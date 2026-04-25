Comédia romântica shakespeariana para amantes de literatura: Michelle Pfeiffer, Kevin Kline e Christian Bale chegam ao Prime Video

Em 1999, nos cinemas, em meio a adaptações modernas de clássicos, o diretor Michael Hoffman levou para as telas “Sonho de uma Noite de Verão”, uma comédia romântica ambientada em uma Grécia estilizada, onde disputas amorosas viram problema de Estado. A trama começa na corte de Atenas, onde o duque Teseu se prepara para se casar com Hipólita.

Em meio aos preparativos, surge um impasse que exige intervenção: Egeu leva à autoridade sua filha Hérmia, exigindo que ela se case com Demétrio, o pretendente escolhido por ele. O problema é que Hérmia ama outro homem, Lisandro, e não aceita abrir mão dessa escolha. A situação coloca Teseu em uma posição delicada, porque ele precisa decidir entre manter a lei, que favorece o pai, ou considerar o desejo da jovem. A decisão não é apenas simbólica, ela define quem pode amar livremente e quem será punido.

Amor em fuga

Hérmia, interpretada por uma jovem Olivia de Havilland, não perde tempo esperando por um veredito favorável. Ela se une a Lisandro (Dick Powell) e organiza uma fuga para fora da cidade, apostando que, longe da autoridade de Atenas, poderão ficar juntos sem interferência. É uma decisão com risco: abandonar a cidade significa perder proteção e enfrentar o desconhecido. Ainda assim, o casal segue com o plano.

Demétrio (Ross Alexander), que não aceita perder a disputa, decide persegui-los. Ele leva consigo uma certeza incômoda. Dentro da cidade, a lei está do seu lado, fora dela, tudo pode mudar. A situação se complica ainda mais quando Helena, apaixonada por Demétrio, resolve contar a ele sobre a fuga. A atitude parece estratégica, mas tem efeito contrário. Ela ganha a chance de acompanhá-lo, mas também se expõe à rejeição constante. A partir daí, os quatro entram na floresta, e o que já era complicado vira um verdadeiro jogo de desencontros.

Sentimentos confusos

É nesse ambiente que o filme muda de rumo. A floresta vira um espaço onde regras perdem força e sentimentos ficam mais instáveis. Personagens passam a reagir mais ao impulso do que à lógica, e as relações começam a se embaralhar. Quem ama deixa de amar, quem rejeita passa a desejar, e ninguém parece entender exatamente o que está acontecendo. Alianças se desfazem e se reorganizam sem aviso, criando uma sequência de situações que os próprios personagens não conseguem controlar.

Paralelamente, um grupo de trabalhadores locais ensaia uma peça de teatro para apresentar no casamento do duque. Entre eles está Nick Bottom, vivido por Kevin Kline, que transforma cada ensaio em um pequeno caos. A tentativa de organizar o espetáculo vira fonte constante de humor, porque tudo dá errado no momento mais simples. Um papel mal distribuído, uma fala esquecida, um improviso fora de hora, cada detalhe atrasa o grupo, mas também revela uma ingenuidade cativante. Eles querem acertar, mas claramente não têm controle da situação.

Confusões maiores

Enquanto isso, figuras da floresta, como o rei Oberon (Rupert Everett) e a rainha Titânia (Michelle Pfeiffer), interferem diretamente nos acontecimentos. Suas ações não seguem a lógica humana, o que intensifica ainda mais a confusão entre os casais. O resultado é uma sucessão de equívocos que parecem pequenos no início, mas rapidamente ganham proporções maiores. Um gesto mal interpretado vira briga, uma declaração muda de alvo, e o que era um plano simples se torna um emaranhado difícil de desfazer.

Apesar da confusão, o filme mantém um tom leve, quase brincalhão. Há uma consciência de que tudo aquilo está fora de controle, e é aí que mora o humor. Os personagens insistem em resolver situações que claramente escaparam de suas mãos, e essa insistência gera momentos divertidos sem precisar forçar a piada.

Quando a história retorna à corte de Atenas, tudo precisa ser reorganizado. Os personagens chegam com novas configurações amorosas, e Teseu precisa tomar uma decisão final. Ele observa o que restou das disputas e, em vez de retomar o conflito inicial, opta por aceitar a nova realidade. É uma escolha pragmática. Ele encerra o impasse e permite que os casais sigam adiante, garantindo que o casamento coletivo aconteça sem novos escândalos.

“Sonho de uma Noite de Verão” é uma comédia de erros bem amarrada, onde cada decisão tem consequência. O filme não complica o que já é naturalmente caótico. Ao contrário, deixa que os próprios personagens se enrolem em suas escolhas. E é justamente nesse descontrole, conduzido com leveza, que a história encontra seu ritmo e seu charme.