3 livros indicados por Tom Hanks

Stoner (1965), John Williams

A trajetória de um homem comum, cuja vida transcorre entre as paredes de uma universidade, revela-se extraordinária em sua simplicidade. Nascido em uma fazenda no Missouri, ele descobre na literatura uma paixão que o afasta do destino agrícola. Sua carreira acadêmica é marcada por desafios silenciosos, conflitos internos e uma busca incessante por significado. As relações pessoais, complexas e muitas vezes dolorosas, moldam sua existência de maneira sutil. A narrativa, contida e precisa, oferece um retrato profundo da condição humana, explorando temas como amor, fracasso e resiliência. Sem grandes eventos ou reviravoltas, a história cativa pela autenticidade e pela beleza contida nos detalhes do cotidiano. É uma celebração da vida ordinária, que, ao final, revela-se extraordinária em sua essência.