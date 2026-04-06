Um dos melhores filmes de terror da história do cinema está na Netflix

Quando uma série de mortes inexplicáveis começa a atingir adolescentes nos arredores de Seattle, uma jornalista decide investigar o caso antes que ele se transforme em mais um mistério arquivado sem respostas, e acaba colocando a própria vida, e a do filho, em risco direto. Em “O Chamado”, dirigido por Gore Verbinski, a repórter Rachel Keller, vivida por Naomi Watts, entra na história movida por um impulso muito concreto: entender o que aconteceu com sua sobrinha, Katie, encontrada morta sob circunstâncias que ninguém consegue explicar com clareza. O caso acontece no início dos anos 2000, em uma cidade cercada por chuva, silêncio e aquela sensação incômoda de que algo não está sendo dito por inteiro. E Rachel, como boa jornalista, não sabe ignorar isso.

O ponto de partida parece quase ridículo, um vídeo amaldiçoado que mataria quem o assistisse exatamente sete dias depois. Só que, à medida que Rachel conversa com testemunhas e revisita os últimos passos da sobrinha, o padrão começa a se repetir com desconfortável precisão. Não há gritaria exagerada, não há pistas fáceis: há apenas um rastro de medo que ninguém consegue explicar, mas que todo mundo parece ter sentido.

Fita maldita

Determinada a testar a história por conta própria, Rachel localiza a tal fita em uma cabana isolada. Ela assiste ao vídeo como quem encara uma pauta arriscada demais para delegar. O que vê não faz sentido imediato, imagens fragmentadas, perturbadoras, quase como um pesadelo editado sem lógica, mas o impacto vem logo depois: o telefone toca. Do outro lado, uma voz anuncia o prazo. Sete dias. Não é uma metáfora, não é uma ameaça vaga. É uma contagem regressiva.

A partir daí, o filme se organiza como uma investigação com prazo fechado, o que muda completamente o comportamento da personagem. Rachel deixa de ser apenas uma observadora e passa a agir como alguém tentando sobreviver com base em informação incompleta. Ela procura Noah, interpretado por Martin Henderson, especialista em imagens e também alguém com quem mantém uma relação ambígua, para analisar o conteúdo da fita. A decisão amplia o campo de investigação, mas também espalha o risco, Noah também assiste ao vídeo e entra no mesmo jogo.

O interessante é que Rachel insiste em tratar o caso como uma reportagem. Ela revisita arquivos, cruza dados, busca registros antigos, conversa com pessoas que preferiam não reabrir certas memórias. Só que, diferente de uma pauta comum, aqui cada erro custa tempo, e tempo é exatamente o que ela não tem. Há uma tensão constante entre método e desespero: ela tenta organizar o caos, mas o caos não colabora.

No meio disso tudo está Aidan, seu filho, interpretado por David Dorfman. E é aqui que o filme ganha uma camada ainda mais inquietante. Aidan não é apenas um espectador passivo da situação, ele também assiste à fita e começa a demonstrar comportamentos estranhos, como se estivesse absorvendo algo que Rachel ainda não consegue compreender. Ela tenta protegê-lo, controlar o ambiente, limitar o acesso a qualquer coisa relacionada ao vídeo. Mas há algo que escapa. Sempre escapa.

Mistério que corrói

Gore Verbinski conduz a narrativa com uma escolha inteligente: ele não entrega respostas de bandeja e nem transforma o terror em espetáculo ruidoso. O medo aqui se constrói no detalhe, na repetição de gestos, naquilo que não é explicado. A câmera observa mais do que revela, e isso faz com que cada avanço da investigação venha acompanhado de uma dúvida nova. Rachel descobre coisas, sim, mas nunca o suficiente para se sentir segura.

Há até momentos em que a situação beira o absurdo, especialmente quando os personagens precisam aceitar regras que não podem ser negociadas. Ainda assim, Rachel segue em frente. Ela insiste, testa hipóteses, volta a lugares, refaz caminhos. É quase teimosia profissional, mas também é desespero de mãe. E essa mistura funciona porque mantém o filme ancorado em algo humano, mesmo quando o que está em jogo parece completamente fora da realidade.

Conforme o prazo se aproxima do fim, as escolhas ficam mais urgentes e menos racionais. Rachel precisa decidir onde investir seu tempo: continuar investigando ou tentar proteger diretamente o filho. E o filme não simplifica essa decisão. Ele mostra o peso dela, o custo de cada tentativa, o risco embutido em cada passo.

“O Chamado” não depende apenas do susto, embora ele apareça, e funcione. O que realmente sustenta a história é essa sensação contínua de inevitabilidade. Não há pausa confortável, não há momento de respiro completo. Existe apenas a tentativa constante de entender algo que talvez não possa ser totalmente compreendido a tempo. E é justamente isso que torna a experiência tão inquietante: a ideia de que, às vezes, saber não é suficiente. É preciso agir. E rápido.