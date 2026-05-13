Baseado em romance traduzido para 20 idiomas e com mais de 4 milhões de cópias vendidas, filme chega ao Prime Video

Inspirado em “Orgulho e Preconceito“, de Jane Austen, “Da Toscana, com Amor“ (“Non è un paese per single”) é uma comédia romântica italiana dirigida por Laura Chiossone, adaptada do best-seller de Felicia Kingsley, publicado em mais de 20 idiomas e com mais de 4 milhões de cópias vendidas em diversos países. O longa-metragem, lançado no streaming pelo Prime Video, narra a história de Elisa, personagem de Matilde Gioli, uma mulher que vive em uma propriedade rural na Toscana. Ela nasceu naquele ambiente e administra a fazenda com auxílio da mãe, Mariana, interpretada por Cecilia Dazzi, e da irmã, Giada, vivida por Amanda Campana. Além disso, ela é mãe solo da adolescente Linda, personagem de Margherita Rebeggiani.

A propriedade fica localizada numa pequena cidade onde qualquer acontecimento vira fofoca, já que nada muito extraordinário acontece por ali. Os moradores estão sempre interessados na vida alheia e comentando quem está envolvido com quem. Giada, que constantemente ocupa os assuntos da vizinhança por sempre escolher mal seus relacionamentos, vive um caso com Ettore, interpretado por Marco Cocci, um homem casado, e a relação logo se transforma em tema recorrente entre os moradores. Mas as coisas mudam com a chegada de Carlo, personagem de Sebastiano Pigazzi, e Michele, vivido por Cristiano Caccamo, herdeiros da propriedade onde Elisa vive com a família.

A chegada dos herdeiros

Os dois irmãos levam uma vida bem-sucedida em Milão e retornam à Toscana para negociar a venda da propriedade. Elisa, Giada e Mariana precisam convencer os dois a desistirem da ideia, já que planejam construir o próprio futuro naquele lugar. Para isso, elas acreditam que Giada precisa conquistar Carlo para fazê-lo mudar de ideia. O plano, inicialmente, parece funcionar. Os dois criam uma relação próxima, mas é apenas uma questão de tempo até Carlo perceber que Giada ainda mantém envolvimento com outro homem, e que ele é casado.

Enquanto isso, Elisa e Michele também se aproximam. Aos poucos, o que começa como uma implicância constante vai se transformando em um sentimento mais delicado e afetivo. Apesar disso, os dois alimentam jogos emocionais, mal-entendidos e provocações que tornam o romance mais complicado do que deveria, criando uma dinâmica marcada por orgulho, resistência e pequenas manipulações.

Entre fofocas, vinhedos e paixões adolescentes

A adolescente Linda também vive obcecada por questões amorosas e deseja perder a virgindade com o namorado, um garoto rebelde e inconsequente da pequena cidade, enquanto o melhor amigo, Simone, interpretado por Edoardo Pagliai, está sempre tentando protegê-la enquanto cultiva uma paixão silenciosa.

Com ritmo bastante dinâmico e subtramas desenvolvidas de forma divertida, ainda que não muito aprofundadas, até pela própria proposta da narrativa, “Da Toscana, com Amor“ é um filme leve, modesto e com uma atmosfera bastante acolhedora. A produção não tenta parecer mais sofisticada do que realmente é e aposta num entretenimento confortável, simples e despretensioso, interessado muito mais no charme dos personagens e da ambientação do que em grandes complexidades dramáticas. Um passatempo agradável para uma tarde preguiçosa.