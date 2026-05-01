Drama espanhol sobre identidade chega à Netflix e vai trazer um sopro de renovação para a vida

“Minha Querida Senhorita” acompanha Adela (José Luis López Vázquez), sob direção de Fernando González Molina, em uma história sobre uma mulher que descobre, após consulta médica, que nasceu biologicamente homem e precisa decidir como seguir vivendo em uma cidade conservadora dos anos 1970.

Adela leva uma vida organizada. Costura para clientes fixas, mantém horários rígidos e evita chamar atenção. O trabalho sustenta sua independência e garante respeito em um lugar onde qualquer desvio vira assunto. Quando o diretor do banco, Santiago (Antonio Ferrandis), insiste em pedi-la em casamento, ela recusa firmemente, tentando preservar a estabilidade que construiu.

Essas negativas não passam despercebidas. Santiago ocupa uma posição de prestígio e transforma o interesse pessoal em algo público, comentado entre clientes e vizinhos. Adela, ao negar, mantém o controle da própria vida, mas também começa a perder margem dentro da cidade, onde favores e relações contam tanto quanto dinheiro.

O diagnóstico que expõe tudo

A mudança acontece dentro de um consultório. Adela procura um médico por questões de saúde aparentemente comuns, mas sai com uma informação que desmonta sua identidade. O diagnóstico confirma uma suspeita antiga: biologicamente, ela é um homem. O médico sugere novos exames e acompanhamento, o que cria um caminho cheio de etapas, custos e riscos de exposição.

Ela volta para casa com um papel nas mãos e um problema impossível de esconder por muito tempo. O corpo, antes silencioso, passa a interferir em tudo: no modo de andar, falar, trabalhar. Cada gesto cotidiano ganha peso, porque pode ser observado ou questionado. O que era íntimo vira algo que precisa ser administrado diante dos outros.

Entre o trabalho e os olhares

Adela tenta continuar costurando como sempre. Corta tecidos, atende clientes, entrega peças no prazo. Mas a cidade começa a reagir. Comentários surgem, perguntas aparecem disfarçadas de curiosidade, e o ambiente que antes oferecia estabilidade passa a funcionar como vigilância constante.

Ela diminui as saídas, evita conversas longas e tenta proteger sua privacidade. Só que isso tem um custo: menos clientes, menos renda e menos circulação. O ateliê, que era abrigo, vira também um limite. Permanecer ali significa conviver com o risco de ser descoberta; sair exige enfrentar um mundo ainda mais hostil.

Há momentos em que a situação beira o constrangimento quase cômico. Um comentário atravessado no balcão, uma cliente que insiste em observar mais do que o necessário, uma conversa que muda de tom no meio da frase. O humor aparece como escape, mas não resolve nada. Apenas dá um respiro antes da próxima tensão.

Decidir quem ser, na prática

A partir do diagnóstico, Adela precisa tomar decisões. Buscar novos médicos fora da cidade implica deslocamento, dinheiro e explicações. Permanecer onde está exige lidar com uma comunidade que não aceita facilmente o que foge à norma. Nenhuma escolha é simples.

Ela considera mudar de vida, talvez sair dali e recomeçar com outra identidade. Isso envolve encerrar o ateliê, vender equipamentos, romper com clientes antigos. Cada passo pede planejamento e coragem para abrir mão de tudo que construiu. Ficar, por outro lado, significa viver sob pressão constante, medindo cada palavra e cada gesto.

O filme acompanha essas decisões com atenção ao detalhe. Resolver documentos depende de exames; exames dependem de acesso; acesso depende de dinheiro e discrição. Tudo se conecta de forma prática, como uma sequência de portas que se abrem e se fecham.

Uma escolha sem proteção

Adela não encontra respostas nem apoio. Ela observa reações e escolhe com cuidado em quem confiar. Cada conversa pode ajudar ou complicar ainda mais sua situação. A cidade, por sua vez, responde com desconfiança, reforçando regras não escritas sobre quem pode ser aceito.

Ao longo do filme, a identidade deixa de ser apenas uma questão interna e passa a afetar trabalho, relações e circulação. O que antes era invisível ganha forma concreta, com consequências que se acumulam. Não se trata de um grande gesto heroico, mas de uma série de decisões pequenas que, juntas, definem o que é possível fazer.

Quando Adela finalmente decide seu próximo passo, a escolha vem carregada de perdas e riscos. Ela organiza o que pode, fecha ciclos e encara a necessidade de começar de novo, mesmo sem garantias. O movimento não resolve tudo, mas estabelece uma direção.