder que jamais viveu num orfanato. Mesmo assim, quase ninguém suspeita da troca. O filme transforma essa história absurda numa sucessão de confusões físicas, portas abertas na hora errada, telefonemas interrompidos e encontros improvisados.

Andy Tennant carrega essas cenas com ritmo leve, sem exagerar na caricatura. A direção entende que o público está ali pelas meninas Olsen e pela química divertida entre elas e Kirstie Alley. Steve Guttenberg funciona bem como o pai distraído que tenta equilibrar trabalho, luto e a pressão de construir uma nova família sem perceber que está prestes a cometer um erro enorme.

Clarice, por sua vez, se torna cada vez mais impaciente conforme perde espaço dentro da mansão. A personagem não suporta improviso. Ela quer uma casa silenciosa, uma filha obediente e um casamento organizado como reunião empresarial. Amanda desmonta esse equilíbrio apenas existindo. A menina fala alto, invade ambientes, questiona ordens e aproxima Roger de Diane sem qualquer sutileza. Em determinado momento, a casa inteira parece cansada da presença de Clarice, embora ninguém tenha coragem de admitir isso abertamente.

Uma comédia sobre pertencimento

Apesar do tom leve, “As Namoradas do Papai” mostra que crianças percebem muito mais do que os adultos imaginam. Alyssa sabe que o pai está solitário. Amanda sabe como é doloroso crescer sentindo que pode ser descartada a qualquer momento. As duas encontram uma na outra aquilo que estava faltando. Uma deseja estabilidade. A outra precisa de afeto verdadeiro dentro da própria casa.

Andy Tennant prefere trabalhar com pequenos gestos, olhares desconfortáveis durante o jantar, silêncios constrangedores e tentativas desajeitadas de aproximação. Até mesmo o romance entre Roger e Diane cresce dessa maneira. Eles não vivem cenas grandiosas. O encanto aparece nas conversas simples, nos passeios improvisados e na forma como Diane trata Alyssa com atenção genuína.

Hoje, quase três décadas depois do lançamento, “As Namoradas do Papai” continua funcionando porque é uma comédia familiar modesta, simpática e emocionalmente honesta. Não tenta parecer mais sofisticada do que realmente é. Apenas acompanha duas meninas decididas a impedir um casamento desastroso e, no meio daquela confusão inteira, construir algo que se pareça com uma família de verdade.