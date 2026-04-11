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No Pique de Nova YorkDivulgação / Warner Bros.
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por Helena Oliveira
Helena Oliveira

Um clássico dos anos 2000 de volta às telas, agora, na Netflix

Em “No Pique de Nova York”, dirigido por Dennie Gordon, Jane (Ashley Olsen) e Roxy (Mary-Kate Olsen) são duas irmãs completamente diferentes que precisam atravessar Nova York juntas, mas acabam envolvidas em uma confusão policial que foge do controle. Jane tem um plano claro: chegar a tempo de um compromisso acadêmico importante que pode definir seu futuro. Ela organiza o dia com cuidado e tenta seguir uma rota direta até Manhattan. Roxy, por outro lado, não está preocupada com horários. O objetivo dela é aproveitar a viagem para encontrar músicos e tentar fazer com que alguém escute sua fita demo.

A confusão com o cachorro

No meio do caminho, surge o principal problema da história. As duas acabam sendo confundidas com sequestradoras do cachorro de um político importante. A acusação é repentina e muda completamente o rumo da viagem. Jane e Roxy não estão mais apenas tentando chegar aos seus destinos pessoais. Elas também precisam evitar a polícia e encontrar uma forma de provar que não fizeram nada. Isso transforma cada movimentação em uma decisão arriscada.

O simples fato de circular pela cidade vira um problema. Qualquer lugar pode ter alguém procurando por elas, o que faz com que precisem mudar constantemente de rota. Mesmo com a situação complicada, Roxy continua tentando aproveitar oportunidades para divulgar sua música. Sempre que surge uma chance de encontrar alguém da indústria musical, ela insiste em parar, o que irrita ainda mais Jane.

Essas paradas criam algumas das situações mais leves e de humor do filme. Roxy se joga nas oportunidades sem pensar muito, enquanto Jane tenta manter a calma e resolver tudo de forma organizada, mesmo quando nada está sob controle. Isso cria uma sequência de encontros e erros que atrasam ainda mais a viagem. Em alguns momentos, elas conseguem avançar um pouco, mas quase sempre surge um novo problema logo em seguida.

A pressão aumenta na cidade

Com a acusação ganhando força, a presença de autoridades se torna mais constante. O personagem vivido por Eugene Levy passa a representar essa pressão, tentando localizar as irmãs e resolver o caso. Jane tenta encontrar uma forma lógica de sair da situação, mas percebe que não tem tempo para isso. Já Roxy prefere continuar improvisando, acreditando que pode resolver tudo no caminho.

A cidade de Nova York funciona como um espaço que dificulta e ajuda ao mesmo tempo. Há muitos lugares para se esconder, mas também muitas pessoas e situações que podem expor as duas. Com o tempo cada vez mais curto, Jane e Roxy precisam começar a cooperar. Elas ainda discordam em vários momentos, mas entendem que só vão conseguir sair da situação se trabalharem juntas.

A viagem, que começou como um simples trajeto entre Long Island e Manhattan, vira uma corrida contra o tempo. Entre compromissos, tentativas frustradas e a necessidade de fugir de acusações injustas, as duas seguem tentando resolver tudo antes que a situação piore ainda mais.

Filme: No Pique de Nova York
Diretor: Dennie Gordon
Ano: 2004
Gênero: Aventura/Comédia/Crime/Romance
Avaliação: 3.5/5 1 1

Helena Oliveira

Helena Oliveira

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