Suspense neo-noir com Scarlett Johansson para cinéfilos exigentes está no Prime Video

Chris Wilton (Jonathan Rhys-Meyers) chega ao centro de “Match Point”, dirigido por Woody Allen, quando decide abandonar a carreira no tênis profissional e tenta reorganizar a própria vida em Londres, onde enxerga no convívio com a elite uma oportunidade concreta de estabilidade e ascensão social.

Cansado da rotina instável de competições, Chris aceita um trabalho como professor em um clube frequentado por gente muito rica, o que, na prática, significa trocar a quadra por um ambiente onde relações valem mais que talento. Ele entende rapidamente o jogo: menos sobre esporte, mais sobre pertencimento. É ali que conhece Tom Hewett (Matthew Goode), um aluno simpático, herdeiro de uma família influente, que se aproxima dele por interesses culturais em comum.

A amizade avança sem esforço aparente. Tom convida Chris para programas fora do clube, como idas à ópera, e esse gesto simples funciona como uma porta aberta para outro mundo. Em pouco tempo, Chris deixa de ser apenas o professor e passa a circular como convidado. Esse deslocamento muda sua posição: ele já não depende só do trabalho, começa a depender das relações.

Chloe e a promessa de estabilidade

Em uma dessas saídas, Chris conhece Chloe Hewett (Emily Mortimer), irmã de Tom. O interesse dela é direto, quase prático, e rapidamente evolui para um relacionamento. Para Chris, a equação é clara: estar com Chloe significa acesso permanente àquela família e, por consequência, a uma vida confortável. Ele aceita.

O namoro cresce com o aval dos pais dela, que o recebem sem resistência. Chris passa a frequentar jantares, encontros familiares e, aos poucos, ganha espaço também no campo profissional, sendo direcionado para um emprego dentro dos negócios da família. Ele troca definitivamente a instabilidade do esporte por um cargo seguro. Em termos objetivos, sobe de posição.

Mas essa ascensão cobra disciplina. Chris precisa sustentar uma imagem confiável, estar presente, dizer as coisas certas. Ele aprende rápido, mas não completamente. Sempre há um pequeno atraso, uma resposta ensaiada demais, um detalhe que revela que ele ainda está se adaptando.

Nola entra em cena

A situação muda quando Chris conhece Nola Rice (Scarlett Johansson), então namorada de Tom. Diferente de Chloe, Nola não parece interessada em agradar a família. Ela é mais direta, mais imprevisível, e isso chama a atenção de Chris imediatamente.

Eles começam a conversar em momentos isolados, trocando olhares que dizem mais do que deveriam. A família Hewett, especialmente a mãe de Tom, deixa claro que não aprova Nola. E esse detalhe, que deveria afastar Chris, faz o oposto: ele se aproxima ainda mais.

O problema é simples e complicado ao mesmo tempo. Chris já está dentro da família por meio de Chloe. Qualquer passo fora dessa linha ameaça tudo o que ele construiu. Ainda assim, ele insiste em manter contato com Nola, organizando encontros discretos, ajustando horários, inventando desculpas. Cada encontro exige mais cuidado que o anterior.

Dois caminhos, nenhum confortável

Chris passa a viver uma rotina dupla. De um lado, cumpre o papel de parceiro ideal de Chloe, participando de eventos, aceitando planos de futuro e consolidando sua posição profissional. Do outro, mantém uma relação secreta com Nola, que não se encaixa em nenhum desses planos.

Ele administra essa divisão como quem resolve um problema prático, calculando riscos e tentando evitar colisões. Só que o tempo começa a pesar. Os compromissos com Chloe aumentam, as expectativas da família crescem, e os encontros com Nola ficam mais difíceis de esconder.

Há momentos em que ele parece acreditar que pode controlar tudo. Em outros, fica evidente que está apenas adiando um confronto inevitável. Ele não diz isso em voz alta, mas suas escolhas mostram: está apostando que conseguirá sustentar as duas realidades por tempo suficiente.

Pressão cresce e espaço diminui

A família Hewett começa a exigir definições mais concretas. Casamento, estabilidade definitiva, planos claros. Chris aceita, porque recuar significaria perder tudo o que conquistou até ali. Só que, ao mesmo tempo, não rompe com Nola.

Esse acúmulo de decisões cria um efeito inevitável: o espaço para erro diminui. Pequenos deslizes ganham peso. Um atraso vira suspeita. Uma ausência precisa ser explicada. Ele passa a viver em constante ajuste, tentando manter controle sobre uma situação que escapa pouco a pouco.

A tensão não vem de grandes acontecimentos, mas da soma de escolhas cotidianas. Cada encontro, cada conversa, cada silêncio carrega um risco novo. E Chris segue avançando, não porque tem certeza, mas porque já foi longe demais para voltar com facilidade.

O que parecia uma estratégia inteligente se transforma em um jogo delicado, onde cada movimento precisa ser calculado e qualquer descuido pode custar não só sua posição, mas tudo o que ele construiu desde que decidiu sair da quadra e entrar nesse outro tipo de competição.