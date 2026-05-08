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Calculo MortalDivulgação / Warner Bros.
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por Natália Walendolf
Natália Walendolf

Sandra Bullock contra Ryan Gosling: o suspense na Netflix que vai fisgar seu fim de semana

“Cálculo Mortal”, dirigido por Barbet Schroeder, apresenta Sandra Bullock como Cassie Mayweather, detetive de homicídios chamada a investigar a morte de uma jovem em San Benito, pequena cidade costeira da Califórnia. Ben Chaplin, Ryan Gosling e Michael Pitt também estão no elenco central. A situação inicial parte da descoberta de um corpo em uma área afastada. A partir daí, a polícia examina vestígios materiais e começa a organizar os primeiros passos do caso.

Cassie entra na investigação como uma profissional ligada à análise de cenas de crime. Ela trabalha ao lado de Sam Kennedy, seu novo parceiro. No começo, os indícios parecem apontar para um ato de violência aleatória. O caso segue por esse caminho até que novas informações aproximam os detetives de pessoas ligadas ao mesmo contexto policial.

A investigação coloca Cassie diante de Richard Haywood e Justin Pendleton, dois jovens descritos como brilhantes e associados à ideia de um crime planejado para escapar da polícia. Ryan Gosling interpreta Richard. Michael Pitt vive Justin. Os dois entram no centro do caso porque os vestígios passam a indicar uma situação menos direta do que a leitura inicial sugeria.

Investigação começa em San Benito

San Benito é o ponto de partida da história. É ali que o corpo da jovem é encontrado e que a investigação reúne seus primeiros elementos concretos. O espaço inicial envolve a área em que o crime aparece para a polícia, a observação dos indícios e o trabalho de Cassie e Sam para separar o que pode ser usado no caso.

A rotina policial ocupa parte importante da apresentação. Cassie e Sam seguem pistas, examinam informações e conduzem interrogatórios ligados à morte investigada. Entre os elementos que entram no curso do caso estão provas materiais, possíveis deslocamentos dos suspeitos e versões apresentadas durante a investigação. Uma das linhas da história envolve botas que poderiam estar relacionadas ao assassino, além de um relato de Richard sobre o roubo desse item de seu armário.

Esses detalhes levam o caso para a interpretação das provas. Não basta localizar um suspeito. Os detetives também precisam entender se os indícios apontam para os responsáveis ou se foram colocados de forma a produzir uma leitura errada. Cassie passa a observar Richard e Justin dentro dessa hipótese, que envolve planejamento, encenação e responsabilidade criminal.

Personagens aparecem no entorno do caso

Cassie Mayweather conduz a investigação como detetive de homicídios. Sam Kennedy atua no mesmo caso como parceiro da protagonista. Ele aparece ligado à organização das provas e aos procedimentos em torno da morte da jovem. A relação entre os dois fica ligada ao trabalho policial, com ambos inseridos no caso desde a chegada a San Benito.

Richard Haywood e Justin Pendleton aparecem entre os personagens diretamente ligados ao conflito. A investigação os aproxima da morte da jovem e leva Cassie a interrogá-los. A história apresenta os dois como jovens capazes de elaborar um plano ligado ao crime. Ao mesmo tempo, o caso permanece preso ao que as evidências permitem afirmar e ao modo como elas chegam aos detetives.

Outros nomes integram o entorno dos acontecimentos. Agnes Bruckner, Chris Penn e R. D. Call aparecem entre os integrantes do elenco associados ao contexto da trama. O centro da história fica com Cassie, Sam, Richard e Justin, porque são eles que aparecem ligados ao início da investigação, aos interrogatórios e ao impasse em torno das provas.

O filme segue pela combinação de crime, procedimento policial e suspeita sobre a montagem dos vestígios. A dúvida prática não se limita a quem pode estar ligado ao homicídio. Cassie também precisa lidar com a possibilidade de que as evidências tenham sido preparadas para conduzir a polícia a uma conclusão específica. A história permanece nesse ponto, com a detetive diante do corpo encontrado, dos indícios recolhidos e dos dois jovens colocados no centro do caso.

Filme: Cálculo Mortal
Diretor: Barbet Schroeder
Ano: 2002
Gênero: Suspense
Avaliação: 4/5 1 1

Natália Walendolf

Natália Walendolf

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