Drama mexicano produzido por Pablo Larraín acaba de chegar à Netflix

“O Genro” abre com José Sánchez tentando parecer mais importante do que realmente é. Ele frequenta eventos políticos ligados à família da esposa, sorri para as pessoas certas e aceita tarefas sem questionar muito. Interpretado por Adrián Vázquez, José não tem poder real naquele momento, mas observa com atenção como as decisões são tomadas. Ao redor dele, personagens como El Lobo (Jero Medina) e Lucía Partida (Verónica Bravo) já operam com mais segurança, definindo quem entra, quem sai e quem fica devendo favores. José quer chegar ali, mas ainda precisa ser aceito.

Quando os negócios pessoais de José falham, sem dinheiro e sem prestígio próprio, ele passa a depender ainda mais da família política. Ele decide aceitar propostas que antes evitaria. Começa com tarefas simples, como intermediar contatos e resolver pequenos impasses. O que parece inofensivo rapidamente se transforma em uma rede de compromissos. Cada pedido atendido abre uma nova porta, mas também cria uma nova obrigação.

Adrián Vázquez constrói José como alguém reconhecível. Ele não levanta a voz, não impõe medo, mas sabe escutar e dizer o que o outro quer ouvir. Essa habilidade o coloca em posição estratégica. O apelido El Serpiente é uma descrição do jeito que ele se movimenta entre interesses conflitantes. Ele não força passagem, contorna.

O poder passa pela mesa

O ambiente político apresentado no filme não tem grandes discursos ou gestos heroicos. As decisões acontecem em almoços, reuniões fechadas e conversas aparentemente banais. José aprende que o poder está nesses encontros discretos. Ele observa como Lucía Partida negocia acordos e como El Lobo administra riscos. Aos poucos, passa de ouvinte a participante ativo.

A comédia surge dessas situações. José tenta manter a aparência de controle, mesmo quando claramente não domina o que está acontecendo. Há momentos em que ele concorda sem entender totalmente o que foi decidido. O efeito é cômico, mas também revelador. O riso vem da percepção de que ele está sendo levado pelo fluxo, mesmo acreditando estar conduzindo.

A fiscalía como destino

Quando José se aproxima de um cargo na fiscalía, o jogo muda. Não se trata mais de agradar a família ou manter relações sociais. Agora ele passa a lidar com investigações, decisões legais e interesses que ultrapassam o círculo doméstico. A instituição deixa de ser apenas cenário e se torna instrumento de poder.

Esse passo não vem sem custo. Cada decisão que ele toma nesse novo posto envolve risco maior. Ele precisa escolher quem proteger, o que arquivar e até onde pode ir sem comprometer sua própria posição. O filme mostra essas escolhas de forma clara, sem transformar José em vilão caricatural. Ele continua sendo aquele homem que começou inseguro, mas agora com mais autoridade e menos chances de errar.

O humor perde leveza

O humor continua presente, mas já não é leve. As situações engraçadas passam a carregar desconforto. José ainda tenta resolver tudo com conversa, mas percebe que nem todos aceitam negociação. Algumas portas que antes se abriam com facilidade começam a se fechar.

O elenco de apoio reforça essa mudança. El Lobo, interpretado por Jero Medina, deixa de ser apenas um intermediário e passa a representar perigo concreto. Lucía, vivida por Verónica Bravo, mantém controle sobre o ambiente e demonstra que entende melhor as regras do jogo. José precisa se adaptar rápido, mas nem sempre consegue acompanhar.

Há um momento em que ele acredita ter resolvido um problema importante, ou melhor, acha que encontrou uma saída segura, mas a consequência aparece logo depois, limitando sua autonomia. Essa sequência resume bem o funcionamento do filme: cada avanço traz uma nova restrição.

Um homem comum em posição limite

“O Genro” mostra uma sequência de decisões pequenas que levam José a um ponto cada vez mais delicado. Ele não entra no sistema por acaso. Ele entende como funciona e escolhe participar. O que muda é o tamanho das consequências.

Gerardo Naranjo leva o filme com ritmo controlado. Ele prefere mostrar como as relações se consolidam aos poucos. A narrativa acompanha José de perto, permitindo que o espectador compreenda suas escolhas, mesmo quando elas se tornam difíceis de justificar.

José ainda tenta negociar sua permanência nesse espaço de poder. Ele usa os mesmos recursos que o fizeram subir: conversa, proximidade e disposição para ceder. A diferença é que agora os riscos são maiores e as opções, menores. Ele permanece em movimento, mas já não controla completamente para onde está indo.