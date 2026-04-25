Dolorosamente real e docemente amarga: filme na Netflix expõe a dureza da infância na pobreza e abandono

Quando dois meninos são deixados sozinhos no verão, em um bairro periférico dos Estados Unidos, sem dinheiro e sem adultos por perto, a urgência vira rotina. “O Destino de Mister e Pete”, dirigido por George Tillman Jr., acompanha Mister (Skylan Brooks) e Pete (Ethan Dizon) depois que suas mães são presas, obrigando os dois a aprender, na marra, como sobreviver sozinhos.

A cena inicial já define o tom. Policiais entram no apartamento e levam as mães embora, sem tempo para explicações ou despedidas. Mister observa, tenta entender o que fazer e, quase automaticamente, assume um papel que não é o dele. Pete, mais novo, demora um pouco mais a processar o que aconteceu. Como duas crianças se mantêm de pé quando ninguém está olhando?

Sobrevivendo sozinhos

Mister decide ficar no apartamento e esconder a ausência das mães. Se alguém descobrir, existe o risco de separação ou intervenção de serviços sociais. Ele conta o dinheiro que encontra, prepara a comida que sobrou e tenta criar uma rotina mínima. O problema começa quando comida acaba, o dinheiro não entra e o tempo não oferece resposta sobre quando, ou se, as mães voltam.

Pete, por sua vez, oscila entre confiar em Mister e agir como qualquer criança que ainda não entende o peso da situação. Ele quer brincar, sair e explorar. Mister precisa frear isso o tempo todo, não por autoridade, mas por necessidade. A relação entre os dois é construída nesse atrito constante entre infância e sobrevivência.

Para conseguir dinheiro, Mister começa a procurar pequenos trabalhos no bairro. Ele bate de porta em porta, oferece ajuda, aceita tarefas simples. Nem sempre é levado a sério. Em alguns momentos, recebe pouco. Em outros, nada. Ainda assim, insiste. Não há plano B. Cada dólar conquistado vira comida, e cada negativa diminui o horizonte.

Ajuda escassa

Há encontros pontuais com adultos que orbitam essa realidade, como a personagem de Jordin Sparks, que oferece algum tipo de apoio, ainda que limitado. Mister mede cada palavra nesses contatos. Ele não pode contar tudo, mas também não pode se fechar completamente. É um jogo delicado esse de confiar o suficiente para conseguir ajuda, sem abrir espaço para perder o pouco controle que ainda tem.

O filme evita transformar essa trajetória em uma sequência de grandes acontecimentos. Pelo contrário, a tensão nasce das pequenas decisões. Sair ou ficar. Trabalhar mais ou proteger Pete. Aceitar um risco maior ou garantir o mínimo do dia. Cada escolha tem consequência, quase sempre ligada a algo real: comida na mesa, dinheiro no bolso, segurança durante a noite.

Como a história é narrada

Existe também um cuidado na forma como a história é contada. A câmera acompanha Mister de perto, como se estivesse sempre alguns passos atrás dele, observando suas tentativas de resolver problemas que não deveriam existir naquela idade. Não há excesso de explicação. O que importa é o que ele faz, não o que ele diz.

E, mesmo em meio a essa dureza, o filme encontra espaço para momentos de leveza. Pequenos gestos, brincadeiras rápidas e tentativas de manter alguma normalidade. Não é humor escancarado, mas um respiro necessário, que impede a história de se tornar insuportavelmente pesada. Afinal, Mister e Pete continuam sendo crianças, mesmo quando o mundo insiste em tratá-los como adultos.

Ao longo do verão, eles vivem um aprendizado forçado. Mister erra, conserta e tenta de novo. Pete acompanha, às vezes ajuda, às vezes complica. O filme observa esses dois meninos tentando atravessar dias que parecem sempre um pouco mais longos do que deveriam. E, ao fazer isso sem exageros ou dramatizações artificiais, constrói um retrato sensível de abandono, resistência e, principalmente, de uma infância que insiste em sobreviver, mesmo quando tudo ao redor favorece para o contrário.