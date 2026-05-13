Michael Caine, Harvey Keitel e Rachel Weisz em filme premiado de Paolo Sorrentino no Prime Video

“Juventude” começa como uma temporada de férias elegantes, mas deixa claro que ninguém naquele hotel está realmente descansando. Fred Ballinger (Michael Caine), maestro e compositor aposentado, passa os dias caminhando pelos jardins, fazendo pequenos exercícios e tentando manter distância de qualquer lembrança ligada à sua antiga carreira. Seu melhor amigo, Mick Boyle (Harvey Keitel), ocupa o quarto ao lado e vive situação oposta. Diretor de cinema veterano, ele trabalha em um roteiro cercado por jovens colaboradores e insiste em concluir aquele que considera seu último grande filme.

Paolo Sorrentino instala os dois personagens em um hotel luxuoso cercado pelos Alpes suíços, ambiente frequentado por celebridades envelhecidas, milionários silenciosos, atores em crise e hóspedes que parecem ter levado suas neuroses na bagagem. O lugar oferece massagens, tratamentos médicos e refeições impecáveis, mas funciona quase como um corredor de espera. Todos ali parecem aguardar alguma notícia, alguma ligação ou alguma coragem que ainda não apareceu.

O peso das últimas obras

Fred evita qualquer conversa sobre música. Em determinado momento, representantes da coroa britânica surgem com insistência educada para convidá-lo a reger novamente uma composição famosa diante da rainha. O pedido atravessa o filme inteiro como uma sombra irritante. Fred agradece, muda de assunto e tenta encerrar o tema antes que vire compromisso. Michael Caine interpreta esse desgaste com um cansaço muito humano. Seu personagem já não briga com ninguém. Apenas se distancia.

Mick, por outro lado, continua acreditando que ainda consegue controlar o próprio legado. Ele passa os dias reunido com jovens roteiristas que discutem cenas, personagens e ideias mirabolantes para o novo projeto. Há humor nessas conversas porque o diretor parece cercado por pessoas cheias de entusiasmo enquanto ele próprio já demonstra sinais de desgaste emocional. Harvey Keitel interpreta Mick como um homem que tenta permanecer relevante dentro de uma indústria que adora veteranos desde que eles permaneçam quietos em alguma homenagem distante.

Relações explosivas

Rachel Weisz é Lena, filha de Fred e assistente de Mick. Ela organiza compromissos, resolve telefonemas e administra o caos emocional dos dois homens enquanto tenta salvar a própria vida pessoal. Lena carrega uma exaustão visível. Durante anos, aprendeu a funcionar como ponte entre pessoas incapazes de conversar honestamente. Quando seu casamento entra em crise, ela percebe que passou tempo demais cuidando dos outros e quase nenhum olhando para si mesma.

Sorrentino constrói essas relações sem pressa, mas também sem transformar o filme em exercício filosófico cansativo. “Juventude” fala sobre envelhecimento observando pequenas situações concretas. Fred escuta músicos jovens tocando no hotel e permanece imóvel. Mick tenta convencer uma atriz veterana a participar do novo longa porque sabe que sem ela o projeto perde força. Lena explode em frustração depois de acumular mágoas silenciosas durante anos. Tudo acontece em corredores, piscinas térmicas, salas de jantar e jardins absurdamente bonitos. O cenário luxuoso cria até certo humor involuntário. Pouca gente sofre cercada por montanhas suíças e roupões impecáveis com tanta elegância.

Ironias discretas

O filme também encontra espaço para ironias discretas. Um ator famoso hospedado no hotel reclama constantemente de ter ficado marcado por um personagem antigo. Um casal jovem discute no café da manhã enquanto idosos observam tudo como comentaristas esportivos aposentados. Os roteiristas de Mick falam sobre juventude, sexo e arte com uma empolgação quase universitária, enquanto o diretor aparenta estar mais preocupado em terminar o trabalho antes que lhe faltem forças.

Existe uma delicadeza muito particular na maneira como Sorrentino filma os corpos envelhecidos. Ele não transforma seus personagens em símbolos grandiosos da decadência humana. Fred continua vaidoso. Mick continua fazendo piadas inadequadas. Ambos observam mulheres bonitas, reclamam de dores físicas e tentam esconder inseguranças enormes atrás de comentários espirituosos. A velhice aparece menos como tragédia e mais como acúmulo. Acúmulo de silêncio, arrependimento, orgulho e pequenas culpas mal resolvidas.

Michael Caine carrega o filme por trabalhar quase sempre no detalhe. Fred fala pouco, mas observa tudo. Há uma cena particularmente forte em que Lena finalmente confronta o pai sobre antigas ausências familiares. O diálogo interrompe aquela falsa tranquilidade instalada no hotel e expõe um homem incapaz de demonstrar afeto sem parecer constrangido. Rachel Weisz conduz esse momento com raiva contida, como alguém cansado de esperar um pedido de desculpas que talvez nunca venha.

Beleza discreta

“Juventude” impressiona sem transformar beleza em exibicionismo vazio. Paolo Sorrentino utiliza música, silêncio e enquadramentos amplos para mostrar personagens pequenos diante da própria história. Alguns momentos parecem quase sonhos acordados. Outros lembram reuniões corporativas emocionalmente fracassadas, só que realizadas em spas suíços caríssimos.

Fred não encontra soluções mágicas para o passado. Mick tampouco consegue controlar tudo ao redor apenas porque deseja deixar uma última grande obra. As relações seguem carregando desgaste, orgulho e ressentimento acumulados. Ainda assim, existe afeto entre aquelas pessoas, mesmo quando elas mal conseguem demonstrar isso sem transformar a conversa em discussão constrangedora.

Em “Juventude” envelhecer também significa perceber quantas oportunidades ficaram pelo caminho enquanto se trabalhava demais, se fugia demais ou simplesmente se adiava conversas importantes. Paolo Sorrentino observa esses personagens com ironia, ternura e uma certa crueldade elegante. Quando Fred finalmente reconsidera algumas decisões ligadas à música e à própria família, o gesto não aparece como redenção grandiosa. Surge apenas como alguém abrindo uma porta que permaneceu fechada por tempo demais.