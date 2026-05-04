Comédia romântica com Christina Ricci e James McAvoy está no Prime Video e é o filminho mais charmoso que você vai ver essa semana

Em “Penelope”, dirigido por Mark Palansky, a trama gira em torno de Penelope Wilhern (Christina Ricci), uma jovem que vive escondida por causa de uma maldição que afeta sua aparência, enquanto sua família organiza encontros com homens dispostos a aceitá-la, apostando que o casamento pode encerrar o problema.

Penelope cresce praticamente confinada dentro da casa da família, um espaço elegante que funciona mais como proteção do que como lar. Sua mãe, Jessica Wilhern (Catherine O’Hara), controla cada detalhe da rotina, desde as visitas até o modo como a filha se apresenta. O pai, Franklin Wilhern (Richard E. Grant), acompanha esse esquema tentando manter a situação sob controle, mesmo quando as tentativas falham.

Os encontros com pretendentes seguem sempre o mesmo padrão: homens são convidados sem saber exatamente o que vão encontrar, entram na casa com expectativas vagas e saem rapidamente ao descobrir a condição de Penelope. Esse ciclo desgasta a família e deixa evidente que o plano, embora insistente, não funciona. Cada tentativa frustrada aumenta a pressão para encontrar uma solução mais eficaz.

Um plano nasce fora da casa

Enquanto isso, o jornalista Lemon (Peter Dinklage) descobre a história e enxerga ali uma oportunidade de repercussão. Ele quer uma foto de Penelope e decide agir sem pedir autorização. Para isso, contrata Max (James McAvoy), um homem com problemas financeiros, oferecendo dinheiro em troca de acesso à jovem.

Max aceita o acordo e entra na casa como mais um pretendente. A missão é simples: conquistar a confiança de Penelope, conseguir uma imagem que comprove sua aparência e entregar o material. Lemon acompanha de fora, pressionando por resultados e tratando a situação como um negócio que precisa avançar rápido.

Um encontro que muda o rumo

Quando Max finalmente conhece Penelope, o plano começa a se complicar. Ao contrário dos outros homens, ele não reage com rejeição imediata. Ele permanece, conversa, observa e cria um vínculo que foge completamente do que havia sido combinado. Penelope percebe essa diferença e, pela primeira vez, tem espaço para agir com mais liberdade.

Essa mudança altera o equilíbrio da história. Max passa a adiar a entrega da foto, o que irrita Lemon e coloca o acordo em risco. Ao mesmo tempo, Penelope começa a questionar o próprio isolamento, percebendo que talvez o problema não esteja apenas em sua aparência, mas na forma como sua vida foi conduzida até ali.

Humor nas tentativas frustradas

O filme encontra essaço para usar o humor nesse contraste entre controle e imprevisibilidade. Jessica tenta manter uma aparência de elegância e normalidade, mesmo quando os encontros desmoronam diante de seus olhos. Há momentos em que a situação fica constrangedora, mas o tom leve permite que essas cenas funcionem como crítica à obsessão por aparência.

Penelope também passa a reagir com mais ironia. Ela muda atitudes e experimenta pequenas formas de se afirmar dentro de um espaço que sempre foi imposto. Essas tentativas, ainda que discretas, criam rupturas no esquema rígido da família e mostram que o controle não é tão absoluto quanto parecia.

Quando o mundo entra em cena

A relação entre Penelope e Max abre uma possibilidade que vai além do plano inicial. Ela começa a desejar experiências fora da casa, o que muda completamente o jogo. Ao sair do ambiente controlado pelos pais, ela expõe não apenas sua aparência, mas também as decisões que passaram a definir sua própria vida.

Max, por sua vez, precisa lidar com as consequências do acordo que fez com Lemon. Ele sabe que a qualquer momento a história pode vir a público, e isso coloca pressão sobre suas escolhas. O jornalista segue insistindo na foto, tentando transformar a história em notícia antes que perca valor.

Então, a narrativa deixa de ser apenas sobre esconder ou revelar um segredo. As ações de Penelope ganham peso próprio, e cada decisão dela passa a afetar diretamente o rumo dos outros personagens. A família perde parte do controle, o jornalista intensifica a pressão e Max se vê dividido entre cumprir o combinado ou proteger alguém que passou a enxergar de outra forma.

O filme acompanha esse processo com leveza, mantendo o foco nas relações e nos efeitos práticos de cada escolha. A mansão, que antes servia como limite, deixa de ser suficiente para conter a história, e tudo passa a depender do que Penelope decide fazer a partir dali.