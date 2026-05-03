Quando o domingo pede um filme feliz, a Netflix tem o romance perfeito

Tess Harper chega ao casamento da melhor amiga pronta para trabalhar. Médica em ascensão, ela parece mais à vontade diante de contratos, fornecedores, decoração e lista de convidados do que diante da própria festa. Em “Meu Casamento Preferido”, Mel Damski entrega a Maggie Lawson uma madrinha que resolve problemas antes que alguém peça ajuda. Paul Greene aparece como Michael, padrinho do noivo e advogado de divórcios, uma presença feita para atrapalhar a ordem que Tess tenta impor ao evento. Christine Chatelain e Peter Benson completam o núcleo que precisa chegar à cerimônia sem transformar cada detalhe em crise.

O namorado de Tess cancela a viagem. Ela fica sozinha no casamento, e essa ausência logo deixa espaço para Michael. A combinação é direta. Madrinha controladora, padrinho cético, noiva dependente da amiga organizada, noivo envolvido em decisões que Tess preferia deixar fechadas. A comédia nasce menos de grandes acidentes do que de pequenas interferências. Uma escolha de decoração volta à mesa. Um fornecedor exige atenção. Uma lista precisa ser conferida. Michael faz uma pergunta onde Tess queria apenas uma confirmação.

Tess não é uma desastrada à espera de salvação romântica. Ela sabe agir, e o filme se apoia bastante nisso. O problema está no modo como essa competência endurece tudo ao redor. Ela cuida do casamento alheio como se cada pendência fosse uma emergência. A rigidez dá material a Lawson, que precisa fazer a personagem se mover sem transformá-la numa caricatura de controle. Michael entra pelo lado oposto, com a profissão de quem conhece casamentos quando eles já falharam. O contraste aparece cedo. Cedo demais, em alguns momentos.

As tarefas da noiva

O casamento ocupa o centro quando deixa de ser cenário bonito e vira agenda. Tess revisa, confirma, interfere, conversa. A cerimônia depende de providências banais, e são essas providências que aproximam os dois padrinhos. Michael não precisa fazer muito para perturbar a ordem. Basta questionar uma decisão que Tess já considerava resolvida. Basta devolver o noivo a uma conversa. Basta mostrar que a festa não pertence só à madrinha que assumiu o comando.

A partir dessas tarefas, Lawson e Greene têm algo a jogar. Ela fecha caminhos. Ele reabre. Ela tenta proteger a noiva dos imprevistos. Ele cria outros, ou pelo menos impede que tudo seja tratado como item de planilha. A troca entre os dois fica mais viva quando passa por uma pendência concreta. Sem contrato, sem lista, sem fornecedor, sem escolha reaberta, restaria o casal caminhando para o lugar previsto desde a primeira ausência do namorado.

A conversa rápida entre Tess e Michael sustenta boa parte do percurso. A irritação é leve, quase sempre segura, e nunca ameaça de fato o conforto prometido. A noiva empurra os dois para perto. O casamento pede cooperação. O namorado ausente fica como incômodo suficiente para mexer com Tess, mas não chega a deslocar o centro da história. Tudo permanece em temperatura baixa. O conflito aparece, cumpre sua tarefa e abre espaço para a próxima aproximação.

Essa escala combina com a embalagem Hallmark. “Meu Casamento Preferido” não se esforça para parecer maior. Ele prefere a rota conhecida, com arestas aparadas e risco controlado. A médica ocupada, o advogado de divórcios, o casamento dos amigos, a mulher que organiza a vida de todos enquanto a própria relação perde firmeza. As peças entram rápido. Algumas entram tão rápido que parecem já usadas antes mesmo de Tess chegar ao local da cerimônia.

Corredor estreito

A personagem de Tess carrega uma armadilha comum. Mulher competente demais, trabalho demais, controle demais, pronta para ser confrontada por um homem mais solto. O filme não torna essa equação especialmente nova. Quando Tess está diante de uma tarefa do casamento, a personagem ganha precisão. Quando a história insiste na ideia de que ela precisa ser corrigida pela leveza de Michael, tudo fica mais gasto. O namorado que não aparece, a chance profissional, a amiga que precisa dela, o padrinho sempre por perto. Pouca coisa sai do trilho.

A previsibilidade não é um pecado automático numa comédia romântica. O público costuma entrar sabendo para onde a cerimônia empurra os personagens. Aqui, a repetição pesa porque as situações mudam pouco de intensidade. Tess tenta organizar. Michael interfere. Uma providência precisa ser revista. Eles conversam de novo. O casamento continua em andamento, simpático e controlado, com a impressão de que nada ali pode falhar além do permitido.

Mesmo assim, o ambiente ajuda. Um casamento é uma fila de dependências. A noiva espera. O noivo espera. Os padrinhos esperam. Fornecedores, convidados, decisões pequenas, tudo pede alguém no comando. Tess ocupa esse lugar quase por reflexo. Michael se torna útil porque não deixa o comando passar sem ruído. A paquera aparece melhor quando vem embrulhada em incômodo, não em declaração.

Damski mantém o tom ameno. A comédia vem dos choques de temperamento e de problemas sociais de baixa voltagem. O suspense é o de uma festa que pode sair errada, mas não errada demais. Não há espaço para grande desarranjo. O filme trabalha com a segurança de quem sabe que o espectador não veio procurar ferida aberta. Veio para ver duas pessoas bonitas administrando uma cerimônia que pertence a outros.

Essa segurança também achata o conjunto. Cada nova etapa do casamento confirma uma direção já indicada. Tess e Michael avançam por tarefas, e as tarefas às vezes parecem apenas marcar tempo. O filme tem charme quando deixa a madrinha ocupada demais para perceber o quanto está exposta. Tem menos quando se contenta em repetir a diferença entre controle e improviso. A cerimônia segue, os papéis continuam distribuídos, e o romance precisa que alguém ainda tenha esquecido uma decisão para tomar.