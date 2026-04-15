Thriller investigativo com Claire Danes, na Netflix, vai te deixar com os nervos no limite

“O Monstro em Mim”, dirigido por Gabe Rotter e estrelado por Claire Danes, Matthew Rhys e Brittany Snow, acompanha uma escritora que, em meio ao luto pela perda do filho, decide investigar o próprio vizinho para retomar a carreira, e acaba se envolvendo em uma situação cada vez mais arriscada dentro do próprio bairro onde vive.

Aggie Wiggs (Claire Danes) não está exatamente vivendo, está sobrevivendo. Após a morte do filho, ela interrompe a carreira de escritora de sucesso, abandona prazos, ignora contatos profissionais e se fecha dentro de casa. O bloqueio criativo não vem por falta de técnica ou disciplina, mas por excesso de dor. Escrever, que antes era ferramenta de controle e sustento, vira um território emocionalmente interditado.

Objeto de interesse

Essa paralisia começa a mudar quando Nile Sheldon (Matthew Rhys) se muda para a casa ao lado. Ele é um magnata do setor imobiliário, discreto, aparentemente cordial, mas cercado por um histórico incômodo: já foi suspeito no desaparecimento da própria esposa. A informação chega até Aggie como um ruído de fundo, comentários, insinuações, fragmentos. E é justamente isso que a tira do lugar.

Não é um impulso heroico. Aggie não quer resolver um crime, quer escrever de novo. Ela enxerga em Nile uma história possível, algo concreto o suficiente para organizar o caos interno. A decisão de investigar nasce mais da necessidade de retomar o trabalho do que de qualquer senso de justiça. E isso dá ao filme um ponto de partida interessante: a curiosidade não é nobre, é funcional.

Investigação

A partir daí, Aggie passa a observar o vizinho. Registra horários, movimentações, tenta estabelecer padrões. Cria um sistema próprio de vigilância que mistura método e obsessão. Aos poucos, volta a escrever. Primeiro notas, depois trechos mais estruturados. O texto avança na mesma medida em que sua investigação se aprofunda.

Mas há um problema: Nile não é um objeto inerte. Ele percebe mudanças ao redor, arruma sua rotina, diminui a exposição. A dinâmica entre os dois se transforma em um jogo silencioso, onde observar demais também significa ser notada. E Aggie, que começa como espectadora, passa a fazer parte do que tenta analisar.

A personagem de Brittany Snow entra como uma peça importante nesse processo, ampliando o acesso de Aggie a informações que ela não conseguiria sozinha. Esse contato não é simples. Envolve negociação, confiança limitada e, principalmente, risco compartilhado. Cada nova informação abre uma porta, mas também cria uma nova tensão.

Narrativa

O roteiro acerta ao manter esse equilíbrio instável. A investigação nunca parece totalmente segura, nem totalmente fora de controle. Há sempre uma sensação de que Aggie está avançando um passo além do que deveria, e de que ela sabe disso. Ainda assim, continua.

Claire Danes leva bem esse movimento. Sua Aggie não é impulsiva no sentido clássico, mas também não é racional o tempo todo. Há momentos em que parece totalmente consciente dos riscos e, ainda assim, escolhe seguir. Essa contradição dá densidade à personagem.

Matthew Rhys, por sua vez, trabalha com moderação. Nile é um personagem que nunca se entrega completamente. Ele está sempre um pouco fora de alcance, o que mantém a tensão ativa. O filme aposta nessa ambiguidade como motor principal.

Do ponto de vista narrativo, a escrita de Aggie funciona como eixo. Não é apenas um recurso temático, mas uma ação que move a história. Cada avanço no texto corresponde a um avanço na investigação, e vice-versa. Só que, em determinado momento, essa relação começa a se inverter. Em vez de organizar a realidade, a escrita passa a embaralhar as coisas.

Aggie começa a perder a distância necessária. O material que coleta já não se encaixa com facilidade. As lacunas aumentam, e a tentação de preencher essas falhas com interpretação cresce. É nesse ponto que o filme deixa claro que nem toda história pode ser organizada com começo, meio e fim sem custo.

“O Monstro em Mim” acompanha uma mulher tentando recuperar o controle da própria vida através da narrativa, e mostrando, com certa ironia, que nem sempre contar uma história ajuda a entender o que aconteceu. Aggie até consegue voltar a escrever, mas já não ocupa o mesmo lugar de antes. O processo cobra um preço. E o filme deixa isso claro sem precisar transformar essa constatação em lição.