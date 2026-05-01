Antes da fama, Jennifer Lawrence fez um filme tão frio que parece doer na pele — e está no Prime Video

Ree Dolly começa o dia em tarefas que não esperam. Comida, irmãos menores, a mãe quase muda dentro de casa, o frio, a escola, o que ainda dá para aproveitar. Em “Inverno da Alma”, Debra Granik acompanha essa garota de 17 anos, vivida por Jennifer Lawrence, depois que o xerife aparece com uma notícia capaz de mudar o peso de cada cômodo. O pai dela, Jessup, desapareceu. Antes disso, usou a moradia da família como garantia de fiança. Se ele não aparecer, Ree, a mãe e as crianças perdem o teto. John Hawkes, Dale Dickey e Garret Dillahunt aparecem pelo caminho como adultos que sabem demais, respondem pouco ou chegam quando a situação já piorou.

A casa continua lá, mas já não pertence só ao uso da família. Está presa a uma audiência, a um homem ausente, a gente que talvez saiba onde ele está e prefere não dizer. Ree sai atrás do pai sem tempo para imaginar outra saída. Há prazo. Há irmãos pequenos. Há comida a fazer. Há uma mãe que não consegue assumir nada. A garota anda porque ficar parada também teria custo.

Granik deixa as visitas se acumularem. Ree pergunta por Jessup em casas onde nem sempre pode entrar. Quando entra, nem sempre consegue falar. Uma pessoa responde pela metade. Outra ameaça. Outra manda que ela volte. As estradas dos Ozarks não servem para embelezar a pobreza. São trechos de terra entre uma negativa e outra, entre um rosto fechado e uma porta que demora a abrir.

Na porta dos outros

Quase toda conversa tem alguém no meio. Uma mulher vigia a entrada. Um recado chega antes da pessoa procurada. Um homem importante fica longe do alcance. Uma regra aparece sem ser anunciada. Ree tenta usar o parentesco como passagem, mas sangue ali não abre muita coisa. Em várias cenas, ele cobra mais do que protege.

O roteiro de Granik e Anne Rosellini, vindo do romance de Daniel Woodrell, dá a Ree pouca informação por vez. Ela sai de uma casa com um aviso, de outra com uma suspeita, de outra com mais medo do que tinha ao chegar. A procura por Jessup nunca se afasta muito da cozinha e dos irmãos. Enquanto os adultos desviam, a fiança continua existindo. A casa continua prometida a uma ausência.

Jennifer Lawrence não pesa a mão na dureza de Ree. A menina insiste, mas não posa de invencível. Pergunta, espera, escuta, recua, volta. Quando ensina os irmãos a lidar com comida, armas e sobrevivência, não há triunfo. Há crianças recebendo instruções cedo demais. Ree fala porque alguém precisa falar. A atriz segura essa obrigação sem transformar cada silêncio em demonstração.

Teardrop, o tio vivido por John Hawkes, bagunça qualquer ideia simples de proteção. Ele assusta antes de ajudar. Fecha caminho antes de abrir uma fresta. Quando aparece, a conversa fica instável, porque sua presença tanto pode afastar uma ameaça quanto criar outra. Hawkes não suaviza o personagem para torná-lo mais aceitável. O cuidado, quando vem, passa pelo mesmo corpo que intimida.

A casa no papel

A casa abriga a família, garante a fiança, pode ser tomada. Granik não precisa fazer ninguém explicar mais do que isso. O drama volta ao fogão, ao documento, aos irmãos, ao xerife, ao fiador, ao pai que falta. Ree não tem o luxo de se perder em sofrimento demorado. Alguém ainda precisa alimentar as crianças.

A região às vezes chega perto de virar vitrine de brutalidade. Ozarks, metanfetamina, pobreza, silêncio entre parentes. Em alguns trechos, a dureza parece marcada com força demais. Logo voltam as coisas diante de Ree. Pessoas guardam entradas. Mulheres passam recados. Homens deixam que outros filtrem a conversa. Um nome dito na hora errada muda a sala.

Dale Dickey ajuda a dar corpo a esse controle. Sua personagem não está ali só como parte de um ambiente hostil. Ela participa da barreira. Decide passagem, mede a insistência de Ree, transmite o limite antes que Thump Milton precise aparecer. A ameaça não vem só de quem levanta a voz ou carrega a violência mais visível. Ela passa por quem deixa a garota esperando.

Quando o lago entra no caminho, o susto não depende apenas da revelação. Depende do trabalho exigido de Ree para que um rumor vire prova. Depois de tantas respostas quebradas, ela precisa de algo que saia do cochicho das casas e possa segurar o teto por mais algum tempo. Não há consolo nesse ponto. Há uma tarefa.

Ree segue pequena diante de adultos, estradas e casas onde ninguém faz questão de recebê-la. Pequena, mas em movimento. Volta porque parar custa caro. Bate em mais uma porta. Cuida dos irmãos. Procura o pai desaparecido. Carrega uma casa que já foi entregue às mãos dos outros.