O filme que tá no topo mundial de audiência da Netflix

Em “180”, dirigido por Alex Yazbek, a história gira em torno de Zak (Grootboom). Depois de testemunhar um assassinato no trânsito, ele tenta seguir a rotina com o filho, mas acaba mergulhando em uma espiral de decisões cada vez mais arriscadas quando o menino é gravemente ferido.

Zak está no carro com o filho Mandla (Mpiloenhle Ndebele), preso em um engarrafamento em Johannesburgo. Ele só quer chegar em casa e depois levar o garoto para o treino de críquete. É o tipo de cena banal que qualquer motorista conhece. Até que, de repente, dois homens surgem entre os carros e executam alguém ali mesmo, à luz do dia, sem qualquer hesitação.

Zak vê tudo. E esse detalhe importa. Um dos criminosos percebe o olhar dele e aponta uma arma em sua direção. Por alguns segundos, tudo fica suspenso. O outro homem intervém, evita que a situação piore e os dois fogem. Zak não reage, não tenta fazer nada além de proteger o filho. Ele segue inteiro, mas claramente abalado, e já não consegue fingir que aquilo foi só mais um dia ruim no trânsito.

No banco de trás, Mandla muda de assunto com uma naturalidade que incomoda. Ele fala sobre colegas que o intimidam no treino e diz que resolve dividindo o lanche. Zak escuta, mas aquilo não desce. Para ele, ceder não é solução. A conversa termina sem conclusão, mas planta uma ideia que vai influenciar o que vem depois.

Quando o limite é ultrapassado

Depois de passar em casa e encontrar Portia (Noxolo Dlamini), mãe de Mandla, Zak retoma o caminho até o treino. A rotina tenta se reorganizar, mas não dura muito. Um táxi avança o sinal vermelho e bate no carro dele. É mais um problema em um dia que já passou do limite.

Zak desce do carro decidido a não deixar barato. Ele confronta Karwas (Kabelo Thai), que dirigia o veículo, mas quem assume a situação é Lerumo (Warren Masemola), claramente mais experiente e menos disposto a negociar. Zak insiste, pressiona, tenta impor algum tipo de respeito. Só que ele está em desvantagem, cercado por motoristas que não parecem interessados em diálogo.

A discussão vira agressão física. Lerumo e outros partem para cima, e Zak tenta resistir mais por orgulho do que por estratégia. Em meio à confusão, uma arma aparece. O disparo acontece quase como consequência inevitável daquele descontrole. E o resultado é devastador: Mandla, dentro do carro, é atingido no peito.

Entre o hospital e o telefone

No hospital, a situação ganha outro tipo de tensão. Portia permanece ao lado do filho, enquanto Zak tenta garantir atendimento. É quando surge um obstáculo difícil de engolir: o plano de saúde da família não está ativo. Em meio ao desespero, ele se vê discutindo com atendentes, repetindo informações e tentando resolver algo que deveria ser automático.

Zak liga, insiste, perde a paciência. Nada anda na velocidade que ele precisa. A solução mais concreta vem do irmão, Zuko (Bongile Mantsai), que trabalha em um dos restaurantes da família. Zak pede dinheiro para regularizar o plano e liberar o atendimento.

Zuko aceita ajudar, mas há um intervalo entre o pedido e a chegada do dinheiro. E esse intervalo pesa. Zak circula pelo hospital, volta para o telefone, tenta acelerar um sistema que simplesmente não acompanha a urgência da situação. É uma corrida contra o tempo em que cada minuto parece longo demais.

A polícia e suas regras

Sem respostas rápidas no hospital, Zak procura a polícia. Os detetives Floyd (Desmond Dube) e Layla (Danica Jones) estão no caso e seguem o protocolo. Eles escutam, registram, investigam. Fazem o que está dentro das regras.

Zak quer mais. Quer rapidez, quer alguém responsabilizado, quer sentir que aquilo não vai ficar impune. Mas a investigação tem etapas, e essas etapas não mudam porque ele está desesperado. Quando um suspeito não pode ser mantido preso por falta de procedimentos concluídos, a frustração aumenta.

Para Zak, parece descaso. Para os detetives, é o funcionamento normal da lei. Esse desencontro de expectativas deixa claro que ele não vai encontrar ali a resposta imediata que procura.

Decisões que cobram preço

De volta ao hospital, diante do filho em estado crítico, Zak muda de postura. Ele não faz discurso, não anuncia plano nenhum, mas começa a agir por conta própria. A lógica de esperar dá lugar à necessidade de agir.

Ele toma decisões, muitas vezes sem medir direito as consequências. Algumas funcionam, outras pioram a situação. O filme não tenta transformar isso em heroico. Pelo contrário, mostra um homem comum lidando mal com uma situação extrema, tentando recuperar controle onde ele claramente já foi perdido.

Há momentos em que Zak parece estar apenas reagindo, sem pensar muito. Em outros, ele insiste, força caminhos, tenta contornar regras. É compreensível, mas também perigoso. E o próprio filme não alivia isso.