Drama poderoso de Clint Eastwood que vai te mudar sua forma de ver a vida, na Netflix

“Gran Torino” (2008), dirigido por Clint Eastwood, acompanha a rotina de um veterano da Guerra da Coreia que vive em um bairro operário nos Estados Unidos e tenta manter controle sobre sua vida em um ambiente que mudou ao redor dele. Interpretado pelo próprio Eastwood, Walt Kowalski é um homem solitário, viúvo e resistente a qualquer aproximação, que passa os dias entre pequenos consertos, cervejas e visitas ao barbeiro. Ele quer ser deixado em paz, mas a chegada de vizinhos imigrantes hmong e a presença de uma gangue local tornam isso impossível.

Walt observa com desconfiança a família que se muda para a casa ao lado. Entre eles está Thao (Bee Vang), um adolescente tímido que parece sempre deslocado, e Sue (Ahney Her), sua irmã, que tem uma postura mais firme e comunicativa. Walt reage com hostilidade silenciosa, resmungando mais do que falando, como alguém que prefere manter distância a ter que lidar com o novo. Só que o bairro já não responde às regras antigas que ele insiste em seguir.

Aproximação

Thao, pressionado por uma gangue local, tenta roubar o carro de Walt, um Gran Torino que ele ajudou a montar anos antes na fábrica. A tentativa fracassa, mas deixa marcas claras. O garoto vira alvo de cobrança dentro da própria casa, e Walt passa a enxergar naquele episódio uma invasão direta ao seu território. O carro, que até então era só um símbolo pessoal, ganha outro peso, é quase uma linha divisória entre ordem e descontrole.

A família de Thao tenta resolver a situação. O jovem passa a trabalhar para Walt como forma de compensação. A princípio, a relação é dura, quase militar. Walt impõe tarefas, horários e não economiza críticas. Mas, aos poucos, esse convívio forçado começa a produzir efeitos inesperados. Thao aprende habilidades básicas, ganha confiança e começa a circular pelo bairro com menos medo. Walt, por sua vez, mesmo sem admitir, passa a se importar com o garoto, ainda que demonstre isso do seu jeito torto e direto, muitas vezes com ironia e broncas.

Sue funciona como uma ponte entre esses dois mundos. Ela conversa com Walt sem rodeios, enfrenta suas falas preconceituosas e, ao mesmo tempo, o inclui em situações cotidianas da família. Há momentos em que o humor aparece justamente nesse choque de gerações e culturas, com Walt soltando comentários ácidos e sendo imediatamente confrontado. Não é um humor leve ou confortável, mas ele revela algo importante: o personagem começa a sair do isolamento, ainda que resmungando o tempo todo.

A gangue

Enquanto isso, a gangue continua pressionando Thao para que ele retorne ao grupo. A ameaça não é abstrata, ela aparece em abordagens diretas, intimidações e uma presença constante nas ruas. Walt percebe que não se trata apenas de um problema do garoto, mas de um risco real para toda a vizinhança. Ele passa então a intervir em momentos específicos, usando sua postura rígida e sua experiência para conter situações que poderiam escalar rapidamente.

Nesse ponto, o filme se organiza em torno de decisões. Walt age. Decide quando intervir, quando deixar para lá e quando deixar que Thao resolva as coisas por conta própria. Essa dinâmica dá ritmo à narrativa e evita que a história se transforme em algo excessivamente sentimental. Tudo é resolvido no campo da ação, ou da ausência dela.

Outro personagem importante nesse processo é o padre Janovich (Christopher Carley), que tenta cumprir uma promessa feita à esposa de Walt antes de morrer. Ele insiste em conversar com o veterano, sugerindo que ele reveja suas escolhas e busque algum tipo de reconciliação pessoal. Walt resiste, claro, mas essas conversas ajudam a expor camadas do personagem que vão além da superfície ríspida.

Um processo respeitoso

Walt não muda de forma repentina, nem se torna alguém completamente diferente. É um processo gradual, cheio de contradições, como costuma acontecer fora da ficção. E isso dá ao filme uma sensação de autenticidade que sustenta o interesse até o fim. No centro de tudo está o carro, o Gran Torino, sempre limpo, protegido e quase intocável. Mais do que um objeto, ele representa controle, memória e identidade para Walt. Cada vez que ele volta à garagem, é como se reafirmasse quem é e o que ainda consegue manter sob seu domínio. Em um bairro que muda rápido demais, aquele carro permanece como uma referência fixa.