Discover
Filmes
Gran TorinoDivulgação / Warner Bros. Pictures
Filmes
por Helena Oliveira
Helena Oliveira

Drama poderoso de Clint Eastwood que vai te mudar sua forma de ver a vida, na Netflix

“Gran Torino” (2008), dirigido por Clint Eastwood, acompanha a rotina de um veterano da Guerra da Coreia que vive em um bairro operário nos Estados Unidos e tenta manter controle sobre sua vida em um ambiente que mudou ao redor dele. Interpretado pelo próprio Eastwood, Walt Kowalski é um homem solitário, viúvo e resistente a qualquer aproximação, que passa os dias entre pequenos consertos, cervejas e visitas ao barbeiro. Ele quer ser deixado em paz, mas a chegada de vizinhos imigrantes hmong e a presença de uma gangue local tornam isso impossível.

Walt observa com desconfiança a família que se muda para a casa ao lado. Entre eles está Thao (Bee Vang), um adolescente tímido que parece sempre deslocado, e Sue (Ahney Her), sua irmã, que tem uma postura mais firme e comunicativa. Walt reage com hostilidade silenciosa, resmungando mais do que falando, como alguém que prefere manter distância a ter que lidar com o novo. Só que o bairro já não responde às regras antigas que ele insiste em seguir.

Aproximação

Thao, pressionado por uma gangue local, tenta roubar o carro de Walt, um Gran Torino que ele ajudou a montar anos antes na fábrica. A tentativa fracassa, mas deixa marcas claras. O garoto vira alvo de cobrança dentro da própria casa, e Walt passa a enxergar naquele episódio uma invasão direta ao seu território. O carro, que até então era só um símbolo pessoal, ganha outro peso, é quase uma linha divisória entre ordem e descontrole.

A família de Thao tenta resolver a situação. O jovem passa a trabalhar para Walt como forma de compensação. A princípio, a relação é dura, quase militar. Walt impõe tarefas, horários e não economiza críticas. Mas, aos poucos, esse convívio forçado começa a produzir efeitos inesperados. Thao aprende habilidades básicas, ganha confiança e começa a circular pelo bairro com menos medo. Walt, por sua vez, mesmo sem admitir, passa a se importar com o garoto, ainda que demonstre isso do seu jeito torto e direto, muitas vezes com ironia e broncas.

Sue funciona como uma ponte entre esses dois mundos. Ela conversa com Walt sem rodeios, enfrenta suas falas preconceituosas e, ao mesmo tempo, o inclui em situações cotidianas da família. Há momentos em que o humor aparece justamente nesse choque de gerações e culturas, com Walt soltando comentários ácidos e sendo imediatamente confrontado. Não é um humor leve ou confortável, mas ele revela algo importante: o personagem começa a sair do isolamento, ainda que resmungando o tempo todo.

A gangue

Enquanto isso, a gangue continua pressionando Thao para que ele retorne ao grupo. A ameaça não é abstrata, ela aparece em abordagens diretas, intimidações e uma presença constante nas ruas. Walt percebe que não se trata apenas de um problema do garoto, mas de um risco real para toda a vizinhança. Ele passa então a intervir em momentos específicos, usando sua postura rígida e sua experiência para conter situações que poderiam escalar rapidamente.

Nesse ponto, o filme se organiza em torno de decisões. Walt age. Decide quando intervir, quando deixar para lá e quando deixar que Thao resolva as coisas por conta própria. Essa dinâmica dá ritmo à narrativa e evita que a história se transforme em algo excessivamente sentimental. Tudo é resolvido no campo da ação, ou da ausência dela.

Outro personagem importante nesse processo é o padre Janovich (Christopher Carley), que tenta cumprir uma promessa feita à esposa de Walt antes de morrer. Ele insiste em conversar com o veterano, sugerindo que ele reveja suas escolhas e busque algum tipo de reconciliação pessoal. Walt resiste, claro, mas essas conversas ajudam a expor camadas do personagem que vão além da superfície ríspida.

Um processo respeitoso

Walt não muda de forma repentina, nem se torna alguém completamente diferente. É um processo gradual, cheio de contradições, como costuma acontecer fora da ficção. E isso dá ao filme uma sensação de autenticidade que sustenta o interesse até o fim. No centro de tudo está o carro, o Gran Torino, sempre limpo, protegido e quase intocável. Mais do que um objeto, ele representa controle, memória e identidade para Walt. Cada vez que ele volta à garagem, é como se reafirmasse quem é e o que ainda consegue manter sob seu domínio. Em um bairro que muda rápido demais, aquele carro permanece como uma referência fixa.

Filme: Gran Torino
Diretor: Clint Eastwood
Ano: 2008
Gênero: Drama
Avaliação: 4.5/5 1 1

Helena Oliveira

Helena Oliveira

Leia Também
Suíte Francesa

Romance proibido com Michelle Williams, no Prime Video, vai te colocar em um dilema moral sem saída fácil

No Fundo do Bosque

Antes de sair do Prime Video, esse drama italiano com terror psicológico merece ser descoberto

O Atirador 2

Adrenalina na medida certa para o fim de semana: filme ação de vai te ajudar a expulsar o estresse da mente, na Netflix