Denzel Washington em uma das atuações mais elegantes de sua carreira, na Netflix

“O Gângster”, dirigido por Ridley Scott, acompanha Frank Lucas e Richie Roberts enquanto ocupam lados opostos de uma mesma engrenagem marcada por dinheiro, influência e ausência de limites claros. Frank Lucas (Denzel Washington) começa como braço direito de um chefe do crime respeitado. Ele observa mais do que fala, aprende mais do que reage. Quando esse mentor morre, Frank percebe que o mercado continua funcionando, mas sem liderança firme, e decide ocupar esse espaço.

A escolha dele muda o funcionamento do negócio. Em vez de seguir o modelo tradicional, ele cria um esquema próprio para importar heroína com menos intermediários. Isso permite vender um produto mais puro por um preço menor, algo que rapidamente chama atenção. O resultado é crescimento acelerado e uma posição dominante em pouco tempo, o que aumenta tanto seus ganhos quanto sua exposição.

Controle familiar e risco crescente

Frank amplia a operação trazendo pessoas de confiança, principalmente familiares. Huey Lucas (Chiwetel Ejiofor), seu irmão, passa a ter papel importante na distribuição. A ideia é manter o controle dentro de casa para evitar vazamentos e traições.

Mas a cidade reage a esse crescimento. Frank começa a frequentar ambientes mais visíveis, eventos públicos, lugares onde antes passaria despercebido. Ele tenta equilibrar discrição com o desejo de reconhecimento, o que nem sempre funciona. Quanto mais ele aparece, mais seu nome circula, e isso diminui a proteção que o anonimato oferecia.

Um policial que não se encaixa

Richie Roberts (Russell Crowe) vive outra realidade. Dentro da polícia, ele é visto com desconfiança porque não aceita práticas comuns entre colegas, como subornos e acordos informais. Essa postura o afasta de parceiros e dificulta seu trabalho diário.

Mesmo assim, ele insiste. Quando percebe mudanças no padrão de circulação de drogas, começa a investigar. Ele junta informações, cruza dados e tenta entender quem está por trás daquele novo modelo. O problema é que sua insistência não agrada a todos, especialmente em um ambiente onde muitos preferem não mexer no que já está funcionando.

Richie perde apoio interno, mas ganha um caminho próprio. Ao seguir esse caminho, ele começa a construir um caso que poucos acreditavam possível.

Dois sistemas em colisão lenta

Frank tenta manter o controle absoluto do que construiu. Ele organiza rotas, cria uma rede de contatos e impõe regras rígidas dentro do próprio grupo. A lógica é quanto mais organizado o negócio, menor o risco de falhas.

Richie, por outro lado, avança com cautela. Ele não tem pressa, mas também não dá passos para trás. Cada informação que encontra aumenta o alcance da investigação e diminui o espaço de manobra de Frank, mesmo que nenhum dos dois se encontre pessoalmente nesse momento.

A cidade funciona como ponto de pressão para ambos. Enquanto um tenta expandir sem chamar atenção, o outro tenta enxergar o que foi cuidadosamente escondido.

Códigos diferentes, custos parecidos

O que chama atenção é que Frank e Richie compartilham algo raro: disciplina. Frank exige organização dentro do crime, não tolera desvios e mantém controle rígido sobre sua equipe. Richie segue princípios semelhantes, mas dentro da lei, o que o coloca em posição desconfortável dentro da própria instituição.

Ele não diz, mas… Richie entende que agir corretamente cobra um preço alto quando o ambiente ao redor funciona por outras regras, e cada decisão nesse sentido reduz seus aliados, mas reforça sua credibilidade.

Há também impacto fora do trabalho. A vida pessoal de Richie se desorganiza à medida que ele se aprofunda na investigação. Ele precisa dividir atenção entre família e profissão, e essa divisão enfraquece sua estabilidade fora da delegacia, enquanto fortalece sua posição dentro dela.

Uma cidade que molda decisões

Nova York não serve apenas de pano de fundo. Ela interfere nas escolhas dos personagens, define limites e abre caminhos. Frank usa a cidade para crescer, explorando falhas e espaços negligenciados. Richie usa o mesmo território para reconstruir o que está oculto, peça por peça.

A direção de Ridley Scott acompanha esse movimento sem exagerar. A narrativa alterna pontos de vista com clareza, mostrando ações e consequências com ritmo controlado. Há momentos em que a informação é retida, criando tensão, e outros em que tudo se encaixa de forma precisa.

O que se vê é um jogo de equilíbrio. Frank tenta proteger o império que construiu com organização e cálculo. Richie insiste em avançar, mesmo sem garantias. Cada um mantém sua posição até onde consegue, enquanto a cidade ajusta o cenário conforme o risco aumenta e o espaço para erro diminui.