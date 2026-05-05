Robert De Niro, Kevin Bacon e Brad Pitt: o thriller mais chocante do século 20 chega à Netflix

Em “Sleepers: A Vingança Adormecida“, dirigido por Barry Levinson, quatro adolescentes de Hell’s Kitchen, nos anos 60, cometem um erro grave, são enviados a um reformatório e, anos depois, veem o passado reaparecer exigindo acerto de contas. Lorenzo “Shakes” (Jason Patric), Michael (Brad Pitt), Tommy (Billy Crudup) e John (Ron Eldard) crescem juntos nas ruas de um bairro duro, mas cheio de códigos próprios. Eles não são exatamente inocentes, mas também não são criminosos.

A infância acaba quando uma brincadeira com um carrinho de cachorro-quente roubado termina em tragédia. Um homem é gravemente ferido, e a justiça entra em cena com uma rapidez que não costuma acontecer quando os réus são adultos influentes. O tribunal decide enviá-los para o Wilkinson Home for Boys. Não há muita chance de defesa. A sentença determina a retirada daqueles jovens da rua para colocá-los sob controle.

Dentro do reformatório

No Wilkinson, os quatro tentam se manter unidos. Dividem comida, trocam olhares, combinam silêncio. Só que o ambiente é controlado por guardas que não têm interesse em reabilitação. Sean Nokes (Kevin Bacon) lidera esse grupo com agressividade. Ele mantém uma rotina que mistura disciplina com intimidação, e rapidamente deixa claro que ali não existem regras justas.

Os meninos tentam evitar problemas, cumprem tarefas, obedecem quando necessário. Ainda assim, são alvo constante de violência física e psicológica. O espaço que deveria corrigir acaba aprofundando feridas. Eles perdem o controle sobre o próprio tempo, sobre o corpo e até sobre a ideia de futuro. Cada dia ali muda algo essencial, e a saída não apaga o que ficou.

Padre Bobby (Robert De Niro), que conhece os garotos desde pequenos, tenta ajudar. Visita o local, conversa com responsáveis, tenta usar sua posição para abrir alguma brecha. Mas encontra um sistema fechado, onde cada funcionário protege o outro. Ele insiste, volta, argumenta, mas seu alcance é limitado. O Wilkinson continua funcionando sem prestar contas.

Anos depois, o encontro

O tempo passa. Já adultos, os quatro seguem caminhos diferentes. Shakes (Jason Patric) tenta levar uma vida comum. Michael (Brad Pitt) se torna promotor. Tommy (Billy Crudup) e John (Ron Eldard) entram para o mundo do crime, onde as regras são outras, mas o passado ainda pesa.

Eles não falam muito sobre o que viveram. Não é um assunto confortável. Ainda assim, aquilo influencia decisões, molda reações, define limites. O passado não desaparece, apenas fica em silêncio, esperando uma brecha.

Essa brecha surge de forma inesperada. Em um bar, Tommy e John reconhecem Sean Nokes (Kevin Bacon). Ele não é mais o guarda do reformatório, mas a memória é suficiente. O encontro não tem preparação, não tem discussão longa. É um instante em que anos de dor encontram um alvo concreto.

O plano ganha forma

O que acontece ali coloca todos em risco. Tommy e John tomam uma decisão que não pode ser desfeita. O caso vai parar na polícia e, inevitavelmente, no tribunal. É nesse ponto que Michael (Brad Pitt) percebe que não poderá ficar à margem.

Como promotor, ele ocupa um lugar delicado. Tem acesso a informações, conhece os procedimentos, entende os prazos. Decide usar isso para proteger os amigos, mesmo sabendo que está cruzando uma linha perigosa. Cada passo precisa ser calculado. Qualquer erro pode custar sua carreira.

Ele se alia ao advogado Danny Snyder (Dustin Hoffman), que assume a defesa. Snyder não é exatamente um exemplo de rigor, mas tem experiência e sabe como conduzir um júri. Juntos, eles começam a organizar o caso, trazendo à tona o que aconteceu no Wilkinson.

Padre Bobby (Robert De Niro) volta a ter papel central. Agora como testemunha, ele ajuda a reconstruir o passado, oferecendo elementos que explicam, sem justificar, o comportamento dos acusados.

O julgamento e o peso do passado

O tribunal se transforma em campo de disputa. De um lado, a acusação tenta manter o foco no crime recente. Do outro, a defesa amplia o quadro, trazendo o reformatório para o centro da discussão. Cada depoimento muda o clima da sala. Cada detalhe pode influenciar o júri.

Michael observa tudo com atenção. Ele sabe que não pode se expor demais, mas também entende que precisa agir nos momentos certos. A posição dele dentro do sistema é uma vantagem, mas também um risco.

O filme acompanha esse processo sem simplificar escolhas. Os personagens não são tratados como heróis nem como vilões absolutos. São pessoas lidando com consequências que começaram muito antes daquele julgamento.

Quando o caso avança, o grupo já mudou. O que os unia na infância agora ganha outro peso. E cada decisão tomada ali influencia o que cada um terá daqui para frente, dentro ou fora da lei.