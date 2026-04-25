Imperdível: ficção científica de Mike Flanagan, baseado em obra de Stephen King, com Tom Hiddlestone, chega ao Prime Video

“A Vida de Chuck”, dirigido por Mike Flanagan e lançado em 2024, acompanha a trajetória de Charles Krantz ao longo de diferentes fases da vida, começando justamente pelo fim, uma morte precoce causada por um tumor cerebral, para entender, com clareza crescente, quem ele foi e por que sua história importa.

A decisão de contar essa vida de trás para frente não é apenas um truque narrativo. Ela organiza o enredo de forma que cada etapa revele causas que antes pareciam invisíveis. Chuck, interpretado por Tom Hiddleston na fase adulta, aparece primeiro já limitado pela doença, lidando com exames, consultas e a percepção de que o tempo virou um recurso escasso. Ele tenta manter alguma rotina, mas o corpo impõe regras novas. Tudo ao redor passa a girar em torno do que ainda é possível fazer.

Infância

Quando o filme retorna no tempo, o espectador encontra versões mais jovens do personagem, vividas por Jacob Tremblay e Benjamin Pajak. Essa transição não suaviza a tragédia inicial, pelo contrário, dá peso a situações aparentemente simples. Um gesto banal na infância deixa de ser só um momento cotidiano e passa a carregar consequências que só serão compreendidas depois. É como se cada lembrança fosse reavaliada com um dado novo na mesa.

Na infância, o pequeno Chuck (Benjamin Pajak) vive em uma casa que carrega um ar estranho, embora ninguém explique exatamente o motivo. Ele circula pelos espaços com curiosidade, mas encontra limites claros impostos pelos adultos. Há portas que não devem ser abertas, perguntas que não recebem resposta e um clima constante de que algo está sendo escondido. Isso molda seu comportamento. Ele aprende cedo a observar mais do que perguntar.

Adolescência e fase adulta

Já na adolescência, com Jacob Tremblay, Chuck começa a juntar essas peças. Ele tenta entender o que viu, o que ouviu e o que ficou sem explicação. O problema é que nem todas as memórias se encaixam facilmente. Algumas contradizem outras, e isso obriga o personagem a tomar decisões baseadas mais em intuição do que em certeza. Essa fase mostra alguém tentando ganhar controle sobre a própria história, mesmo sem ter todas as informações.

Na vida adulta, o retorno de Tom Hiddleston traz um Chuck mais consciente dessas lacunas. O que antes era apenas sensação vira desconfiança. Alguns acontecimentos escapam da lógica comum, e o filme flerta com o fantástico sem abandonar o drama humano. Chuck tenta racionalizar o que está acontecendo, mas percebe que nem tudo pode ser explicado. Isso muda sua postura. Ele passa a agir com mais cautela, como alguém que já não confia totalmente no terreno em que pisa.

Escolhas narrativas

Mike Flanagan conduz essa narrativa com habilidade ao controlar o que o público sabe e quando sabe. Há momentos em que a informação chega antes para quem assiste do que para o próprio personagem, criando uma tensão silenciosa. Em outros, o filme retém respostas, alongando a espera e fazendo com que cada revelação tenha efeito direto na leitura da história.

O que poderia ser apenas uma estrutura complexa acaba funcionando como uma forma de aprofundar o personagem. Ao reorganizar a vida de Chuck, o filme não busca respostas grandiosas, mas entendimento. E há algo quase irônico nisso. Quanto mais se volta ao passado, mais claro fica que algumas coisas nunca estiveram sob controle.

“A Vida de Chuck” não tenta reverter o inevitável. Ele mostra como uma vida pode ser revisitada, reavaliada e, de certo modo, reaprendida, mesmo quando o desfecho já é conhecido. E essa escolha narrativa transforma uma história sobre fim em um exercício curioso sobre permanência. O que fica quando o tempo acaba antes do esperado?