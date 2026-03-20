O romance mais bonito dos últimos 3 anos: chega à Netflix filme de Celine Song que vai te fazer refletir sobre as escolhas da vida

Em “Vidas Passadas” (2023), Celine Song conduz Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro por uma história que começa na infância e se estende por duas décadas, acompanhando Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) enquanto tentam compreender o que fazer com um vínculo interrompido cedo demais.

Na Coreia do Sul, ainda crianças, Nora e Hae Sung compartilham a rotina escolar e uma cumplicidade que vai além da amizade comum. Há ali um tipo de proximidade silenciosa, construída em pequenos gestos: caminhar juntos, competir por notas, dividir expectativas. Esse cotidiano, no entanto, é interrompido quando a família de Nora decide emigrar para o Canadá, impondo uma separação abrupta que não deixa espaço para despedidas elaboradas ou promessas concretas.

O tempo passa, e a vida segue em direções distintas. Nora cresce em Toronto, adota um novo nome e se adapta à cultura ocidental, investindo em sua formação e carreira. Hae Sung permanece na Coreia do Sul, cumpre obrigações sociais e tenta construir uma trajetória própria, ainda que carregando uma memória que não se dissolve com facilidade. O que existia entre eles não desaparece — apenas perde forma, ficando suspenso no tempo.

Quando a tecnologia reabre portas

Já adultos, os dois se reencontram por meio da internet. Um contato aparentemente casual rapidamente se transforma em uma rotina de chamadas frequentes, onde tentam recuperar algo que, na prática, já não existe da mesma forma. A tecnologia encurta a distância, mas não resolve o essencial: eles vivem em fusos horários diferentes, com agendas e prioridades que raramente se alinham.

Essas conversas revelam um afeto que resistiu, mas também expõem o quanto suas vidas se tornaram incompatíveis. Nora começa a perceber que manter esse vínculo exige mais do que nostalgia — exige escolhas concretas, que podem comprometer o presente. A decisão de interromper o contato surge menos como drama e mais como necessidade prática, quase administrativa, ainda que emocionalmente custosa.

Nova York e os acordos possíveis

Anos depois, Nora está estabelecida em Nova York, trabalhando como escritora e casada com Arthur (John Magaro), um homem que, curiosamente, entende mais do que contesta o passado da esposa. A relação entre os dois se constrói com base em diálogo e alguma dose de vulnerabilidade, ele sabe que há uma história anterior que não lhe pertence, mas que, de certa forma, também o afeta.

Quando Hae Sung decide visitá-la, o reencontro deixa de ser virtual e passa a ocupar espaço físico. Caminhar juntos pela cidade, sentar em bares, revisitar memórias: tudo parece simples, mas carrega um peso difícil de nomear. Nora precisa equilibrar o que sente com o que construiu, enquanto Hae Sung tenta entender se ainda há algo a ser recuperado ou se chegou tarde demais.

Arthur, por sua vez, não se coloca como antagonista clássico. Ele observa, questiona, mas não impõe. Sua presença funciona quase como um lembrete constante de que o passado não pode ser vivido sem considerar o presente. E isso muda completamente o tom do reencontro.

O que o tempo não resolve

O filme evita respostas fáceis. Em vez de transformar o reencontro em clímax emocional exagerado, Celine Song opta por uma abordagem mais contida, onde o que importa são os pequenos gestos: um olhar que demora mais do que deveria, uma pausa antes de responder, um silêncio que diz mais do que qualquer declaração.

Há até momentos levemente irônicos, como quando Arthur, com um certo humor desconfortável, reconhece que talvez seja apenas um “personagem secundário” na história que Nora vive com Hae Sung. A fala soa leve, mas revela uma insegurança real, dessas que não se resolvem com frases bonitas.

“Vidas Passadas” não trata de destino como algo grandioso ou inevitável, mas como uma sequência de escolhas práticas, feitas em contextos específicos. O que Nora e Hae Sung viveram foi importante, e continua sendo, mas isso não significa que pode ou deve ser retomado.

E talvez seja justamente aí que o filme encontra seu charme: ao mostrar que algumas histórias não terminam, apenas seguem em paralelo, ocupando um espaço que não interfere diretamente no presente, mas também nunca desaparece por completo.