Filme poderoso e inspirador mostra que os verdadeiros heróis são aqueles que escolheram o lado certo da história, na Netflix

Em “A Conexão Sueca”, dirigido por Thérèse Ahlbeck e Marcus Olsson, o espectador acompanha Gösta Engzell (Henrik Dorsin), um funcionário de baixo escalão no Ministério das Relações Exteriores da Suécia durante a Segunda Guerra Mundial, que decide intervir, à sua maneira, para ajudar judeus e mulheres ameaçados pelo avanço nazista, mesmo sem respaldo institucional claro.

Gösta não ocupa um cargo de prestígio. Ele trabalha revisando documentos, analisando pedidos e encaminhando processos que, na prática, raramente recebem atenção prioritária. Ao perceber que muitos dos nomes que passam por sua mesa pertencem a pessoas em risco, Gösta começa a retardar decisões, reorganizar papéis e buscar brechas dentro do sistema. Não é um gesto heroico clássico, mas um movimento calculado que pode significar tempo, e, naquele contexto, tempo é sobrevivência.

A rotina do ministério é marcada por regras rígidas e uma neutralidade que, na prática, funciona como escudo político. A Suécia não quer se envolver diretamente no conflito, e isso se reflete nas decisões internas. Gösta, no entanto, passa a testar esses limites. Ele tenta reclassificar pedidos, insiste em reuniões que antes não faria parte e busca apoio em colegas que possam, de alguma forma, facilitar o andamento de certos casos. Cada pequeno avanço, porém, vem acompanhado de resistência, seja por medo de represálias ou por simples adesão ao protocolo.

Cautela

Sissela Benn interpreta uma funcionária que controla o fluxo de documentos e se torna peça-chave nesse jogo silencioso. Sua personagem ora colabora, ora recua, dependendo do risco envolvido. Ao liberar um processo, ela encurta o caminho de Gösta; ao segurá-lo, aumenta a tensão e reduz as chances de intervenção. Essa dinâmica cria uma relação instável, em que confiança e cautela caminham lado a lado, sempre sob o olhar atento da hierarquia.

Jonas Karlsson aparece como um superior mais rígido, defensor da linha oficial do governo. Ele cobra eficiência, alinhamento e, principalmente, discrição. Quando percebe que Gösta está ultrapassando certos limites, passa a pressioná-lo diretamente. As conversas entre os dois são secas, objetivas e carregadas de subtexto. Gösta não pode dizer exatamente o que está fazendo, mas também não consegue esconder completamente suas intenções. Ele ajusta o discurso, contorna perguntas e tenta ganhar tempo, sempre tempo.

Ação que dá resultados

O filme avança mostrando como essas decisões aparentemente pequenas começam a gerar efeitos. Alguns pedidos são aprovados, outros voltam com exigências adicionais, e há casos que simplesmente desaparecem no meio do processo. Gösta se vê obrigado a escolher onde concentrar seus esforços, já que não consegue atender a todos. Essa limitação dá ao filme um tom mais realista e, de certa forma, mais duro: não há solução ampla, apenas tentativas pontuais de reduzir danos.

Há um momento em que Gösta decide assinar um parecer sem a devida autorização. É um gesto simples, quase burocrático, mas com consequências imediatas. O processo avança, alguém ganha uma chance de sair da zona de risco, mas o nome de Gösta passa a circular com mais atenção dentro do ministério. Ele ganha eficácia, mas perde proteção. E essa troca define o restante de sua trajetória.

Escolhas narrativas

A direção de Thérèse Ahlbeck e Marcus Olsson opta por manter a narrativa concentrada nos espaços internos: salas, corredores, mesas cheias de papéis. Não há grandes cenas externas ou reconstruções épicas da guerra. Tudo acontece ali, entre documentos e decisões administrativas. Isso reforça a ideia de que, enquanto o mundo lá fora está em colapso, dentro daquele prédio se travam batalhas menos visíveis, mas não menos importantes.

O ritmo acompanha essa lógica. Em alguns momentos, o filme alonga a espera por uma resposta, mostrando o impacto do tempo sobre quem depende de uma assinatura. Em outros, acelera decisões, criando a sensação de urgência que marca o período. Essa alternância funciona bem e ajuda a manter o interesse mesmo sem recorrer a grandes reviravoltas.

“A Conexão Sueca” não transforma Gösta em um herói tradicional. Ele não tem controle total sobre o que faz, nem garantias de sucesso. O que o filme mostra, com bastante clareza, é alguém tentando fazer o possível dentro de um sistema que não foi feito para isso. E, às vezes, esse “possível” já é o suficiente para mudar um destino, ainda que o custo pessoal venha logo depois, na forma de vigilância, pressão e risco constante de perder o pouco espaço que conseguiu conquistar.