Muitos consideram esse o melhor filme da carreira de Denzel Washington; e ele está na Netflix

Em “Chamas da Vingança”, Denzel Washington vive John Creasy, um ex-agente da CIA que chega à Cidade do México sem rumo, aceitando trabalhar como guarda-costas da jovem Pita, interpretada por Dakota Fanning, por indicação de Rayburn (Christopher Walken), em meio a uma onda de sequestros que transforma segurança em necessidade urgente.

Creasy não entra no trabalho com empolgação. Ele bebe demais, fala pouco e parece mais interessado em sobreviver ao dia do que em proteger alguém. Rayburn insiste, intermedeia o encontro com Samuel Ramos (Marc Anthony), pai de Pita, e garante que o amigo ainda tem utilidade. Creasy aceita porque precisa de dinheiro e de alguma estrutura, não por acreditar que aquilo vai mudar sua vida.

A rotina começa mecânica. Ele acompanha Pita na escola, observa cada movimento, mantém distância emocional. A menina, no entanto, não facilita. Faz perguntas, provoca e insiste em conversa. Ele tenta cortar e impor limites, mas a insistência dela começa a desmontar a barreira que ele construiu.

Menina quebra o protocolo

Pita não vê Creasy como um guarda-costas. Para ela, ele é alguém disponível, presente, alguém que escuta, mesmo quando finge não escutar. Aos poucos, ele passa a responder mais, a acompanhar seus treinos de natação, a se importar com detalhes que antes ignoraria.

Essa mudança não é rápida. Ela acontece nos intervalos, nas conversas curtas, nos pequenos gestos. Creasy começa a se reerguer, reduz a bebida, passa a prestar mais atenção ao redor. Ele não fala disso, mas o efeito é visível. O trabalho deixa de ser um peso e vira um compromisso real.

A família percebe. Samuel e Lisa Ramos (Radha Mitchell) passam a confiar mais nele, dão autonomia para decisões de segurança. Isso aumenta a responsabilidade e também o risco, porque qualquer erro agora tem impacto direto sobre alguém que ele aprendeu a proteger de verdade.

Ataque desmonta a rotina

O sequestro acontece em um momento comum, quando tudo deveria estar sob controle. Um grupo armado intercepta o carro, bloqueia a ação de Creasy e leva Pita. Ele reage, tenta impedir, mas é atingido e perde condições de continuar.

A sequência é rápida, confusa, e justamente por isso dá certo. Em poucos minutos, o que parecia estruturado desmorona. Pita desaparece, Creasy fica ferido, e a família entra em desespero. O trabalho que ele aceitou quase sem vontade passa a ter um peso que ele não consegue ignorar.

Enquanto se recupera, ele acompanha de longe as tentativas de negociação. A polícia aparece, intermediários surgem, mas nada transmite segurança. O tempo corre, e cada decisão tomada sem ele reforça a sensação de perda de controle.

Volta ao jogo

Quando sai do hospital, Creasy não espera autorização. Ele começa a agir por conta própria. Procura contatos, revisita caminhos, pressiona quem pode ter alguma informação. O objetivo é encontrar Pita.

Ele não opera como policial nem como funcionário. Age como alguém que não aceita ficar parado. Isso o coloca em rota de colisão com uma rede organizada, onde criminosos, informantes e até figuras de autoridade se misturam de forma pouco transparente.

Há um momento em que ele arruma sua forma de agir sem explicar para ninguém, ou melhor, ele passa a tomar decisões que eliminam alternativas futuras, aceitando que cada passo pode fechar portas importantes. O avanço vem, mas o custo cresce junto.

Cidade vira território hostil

A Cidade do México deixa de ser cenário e vira obstáculo. Creasy circula por bairros distintos, entra em ambientes onde não é bem-vindo, negocia com pessoas que não confiam nele. Cada informação conquistada exige pressão, insistência ou risco.

Ele encontra pistas, conecta nomes, aproxima-se de quem pode ter ligação com o sequestro. Ao mesmo tempo, passa a ser observado. Quanto mais avança, mais visível se torna. Isso reduz sua margem de manobra e aumenta a chance de ser interrompido.

O filme mantém o foco nesse movimento, em ações que se encadeiam. Creasy busca, alguém resiste, ele insiste, e a situação se desloca um pouco mais. Esse ritmo mantém a tensão.

Tony Scott leva a narrativa com cortes rápidos e imagens fragmentadas que, em alguns momentos, aceleram a percepção do tempo. Isso não é enfeite. Serve para mostrar como as decisões de Creasy encurtam prazos e comprimem o espaço entre causa e consequência.

No meio desse processo, a relação com Pita continua presente, mesmo na ausência dela. Não é uma missão abstrata, é alguém concreto que ele conheceu, protegeu e perdeu.

Creasy segue em frente, mesmo com cada vez menos apoio e mais exposição. A busca não dá certezas, mas ele mantém o ritmo, acumulando informações e abrindo caminhos onde antes não havia nenhum.